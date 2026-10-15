ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର୍ ସହ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 BSA Gold Star 650, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ପ୍ରାଇସ୍
ମୋଟରସାଇକେଲ କମ୍ପାନୀ BSA ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର Gold Star 650 କୁ 2026 ଅପଡେଟ୍ ସହ ଦୁଇଟି ନୂଆ ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : October 15, 2026 at 7:25 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋଟର ସାଇକେଲ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ BSA Motorcycle ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ପପୁଲାର ମଡେଲ୍ BSA Gold Star 650କୁ 2026 ଅପଡେଟ୍ ସହିତ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ରେଟ୍ରୋ ରୋଡ୍ଷ୍ଟାର ଗାଡିରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲ୍ର ଅପ୍ସନ ଯୋଡିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅଲଗା ଅଲଗା ପେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଏବଂ ପ୍ରମିୟମ୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ସହିତ ମାର୍କେଟକୁ ଆସିଛି ।
BSA Gold Star 650ର ଡିଜାଇନ୍:
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ନୂଆ କଲ୍ର ଅପ୍ସନରେ 'ବର୍ମିଂହାମ ବ୍ଲୁ' ଏବଂ 'ବ୍ରୁକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବ୍ଲାକ ଲିଗାସି' ଏଡିସନ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ବ୍ରୁକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବ୍ଲାକ ଲିଗାସି ଏଡିସନର ଡିିଜାଇନ୍ ଐତିହାସିକ ବ୍ରୁକ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ସର୍କିଟ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ, ଯେଉଁଠାରେ 1937 ମସିହାର BSA ରାଇଡର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲି 'Gold Star' ସମ୍ମାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ଡିପ୍ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ସହିତ କ୍ରୋମ-ଫିନିଶ ଫେଣ୍ଡର୍ସ, ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଲ୍ଡେନ ପିନଷ୍ଟାଇପିଂ ଏବଂ ଏକ ଆରମଦାୟକ ସିଟ୍ ମିଳୁଛି । ସେହିପରି ବର୍ମିଂହାଲ୍ ବ୍ଲୁ ଏଡିସନରେ ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ କଲର୍, କ୍ଲାସିକ୍ ସିଲଭର୍ ଲୁକ୍ ସାଇଡ୍-ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟାଜ୍ ଏବଂ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏବଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଦାମ୍:
ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟ୍ରେ ଏହି ଦୁଇଟି ନୂଆ ଏଡିସନର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଏହାର ବିବରଣୀ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବେ ରହିଛି:
- ବର୍ମିଂହାମ ବ୍ଲୁ ଏଡିସନ: 3,55,950 ଟଙ୍କା
- ବ୍ରୁକଲ୍ୟାଣ୍ଡସ ବ୍ଲାକ୍ ଲିଗାସି ଏଡିସନ: 3,64,950 ଟଙ୍କା
କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ 'ଓନରସିପ୍ ଏସ୍ୟୁରେନ୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ' (Ownership Assurance Program) ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ ବାଇକ୍ ସହିତ 4 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 50,000 kmର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ମିଳୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ୟୁଜର୍ସମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ୱାରେଣ୍ଟିରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ । ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 8 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ରୋଡ୍ସାଇଡ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ' (RSA) ଏବଂ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 'ଆନୁଆଲ୍ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ' (AMC)ର ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟ ଚୟନ କରିବାର ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।