ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ନୂଆ Tata Sierraର ଖୁଲାସା; ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ସହ ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

ନଭେମ୍ବର 25 ତାରିଖରେ ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରା ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ସିଏରାର ଖୁଲାସା କରିଛି । ଏହାର ଡିଜାଇନ, ଦାମ ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

2025 Tata Sierra
2025 Tata Sierra (Image Credits: Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 12:54 PM IST

1 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟାଟା ମୋଟର୍ସ ପାସେଞ୍ଜର ଭେଇକିଲ୍ସ (TMPV) ଶନିବାର ଏହାର ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUV 'Sierra'କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଅବତାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ନୂତନ ଟାଟା ସିଏରା ଏହାର ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡିଜାଇନକୁ ବଜାୟ ରଖିଥିବା କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ଏହି ଟାଟା ମଡେଲ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା, ମାରୁତି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଭିଟାରା ଏବଂ ହୋଣ୍ଡା ଏଲିଭେଟ୍ ଭଳି ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUV ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ।

ନୂତନ ଟାଟା ସିଏରାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ 25 ନଭେମ୍ବର, 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ସିଏରାର ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ପ୍ରଥମ SUV କାର ଥିଲା । ପୁରୁଣା ଟାଟା ସିଏରା 3-ଡୋର୍‌ ସଂସ୍କରଣ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ 2025 ଟାଟା ସିଏରା 5-ଡୋର୍‌ ସଂସ୍କରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶେଷ କରି ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାକୁ ପରିବାର ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

ଖବର ଅପଡେଟ୍‌ ଜାରି ରହିଛି....

2025 TATA SIERRA INDIA LAUNCH
NEW TATA SIERRA
ଟାଟା ସିଏରା
ଟାଟା
2025 TATA SIERRA UNVEILED

