ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍‌ ହେଲା ନୂଆ Aprilia RS 457 ଓ Tuono 457, ମୂଲ୍ୟରେ ବଡ଼ ହ୍ରାସ

ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ବାଇକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ Aprilia, ବର୍ଷ 2026ରେ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଦୁଇଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ କରିଛି ।

2026 Aprilia RS 457
2026 Aprilia RS 457 (Aprilia)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 11, 2026 at 7:36 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍‌ ବାଇକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ Aprilia, ବର୍ଷ 2026ରେ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ଏହାର ଦୁଇଟି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ ଇଣ୍ଟରଡ୍ୟୁସ କରିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ ହେଉଛି Aprilia RS 457 ଓ Aprilia Tuono 457 । ଗତ ବର୍ଷ GSTରେ ହୋଇଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଉଭୟ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ପୁଣି ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି । ଯାହା ଉଭୟ ମଡେଲର ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଥିବା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ପାଖାପାଖି ସମାନ ରହିଛି ।

2026 Aprilia RS 457ର ମୂଲ୍ୟ

ନୂଆ Aprilia RS 457 ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 4.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ହୋଇଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ନୂଆ କୋରଲ୍ ବ୍ଲୁ ସ୍ନେକ୍ ଏବଂ ଆର୍ସେନିକ୍ ୟେଲୋ କଲର ସ୍କିମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଯାହା IBW 2025ରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା ।

Aprilia ଇଣ୍ଡିଆ IBWରେ ତୃତୀୟ GP Replica କଲର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା, ଯାହା କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ EICMA 2025ରେ ଏହାର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲା । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ, ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ମୋଟରସାଇକେଲର ମୂଲ୍ୟ 4.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାରିଆଣ୍ଟ ତୁଳନାରେ 15,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ । ଏହାସହ ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବରେ ଏକ ବାଇ-ଡାଇରେକ୍ସନ କ୍ବିକ୍‌ସିଫ୍ଟର (Bi-directional quickshifter) ସହିତ ମିଳିଥାଏ ।

ଯଦି ଗ୍ରାହକମାନେ କିଛି ଅଲଗା କଲରରେ ଏକ କ୍ବିକ୍‌ସିଫ୍ଟର ଅତିରିକ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ପାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 25,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ । GP ରେପ୍ଲିକା ଏଡିସନରେ ପ୍ରାଇମେରୀ କଲର ହେଉଛି ବ୍ଲାକ । ଯେଉଁଥିରେ ଅଫିସିଆଲ ସ୍ପନସର୍ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଯାହା RS-GP ରେସ୍ ବାଇକ୍ ସହିତ ପ୍ରାୟତଃ ସମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି । ଏହାସହ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ସ୍ୱିଙ୍ଗଆର୍ମ ପାଇଁ ବ୍ଲାକ-ଆଉଟ ଫିନିଶ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

2026 Aprilia Tuono 457 ମୂଲ୍ୟ

ନୂଆ Aprilia Tuono Tuono 457କୁ ଦେଖିଲେ ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ RS 457 ଭଳି ରଖାଯାଇଛି । ଯାହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଜାନୁଆରୀ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3.95 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ଡିସେମ୍ବର 2025ରେ GST 2.0 ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 4.4 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍) ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରି 3.97 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିଛି, ଯାହା GST ବୃଦ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ Tuono 457 ଲଞ୍ଚ ହେବା ସମୟ ତୁଳନାରେ ମାତ୍ର 2,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା ରହିଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକରେ ମେକାନିକାଲ ଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏଥିରେ ସେହି ସମାନ 457cc, ଲିକ୍ବିଡ-କୁଲ୍ଡ ପାରାଲାଲ-ଟ୍ବିନ ଇଞ୍ଜିନ ଲଗାଯାଇଛି । ଯାହା 47.6hp ଏବଂ 43.5Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପର୍ନ କରିଥାଏ ।

