ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 Skoda Octavia RS; ବୁକିଂର 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୋଲ୍ଡଆଉଟ୍
ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ନିଜର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଡାନ୍ Skoda Octavia RSକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 17, 2025 at 5:28 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୀର୍ଘ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ପରେ ଶେଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Skoda Octavia RS ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ୟୁନିଟ୍ ଭାବରେ ଆମଦାନୀ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଡାନର ମାତ୍ର 100 ୟୁନିଟ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଆକର୍ଷଣୀୟ ଭାବରେ ଏହା ଲଞ୍ଚ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଏହା 2.0-ଲିଟର TSI ଇଞ୍ଜିନ, 265 PS ପାୱାର, ମାତ୍ର 6.4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିମି ବେଗ, 10 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ADAS ଭଳି ଫିଚର ସହିତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଛି ।
ଲଞ୍ଚ ଅବସରରେ ମତ ରଖି ସ୍କୋଡା ଅଟୋ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ରାଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଶିଷ ଗୁପ୍ତା କହିଛନ୍ତି, "ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସ ପ୍ରତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଚମତ୍କାର ରହିଛି । ଏହି ମଡେଲଟି ସାରା ଭାରତରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଉତ୍ସାହୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ବଳିତ କରିଛି । ଆମେ ଭାରତରେ ସ୍କୋଡା ଅଟୋର 25 ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବର୍ଷ ପାଳନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି କାର ସହିତ ଆମେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଶ୍ବସ୍ତରୀୟ କାର ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତକୁ ଦର୍ଶାଏ । ଆମେ ସ୍କୋଡା ପରିବାରରେ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଉତ୍ସାହୀଙ୍କୁ ସ୍ବାଗତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଏହି ବଜାରରେ ଆମର ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ପରିଭାଷିତ କରୁଥିବା ଦୃଢ଼ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ।"
2025 Skoda Octavia RS: ଡିଜାଇନ ଓ ଲୁକ୍
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Skoda Octavia RSର ଲୁକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ସେଡାନ୍ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିଛି । ଏଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ LED ମାଟ୍ରିକ୍ସ ହେଡଲାଇଟ୍, ଡାଇନାମିକ୍ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍ ସହିତ LED ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ, ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଉପାଦାନ, ଚମତ୍କାର 19-ଇଞ୍ଚ ଆଲିଆସ୍ ଆନ୍ଥ୍ରାସାଇଟ୍ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍ସ ସଡ୍ ସହିତ ଲୋ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ 225/40 R19 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଟାୟାର ସାମିଲ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଏବଂ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଏହି 4.7 ମିଟର ଲମ୍ବା ପରଫର୍ମନ୍ସ ସେଡାନ୍ର ହ୍ବିଲବେସ୍ 2677 ମିମି ଅଟେ । ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି Octavia RS 600 ଲିଟରରେ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାକୁ ପଛ ସିଟ୍ ଫୋଲ୍ଡ କରି 1,555 ଲିଟରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଥିରେ ଏକ ଡାଇନାମିକ୍ ସିଲୁଏଟ୍ ଅଛି ।
2025 Skoda Octavia RS: ଇଣ୍ଟିରିଅର
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ସ୍କୋଡା ଅକ୍ଟାଭିଆ RSର ଇଣ୍ଟିରିଅର ଡିଜାଇନ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହା ସ୍ପୋର୍ଟିନେସ୍ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆରାମର ଏକ ଉତ୍ତମ ମିଶ୍ରଣ । କ୍ୟାବିନ୍ରେ ଲାଲ କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଷ୍ଟିଚିଂ ସହିତ ଚମଡା ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ପୋର୍ଟି ଅନୁଭବ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଇଲେକଟ୍ରିକ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ, ମେମୋରୀ, ହିଟିଂ ଏବଂ ମସାଜ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଏକ ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ କକପିଟ୍, 3-ଜୋନ୍ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଏକ ୱେୟାରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର, ଏକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ସ ଡିସପ୍ଲେ, ୱେୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ୍ କାରପ୍ଲେ ସମର୍ଥନ ସହିତ ଏକ 12.9-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରହିଛି ।
2025 Skoda Octavia RS: ପାୱାରଟ୍ରେନ
ନୂତନ ସ୍କୋଡା ଅକ୍ଟାଭିଆ RSରେ 2.0-ଲିଟର TSI ଟର୍ବୋଚାର୍ଜଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ଯାହା 265 PS ଶକ୍ତି ଏବଂ 370 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହି ପରଫର୍ମାନ୍ସ ସେଡାନ୍ 7-ସ୍ପିଡ୍ DSG ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଛି । ଅକ୍ଟାଭିଆ RSର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 250 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ମାତ୍ର 6.4 ସେକେଣ୍ଡରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 0-100 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିପାରେ । କାରର ଉନ୍ନତ ଚେସିସ୍ ସେଟଅପ୍, ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଏବଂ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ସସପେନସନ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଗତିଶୀଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ।
2025 Skoda Octavia RS: ଫିଚର୍ସ
ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ Skoda Octavia RS ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ Canton 675W 11-ସ୍ପିକର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍, ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, ଡ୍ରାଇଭିଂ ସ୍ଥିରତା ସିଷ୍ଟମ୍, 10 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, 360-ଡିଗ୍ରୀ ଏରିଆ ଭ୍ୟୁ କ୍ୟାମେରା, ISOFIX ଚାଇଲ୍ଡ ସିଟ୍ ମାଉଣ୍ଟସ୍, ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ୍ ପେଡାଲ୍ ସହିତ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ବୁଟ୍ ଏବଂ ସ୍କୋଡାର ନୂତନ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ (ADAS) ସୁଟ୍ ସାମିଲ । ଏହାସହିତ ଏଥିରେ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ସ୍ବୟଂଚାଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ, ଲେନ୍ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପାର୍କ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମେତ ଅନେକ ଫିଚର ସାମିଲ ।
2025 Skoda Octavia RS: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଅଲ୍ ନ୍ୟୁ ସ୍କୋଡା ଅକ୍ଟାଭିଆ ଆରଏସର ଦାମ 49.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏହା Mamba Green, Candy White, Race Blue, Magic Black ଓ Velvet Red ପରି 5ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ମାତ୍ର 20 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 100ଟି ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।