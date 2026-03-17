ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 BMW M 1000 R ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ
କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ବାଇକ୍ 3.2 ସେକେଣ୍ଡରେ 0-100କିଲୋମିଟର/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଗତି କରିପାରିବ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ବା ସ୍ପିଡ୍ 280 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ ।
Published : March 17, 2026 at 2:39 PM IST
BMW , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ମୋଟର ସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା BMW Motorrad India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ 2026 BMW M1000 R ଲଞ୍ଚ କରିଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲ୍କୁ 33.50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲକୁ ଏକ କମ୍ପଲିଟଲି ବିଲ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ (CBU) ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଉଛି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ବୁକିଂ BMW Motorrad ଡିଲରସିପ୍ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି । 2026 ମେ' ମାସରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
2026 BMW M1000 R ଇଞ୍ଜିନ:
BMW M1000 R କମ୍ପାନୀର ରୋଡଷ୍ଟର ଲାଇନଅପ୍ର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରଖା ଯାଇଛି ଏବଂ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଲିଟର-କ୍ଲାସ୍ RR ସୁପରବାଇକ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ । ଇଞ୍ଜିନ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ବାଇକ୍ରେ 999cc ଇନଲାଇନ୍ ଫୋର୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ 13,750 rpm ରେ 207 bhp ଏବଂ 11,000 rpm ରେ 113Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।
2026 BMW M1000 Rର ଡିଜାଇନ୍
ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, BMW M1000 R ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଏବଂ କମ୍ପାକ୍ଟ ରୋଡଷ୍ଟର ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଆଗ ଭାଗରେ, RR ମଡେଲକୁ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇ ଏକ ଡୁଆଲ୍ LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଏବଂ ବଡିୱାର୍କରେ M ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । BMW ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ୱିଙ୍ଗଲେଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଡାଉନ୍ଫୋର୍ସ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ 220 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଆଗ ଚକ 11 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋଡ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ।
2026 BMW M1000 Rର ଫିଚର୍ସ:
ଫିଚର୍ସ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ M-ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ସହିତ 6.5-ଇଞ୍ଚ TFT ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ରହିଛି । ଟ୍ରାକରେ ମୋଟର ସାଇକେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ରାଇଡର୍ସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିସପ୍ଲେ M GPS ଡାଟାଲଗର ଏବଂ M GPS ଲାପଟ୍ରିଗର ଭଳି ଆସେସୋରିଜ୍ ରହିଛି ।
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଏହି ବାଇକରେ ରେନ୍, ରୋଡ୍, ଡାଇନାମିକ୍, ରେସ୍ ଏବଂ ରେସ୍ ପ୍ରୋ 1-3 ମୋଡ୍ ସମେତ ଅନେକ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ହ୍ୱିଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଡାଇନାମିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (DTC) ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଏକ ସିକ୍ସ-ଆକ୍ସ୍ସେ IMU ଦ୍ୱାରା ସପୋର୍ଟ ମଳିଥାଏ । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚର ମଧ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଏକ ପିଟ୍-ଲେନ୍ ଲିମିଟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରାକ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ।
ଏହି ମୋଟର ସାଇକେଲ ହାଲୁକା ହ୍ୱାଇଟ୍/ଏମ୍ ମୋଟରସ୍ପୋର୍ଟ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଆଲୁମିନିୟମ ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । BMW ଏକ ବିକଳ୍ପ M କମ୍ପିଟିସନ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କାର୍ବନ ହ୍ୱିଲସ୍ ଏବଂ ଅନେକ କାର୍ବନ ଫାଇବର ବଡି ପାର୍ଟସ୍ , ଏକ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ରାଇଡର ଫୁଟରେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍-ଫୋକସ୍ ଆସେସୋରିଜ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।