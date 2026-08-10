ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା ନୂଆ 2026 Ducati Monster: ମିଳିବ ଦମ୍‌ଦାର୍ 890cc V2 ଇଞ୍ଜିନ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଟର୍କ ମାତ୍ର 4,000 ରୁ 10,000 rpm ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ସହର ଭିତରେ ତଥା ଖୋଲା ରାସ୍ତାରେ ଖୁବ୍‌ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ଦେବ।

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 10, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହାଇପର୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଡୁକାଟି (Ducati) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ପଞ୍ଚମ ପିଢ଼ିର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ '2026 ଡୁକାଟି ମନଷ୍ଟର୍' (2026 Ducati Monster) ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଆଧୁନିକ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଦମ୍‌ଦାର୍ ପରଫରମାନ୍ସ ସହ ଆସିଥିବା ଏହି ନୂଆ ନେକେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ୍ ବାଇକ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ ମୋଟରସାଇକେଲ୍‌କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭାରିଆଣ୍ଟ୍- Monster ଏବଂ Monster+ ରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଏଥିରେ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ୍, ହାଲୁକା ଚେସିସ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହା ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆହୁରି ରୋମାଞ୍ଚକର କରିବ ।

ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ଦାମ୍:

2026 Ducati Monster ମୋଟ ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ- ଡୁକାଟି ରେଡ୍, ଆଇସ୍‌ବର୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟ ଲିଭେରି । ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 'Monster' ଭାରିଆଣ୍ଟ୍‌ର ଡୁକାଟି ରେଡ୍ କଲର୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଇସ୍‌ବର୍ଗ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଓ ସ୍ପୋର୍ଟ ଲିଭେରି ପାଇଁ 14.23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ୍ 'Monster+' ର ଡୁକାଟି ରେଡ୍ ମଡେଲ୍‌ର ମୂଲ୍ୟ 14.34 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ପାଇଁ 14.45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ ।

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati)

ନୂଆ 890cc V2 ଇଞ୍ଜିନ୍ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:

ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍‌ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଇଞ୍ଜିନ୍‌ରେ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏକ ନୂଆ 890 ccର V2 ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 'ଇନଟେକ୍ ଭେରିଏବଲ୍ ଟାଇମିଂ' (IVT) ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଦମ୍‌ଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ 9,000 rpmରେ 110.7 hpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ 7,250 rpmରେ 91.1 Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇଞ୍ଜିନ୍‌ର 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଟର୍କ ମାତ୍ର 4,000 ରୁ 10,000 rpm ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଯିବ, ଯାହା ସହର ଭିତରେ ତଥା ଖୋଲା ରାସ୍ତାରେ ଖୁବ୍‌ ଭଲ ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍ 4 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ହାଲୁକା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ (ବିନା ଇନ୍ଧନରେ) ମାତ୍ର 175 କିଲୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି ।

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati)

ଆଧୁନିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଫିଚର୍ସ:

ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 2026 Ducati Monsterରେ ଏକ 6-ଆକ୍ସିସ୍ (6-axis) IMU-ଆଧାରିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କର୍ନରିଂ ABS, ଡୁକାଟି ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଡୁକାଟି ହ୍ୱିଲି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ରେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ କୁଇକ୍ ସିଫ୍ଟ୍ 2.0 ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ରହିଛି। ରାଇଡରଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ (ସ୍ପୋର୍ଟ, ରୋଡ୍, ଅର୍ବାନ୍ ଏବଂ ୱେଟ୍) ରହିଛି, ଯାହାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଥିବା ନୂଆ ଜୟଷ୍ଟିକ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକ୍‌ରେ 5-ଇଞ୍ଚ୍ ର TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ୍ କ୍ଲଷ୍ଟର୍ ରହିଛି ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଏବଂ ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍ ସପୋର୍ଟ କରେ ।

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଅଗଷ୍ଟ 12 ରେ ଆକାଶରେ ଘଟିବ 4ଟି ବିରଳ ମହାଜାଗତିକ ଘଟଣା: ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଦେଖାଯିବ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ସହ 6 ଟି ଗ୍ରହ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମୟ

ନିଜେ ସାଇବର ଆଟାକ୍ କରିବ OpenAIର ନୂଆ ରୋବୋଟ୍: ଭୟଙ୍କର ଫିଚର୍ସ ଦେଖି ଚିନ୍ତାରେ କମ୍ପାନୀ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର: ଆପ୍ ଖୋଲିଲେ ମାଗିବ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଆସୁଛି ମେଟାର ନୂଆ ନିୟମ

TAGGED:

2026 DUCATI MONSTER LAUNCH
NEW DUCATI MONSTER FEATURES
DUCATI MONSTER ENGINE
ନୂଆ ଡୁକାଟି ବାଇକ୍
2026 DUCATI MONSTER PRICE IN INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.