22 ବର୍ଷ ପରେ କମବ୍ୟାକ୍‌; ନୂଆ ରୂପରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tata Sierra

ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାକୁ କମ୍ପାନୀ 3ଟି ଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନ ଓ 7ଟି ପାୱାରଟ୍ରେନ୍‌ ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ....

2025 Tata Sierra
2025 Tata Sierra
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 5:30 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନବେ ଦଶକରେ ଦିନେ SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଟାଟା ମୋଟର୍ସର ଆଇକନିକ୍‌ ଏସୟୁଭି ଟାଟା ସିଏରାକୁ ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରାୟାଇଛି । ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଦେଶୀ ଏସୟୁଭି ଟାଟା ସିଏରା ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କମବ୍ୟାକ୍‌ କରିଛି । ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟାଟା ସିଏରାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି କମ୍ପାନୀ ।

ଖାସ୍‌ କଥା ହେଉଛି ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରା ମୋଟ 7ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ମିଳୁଛି । ଇଣ୍ଡିଆ NCAP ଦ୍ବାରା କ୍ରାସ୍ ପରୀକ୍ଷିତ ସମସ୍ତ 9ଟି ଟାଟା ମଡେଲ୍ ପରି ନୂତନ ସିଏରା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ 5-ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ଟାଟା ସିଏରା କଥା କହିବା, ତେବେ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ 1991ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ପରେ 2003 ମସିହାରୁ ଏହାର ବିକ୍ରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା । ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଏସୟୁଭି ରୂପରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା କହିଛି ।

2025 Tata Sierra: ଡିଜାଇନ

ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାର ଲୁକ୍‌ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ବକ୍ସି ସିଲୁଏଟ୍, 19-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ଚକ, ପୂର୍ଣ୍ଣ-LED ଲାଇଟ୍, ଏକ ପଛ ସ୍ପଏଲର୍ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଟାଟା ସିଗ୍ନେଚର ଗ୍ରିଲ୍ ରହିଛି । ଏହା 6ଟି ବାହ୍ୟ ଏବଂ 3ଟି ଭିତର ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ସହିତ, ଏହା ଜେଶ୍ଚର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସହିତ 622 ଲିଟର ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଦମଦାର ଡିଜାଇନ, ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର SUV ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କାର ଭାବେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

2025 Tata Sierra
2025 Tata Sierra

2025 Tata Sierra: ଇଣ୍ଟିରିଅର ଓ ଫିଚର୍ସ

ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାର କ୍ୟାବିନରେ ଏକ ଟ୍ରିପଲ୍-ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲେଆଉଟ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ସଂଯୁକ୍ତ କାର୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ଲେଭଲ୍ 2 ADAS, ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ପଛ ସନ୍‌ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡସ୍, ପଛ ଏସି ଭେଣ୍ଟ, ଟିଲ୍ଟ ଏବଂ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ, 12 JBL ସାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଏକ ହରମନ୍‌ ସାଉଣ୍ଡବାର୍, ଡଲବି ଅଟମୋସ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ସିଟ୍ ଏବଂ ମେମୋରୀ ଫଙ୍କସନ୍ ସହିତ ଏକ ପାୱାରଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ସିଟ୍ ଭଳି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଥିବା ନୂତନ ଫ୍ଲାଟ୍ ଗ୍ଲାସ୍ 'ଅଲ୍ପାଇନ୍ ରୁଫ୍' ଏବଂ ସନରୁଫ୍ କ୍ୟାବିନକୁ ଅଧିକ ଖୋଲା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

2025 Tata Sierra
2025 Tata Sierra

2025 Tata Sierra: ମିଳିବ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ

  • ପ୍ରଥମ ଇଞ୍ଜିନ: 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ

ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାରେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍‌ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ହୁଣ୍ଡାଇ କ୍ରେଟା ଓ କିଆ ସେଲଟସ୍‌ ଭଳି ଏସୟୁଭିକୁ ଟକ୍କର ଦେବା ଲାଗି ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହର ଓ ହାଇୱେ ଉଭୟ ଲାଗି ଉପଯୁକ୍ତ । ଏଥିରେ କମ ଗତି ଡ୍ରାଇଭେବିଲିଟି ସହିତ ମଜଭୁତ ମିଡ୍‌ରେଞ୍ଜ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ମାନୁଆଲ୍‌ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ବେସ୍‌ ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଅପସନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର 160 ଓ ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ 255 ରହିଛି ।

2025 Tata Sierra
2025 Tata Sierra
  • ଦ୍ବିତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ: 1.5-ଲିଟର ନାଚୁରାଲି ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍‌ ପେଟ୍ରୋଲ

ଟାଟା ସିଏରାରେ ଏକ ନୂଆ 1.5-ଲିଟର ନାଚୁରାଲି ଏସ୍ପିରେଟେଡ୍‌ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ସହରର ଟ୍ରାଫିକକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସରଳତା ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ଏକ ଭଲ ମିଶ୍ରଣ । ଏହାର 106 ପିଏସ ଶକ୍ତି ଓ 145 ଏନଏମ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ ।

2025 Tata Sierra
2025 Tata Sierra
  • ତୃତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ: 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ

ଟାଟା ସିଏରାର ତୃତୀୟ ଇଞ୍ଜିନ ଅପସନ ରହିଛି 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ । ଏହାକୁ କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଡିଜେଲ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଓ ଉନ୍ନତ ମାଇଲେଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାର ମିଡ୍‌ରେଞ୍ଜ ଟର୍କ ଡେଲିଭରି ହାଇୱେରେ ଆରାମଦାୟକ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର 118 ଓ ସର୍ବାଧିକ ଟର୍କ 260 ରହିଛି ।

2025 Tata Sierra: ଦାମ କେତେ ?

କମ୍ପାନୀ ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 11.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ରଖିଛି । ଏହାର ବୁକିଂ ଡିସେମ୍ବର 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଡେଲିଭରି ଜାନୁଆରୀ 15 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

2025 TATA SIERRA PRICE
NEW TATA SIERRA
ଟାଟା
ନୂଆ ଟାଟା ସିଏରା
2025 TATA SIERRA LAUNCHED

