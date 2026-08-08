ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ 2026 Ducati Monster, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଦୁକାତି ମୋଟରସାଇକେଲ ଆସନ୍ତା 10 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତରେ ନୂଆ 2026 Ducati Monster ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଯେଉଁଥିରେ 890cc ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି ।

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati Motorcycle)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 8, 2026 at 3:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପରଫରମାନ୍ସ ମୋଟରସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଦୁକାତି ଆସନ୍ତା 10 ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ 2026 Ducati Monster ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ପ୍ରିମିୟମ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଇଟାଲୀ କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଞ୍ଚ ଅଟେ । ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍‌ରେ ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଭଳି ଆକ୍ରାମକ ଷ୍ଟ୍ରୀଟ୍‌ଫାଇଟର୍ ଅନ୍ଦାଜ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଡିଜାଇନ୍ ଅଧିକ ଶାର୍ପ ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଓଭାଲ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ଖୋଲା ଥିବା ମେକାନିକାଲ୍ ପାର୍ଟସ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ ଏହାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହା ମନଷ୍ଟର ନାମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ମସ୍କୁଲାର ଗଠନକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି ।

ନୂଆ 890cc V-Twin ଇଞ୍ଜିନ:

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati Motorcycle)

ଏହି ବାଇକ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହାର ଭିତର ଅଂଶରେ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ବର 937cc ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ L-twin ଇଞ୍ଜିନ ବଦଳରେ ଏକ ନୂଆ 890cc V-twin ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ 9,000 rpm ରେ 109.4bhpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 7,250 rpm ରେ 91Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଯଦିଓ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପାୱାର ଏବଂ ଟର୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନର 110bhp ଏବଂ 93.5 Nm ତୁଳନାରେ ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ପାୱାରଟ୍ରେନ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ରେସିଂ ହାର୍ଡୱେର ଏବଂ ସସପେନସନ୍:

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati Motorcycle)

ମୋଟରସାଇକେଲର ଚେସିସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ମୋନୋକୋକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସସପେନସନ ପାଇଁ ଗାଡିର ଆଗରେ 43mmର Showa USD ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛରେ ପ୍ରିଲୋଡ୍‌ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା ଥିବା Showa ମୋନୋଶୋକ୍ ସସପେନସନ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଏଥିରେ Brembo ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଗରେ 320mର ଦୁଇଟି ଟ୍ୱିନ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ପଛ ଚକରେ 245mmର ସିଙ୍ଗଲ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍‌ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋଟରସାଇକେଲଟି ହାଲୁକା ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ସହିତ Pirelli Diablo Rosso IV ଟାୟାର ଉପରେ ରନ୍ କରିଥାଏ ।

ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ଆନୁମାନିକ ଦାମ୍‌:

ଏହି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମିଳୁଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, 2026 Ducati Monster ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍, ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ଦ୍ରୁତ ଗିୟର ସିଫ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଆଧୁନିକ କ୍ୱିକ୍‌ସିଫ୍ଟର ଏବଂ ରାଇଡର୍‌କୁ ରାସ୍ତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ଅନେକ ଫିଚର୍ସ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

2026 Ducati Monster
2026 Ducati Monster (Image Credit: Ducati Motorcycle)

ଭାରତରେ ଏହି ନୂଆ Ducati Monster ର ଆନୁମାନିକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 14 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ହୋଇପାରେ । ଏହା ସହିତ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ଭେରିଏଣ୍ଟ 'Monster Plus' ର ମୂଲ୍ୟ ସାଧାରଣ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମଡେଲ ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 20,000 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 30,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ Triumph Street Triple ଏବଂ Kawasaki Z900 ଭଳି ପୂର୍ବରୁ ଚାଲୁଥିବା ହେଭି ବ୍ରାଣ୍ଡର ମୋଟରସାଇକେଲ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ବାତ୍ୟା ଆସିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚ଼ନା ଦେବ Google AI, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରେ କାମ

ଭାରତରେ Xiaomi ଲଞ୍ଚ କଲା ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ Mijia : ଏଣିକି ଘରୋଇ ଉପକରଣ ମିଳିବ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି

ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା Bajajର ଦମଦାର ବାଇକ୍: ମାତ୍ର 1.33 ଲକ୍ଷରେ ମିଳିବ Google Maps ଓ V4 ଇଞ୍ଜିନ୍‌

ମାତ୍ର 1 ଲକ୍ଷରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା AI ଚାଲୁଥିବା E3 Trion ସ୍କୁଟର, କାର୍ ଭଳି ମିଳିବ ଡାସକାମ୍ ଫିଚର୍

TAGGED:

DUCATI MONSTER 2026 PRICE
DUCATI 890CC V TWIN ENGINE
PREMIUM STREET BIKE SPECS
ଦୁକାତି ମନଷ୍ଟର ବାଇକ୍‌
DUCATI MONSTER LAUNCH INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.