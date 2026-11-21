ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2026 Bajaj Pulsar RS200, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍
Bajaj Auto ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ Bajaj Pulsar RS200 କୁ ନୂଆ 5-ଇଞ୍ଚ TFT କନସୋଲ୍ ସହ ଅପଡେଟ୍ କରିଛି ।
Published : November 21, 2026 at 1:49 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କମ୍ପାନୀ Bajaj Auto ନିଜର ଲୋକପ୍ରିୟ ବାଇକ୍ Bajaj Pulsar RS200କୁ ଅପଡେଟ୍ କରି ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଭାବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ବାଇକରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ବଡି, ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ସ, ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ନୂଆ 5-ଇଞ୍ଚର TFT କନସୋଲ୍ ଦେଇଛି । ବାଇକରେ USD ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କ୍ସ ଏବଂ କୁଇକସିଫ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ରାସ୍ତାରେ ନଜର ଆସିଥିବା ଏହାର ଟେଷ୍ଟିଂ ମଡେଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ଏହି ନୂଆ ବାଇକରେ ପକ୍କା ହୋଇଛି ।
2026 Bajaj Pulsar RS200ରେ ମିଳିଥିବା ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଓ ଇଞ୍ଜିନ୍ ପାୱାର:
ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନା ପାଇଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ Bajaj Auto ଗତ ମାସରେ ହିଁ ନିଜର Pulsar NS200କୁ ଅନେକ ଅପଡେଟ୍ ସହ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଠିକ୍ ସେହି ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୂଆ Pulsar RS200ରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ୍ ମିଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାୱାର ଆଉଟପୁଟରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । କମ୍ପାନୀ Pulsar RS200ରେ 199.5ccର ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ପୂର୍ବରୁ 24.5 hp ପାୱାର ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା 25.5 hp ପାୱାର ଜେନେରେଟ୍ କରୁଛି । ତେବେ ଏହାର ପିକ୍ ଟର୍କ 18.7Nmରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ରହିବ ।
ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଥ୍ରୋଟଲ୍ ବଡି ଯୋଡ଼ା ହେବା କାରଣରୁ ଏହାର ପାୱାରରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଇପାରେ । ଏହି ଅପଡେଟ୍ ଭାବେ ନୂଆ Pulsar RS200 ରେ ଏକାଧିକ ରାଇଡ୍ ମୋଡ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏବେ Pulsar RS200ରେ ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ କୁଇକସିଫ୍ଟର ଫିଚର୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।
2026 Bajaj Pulsar RS200ର ଖାସ୍ ଫିଚର୍ସ ଓ ହାର୍ଡୱେୟାର:
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖାସ୍ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏହି ବାଇକରେ 5-ଇଞ୍ଚର TFT କନସୋଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ Bajaj Pulsar ମଡେଲରେ ଏହି ସମାନ କନସୋଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିସାରିଛି । ଏହି ନୂଆ କ୍ଲଷ୍ଟର ପୂର୍ବରୁ ମିଳୁଥିବା ସାଧାରଣ କଲର୍ LCD ୟୁନିଟର ସ୍ଥାନ ନେଇଛି ।
Bajaj Auto ଏଥିରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଲିଭର୍ସ, ଗୋଟିଏ USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହାଜାର୍ଡ ସ୍ୱିଚ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଛି । ହାର୍ଡୱେୟାର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଏବେ ଏଥିରେ ଆଗ ପଟେ 37mmର USD ଫୋର୍କ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବର ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ୟୁନିଟକୁ ରିପ୍ଲେସ୍ କରିଛି ।
2026 Bajaj Pulsar RS200ର ଦାମ୍ ଓ ବଜାରରେ ଟକ୍କର:
ଏହି ସବୁ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହି ବାଇକ୍ କିଣିବା ବେଳେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ । କମ୍ପାନୀ ନୂଆ Bajaj Pulsar RS200କୁ 1.98 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଏହାର ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 17,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି ।
ଏହି କାରଣରୁ ଏହା Hero Karizma XMR (ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ 1.86 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି) ଭଳି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ KTM RC 200 (ଯାହାର ଦାମ୍ 2.33 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି) ତୁଳନାରେ ଏହା ଏବେ ବି ବହୁତ ଶସ୍ତା ରହିଛି ।