ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 Skoda Octavia RS; ବୁକିଂର 20 ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲ୍ଡଆଉଟ୍‌

ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଡାନ୍‌ Skoda Octavia RSକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...

2025 Skoda Octavia RS
2025 Skoda Octavia RS (Image Credit: Skoda Auto India)
Published : October 17, 2025 at 5:28 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Skoda Octavia RS ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଡାନର ମାତ୍ର 100 ୟୁନିଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଏହା 2.0-ଲିଟର TSI ଇଞ୍ଜିନ, 265 PS ପାୱାର, ମାତ୍ର 6.4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିମି ବେଗ, 10 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ADAS ଭଳି ଫିଚର ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଛି ।

ଲଞ୍ଚ ଅବସରରେ ମତ ରଖି ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚମତ୍କାର ରହିଛି । ଏହି ମଡେଲଟି ସାରା ଭାରତରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ବଳିତ କରିଛି । ଆମେ ଭାରତରେ ସ୍କୋଡା ଅଟୋର 25 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି କାର ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଆମେ ସ୍କୋଡା ପରିବାରରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଉତ୍ସାହୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ବଜାରରେ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ।"

2025 Skoda Octavia RS
ରିଅର ପ୍ରୋଫାଇଲ (Image Credit: Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS: ଡିଜାଇନ ଓ ଲୁକ୍‌

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Skoda Octavia RSର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସେଡାନ୍ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଡଲାଇଟ୍, ଡାଇନାମିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ସହିତ LED ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ, ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଉପାଦାନ, ଚମତ୍କାର 19-ଇଞ୍ଚ ଆଲିଆସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍ସ ସଡ୍ ସହିତ ଲୋ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ 225/40 R19 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟାୟାର ସାମିଲ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।

ଏହି 4.7 ମିଟର ଲମ୍ବା ପରଫର୍ମନ୍ସ ସେଡାନ୍‌ର ହ୍ବିଲବେସ୍ 2677 ମିମି ଅଟେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି Octavia RS 600 ଲିଟରରେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ପଛ ସିଟ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରି 1,555 ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ ଡାଇନାମିକ୍ ସିଲୁଏଟ୍ ଅଛି ।

2025 Skoda Octavia RS
ଇଣ୍ଟିରିଅର (Image Credit: Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS: ଇଣ୍ଟିରିଅର

ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍କୋଡା ଅକ୍ଟାଭିଆ RSର ଇଣ୍ଟିରିଅର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା ସ୍ପୋର୍ଟିନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆରାମର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ । କ୍ୟାବିନ୍‌ରେ ଲାଲ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଚିଂ ସହିତ ଚମଡା ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମେମୋରୀ, ହିଟିଂ ଏବଂ ମସାଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଏକ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ କକପିଟ୍, 3-ଜୋନ୍ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର, ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଡିସପ୍ଲେ, ୱେୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ 12.9-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ।

2025 Skoda Octavia RS: ପାୱାରଟ୍ରେନ

ନୂତନ ସ୍କୋଡା ଅକ୍ଟାଭିଆ RSରେ 2.0-ଲିଟର TSI ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ଯାହା 265 PS ଶକ୍ତି ଏବଂ 370 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଡାନ୍ 7-ସ୍ପିଡ୍ DSG ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟାଭିଆ RSର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 250 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମାତ୍ର 6.4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରେ । କାରର ଉନ୍ନତ ଚେସିସ୍ ସେଟଅପ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସସପେନସନ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।

2025 Skoda Octavia RS
ଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ (Image Credit: Skoda Auto India)

2025 Skoda Octavia RS: ଫିଚର୍ସ

ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Skoda Octavia RS ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ Canton 675W 11-ସ୍ପିକର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍ଥିରତା ସିଷ୍ଟମ୍, 10 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, 360-ଡିଗ୍ରୀ ଏରିଆ ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା, ISOFIX ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟସ୍, ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ପେଡାଲ୍ ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ବୁଟ୍ ଏବଂ ସ୍କୋଡାର ନୂତନ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (ADAS) ସୁଟ୍‌ ସାମିଲ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ, ଲେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପାର୍କ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଫିଚର ସାମିଲ ।

2025 Skoda Octavia RS: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅଲ୍‌ ନ୍ୟୁ ସ୍କୋଡା ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସର ଦାମ 49.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହା Mamba Green, Candy White, Race Blue, Magic Black ଓ Velvet Red ପରି 5ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ୟୁନିଟ୍‌ ବିକ୍ରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ADAS ଟେକନିକ୍‌ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Tata Nexon; ନୂଆ ରେଡ୍‌ ଡାର୍କ ଏଡିସନ୍‌ ବି ଲଞ୍ଚ

