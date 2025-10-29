ଆସୁଛି 2025 Hyundai Venue, ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ; ନଭେମ୍ବର 4ରେ ଲଞ୍ଚ
ଲଞ୍ଚର 6 ବର୍ଷ ପରେ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଛି । ନଭେମ୍ବର 4ରେ ଆସୁଛି ନୂଆ ମଡେଲ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : October 29, 2025 at 1:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଧମାକା କରିବାକୁ ଆସୁଛି ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁର ଏକ ଅପଡେଟେଡ୍ ଓ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମଡେଲ । ହୁଣ୍ଡାଇ ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର 2025 ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନଭେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ କରିବା ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଥିବାବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସୟୁଭି ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ଏହି କାର ସମ୍ପର୍କରେ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।
ଏହି ନୂଆ କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ଏକ ବଡ଼ ବଡି, ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଏକ୍ସଟିରିଅର, ନୂଆ ଇଣ୍ଟିରିଅର ଓ ଅପଡେଟେଡ୍ ଟେକନିକ୍ ସହ ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁଠାରୁ 2025 ମଡେଲଟି ଚଉଡ଼ା ଓ କ୍ୟାବିନ ସ୍ପେଶ୍କୁ ବଢାଇବା ଲାଗି ଲମ୍ବା ହ୍ବିଲବେସ୍ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହି ଏସୟୁଭିର ଲମ୍ବ 3995 ମିମି, ଚଉଡ଼ା 1800 ମିମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 1665 ମିମି ଅଛି । ଏହାର ହ୍ବିଲବେସ୍ 2520 ମିମି, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭେନ୍ୟୁ ଠାରୁ 20 ମିମି ଅଧିକ । କାର ନିର୍ମାତାର କହିବାନୁସାରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି 48 ମିମି ଲମ୍ବା ଓ 30 ମିମି ଚଉଡ଼ା, ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହା ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଉନ୍ନତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଇବ ।
Move with style, and the world can’t look away. The all-new Hyundai VENUE — bold, dynamic, and driven by next-gen tech. Movement with attitude.— Hyundai India (@HyundaiIndia) October 25, 2025
Tech up. Go beyond.
Bookings open. #Hyundai #HyundaiIndia #ILoveHyundai #AllNewHyundaiVenue #TechUpGoBeyond pic.twitter.com/RzVzXxd5lo
25,000 ଦେଇ କରିପାରିବେ ବୁକିଂ
ହୁଣ୍ଡାଇ ଏହି ନୂଆ ଜେନେରେସନ Venue ଲାଗି ବୁକିଂ ଦାମ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ରଖିଛି । ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକ ଦେଶ ସାରା ଅଧିକୃତ ହୁଣ୍ଡାଇ ଡିଲରସିପ୍କୁ ଯାଇ କିମ୍ବା କମ୍ପାନୀର ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ନୂଆ କାରକୁ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଭେନ୍ୟୁ ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ମଡେଲ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କରିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଡେଲିଭରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
2025 Hyundai Venue: ଡିଜାଇନ
2025 ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁରେ ଏକ ନୂତନ ବୋଲ୍ଡ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ବିନ୍ ହର୍ଣ୍ଣ LED DRL, କ୍ବାଡ୍ ବିମ୍ LED ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ, ମସ୍କୁଲାର ଚକ ଆର୍ଚ୍ ଡିଜାଇନ, ଡାର୍କ କ୍ରୋମ୍ ରେଡିଏଟର ଗ୍ରିଲ୍, 16-ଇଞ୍ଚ ଡାଇମଣ୍ଡ କଟ୍ ଆଲଏ ଚକ, ବ୍ରିଜ୍-ଟାଇପ୍ ରୁଫ୍ ରେଲ୍, ସ୍କଲ୍ପ୍ଟଡ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର୍ ରେଖା ଏବଂ ଏକ ଇନ୍-ଗ୍ଲାସ୍ ଭେନ୍ୟୁ ସିମ୍ବଲ ସାମିଲ ।
2025 Hyundai Venue: ଇଣ୍ଟିରିଅର
ନୂତନ ଭେନ୍ୟୁରେ ନୂଆ ଫିଚର ସହିତ ଏକ ରିଫ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଟିରିଅର ସହ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 2520 ମିମିର ହ୍ବିଲବେସ୍ ସାମିଲ, ଯାହାକୁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ କ୍ୟାବିନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ନୂତନ କମ୍ପାକ୍ଟ SUVରେ ପଛ ୱିଣ୍ଡୋ ସନସେଡ୍, ଭେନ୍ୟୁ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଚମଡା ସିଟ୍, ଚାରିପାଖରେ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ସହିତ ଏକ କଫି ଟେବୁଲ୍ ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍, କ୍ରାସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଉପରେ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ଏକ ଟେରାଜୋ-ଟେକ୍ସଚର୍ଡ କ୍ରାସ୍ ପ୍ୟାଡ୍ ଫିନିସ୍, ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଚମଡା ଆର୍ମରେଷ୍ଟ, ଏକ D-କଟ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ଚକ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 4-ୱେ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସିଟ୍, 2-ଷ୍ଟେପ୍ ରିକ୍ଲାଇନିଂ ପଛ ସିଟ୍ ଏବଂ ପଛ AC ଭେଣ୍ଟ ଭଳି ସୁବିଧା ରହିଛି ।
2025 Hyundai Venue: ଫିଚର୍ସ
ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲେ, 2025 ଭେନ୍ୟୁରେ NVIDIA ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ 12.3-ଇଞ୍ଚ ccNC ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍, 12.3-ଇଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଜିଟାଲ୍ ଯନ୍ତ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ Bose 8-ସ୍ପିକର ସିଷ୍ଟମ୍, ଆଗ ଧାଡି ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସିଟ୍, ସରାଉଣ୍ଡ୍ ଭ୍ୟୁ ମନିଟର୍ (SVM), ୱେୟାରଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅଟୋ/Apple CarPlay ସାମିଲ । ସେହିପରି ଭଏସ୍-ସକ୍ଷମ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସନରୁଫ୍ ସହିତ 20ଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ଯାନ ଅପଡେଟ୍, 70ଟି Hyundai ବ୍ଲୁ ଲିଙ୍କ୍ ସଂଯୁକ୍ତ କାର ଫିଚର ଏବଂ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ସ୍ପଟ୍ ଭ୍ୟୁ ମନିଟର୍ (BVM) ସାମିଲ ।
2025 Hyundai Venue: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର
- ଲେଭଲ 2 ADAS
- 16ଟି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡ୍ରାଇଭର ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ
- ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ
- ଲେନ୍ କିପିଂ ଆସିଷ୍ଟ
- ଡ୍ରାଇଭର ଆଟେନସନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ
- ପାର୍କିଂ ସମୟରେ ଧକ୍କା ନହେବା ପାଇଁ ରିଅର ଆସିଷ୍ଟ
- 6 ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍
- ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ESC)
- ହିଲ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (HAC)
- 4-ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍
- ଟାୟାର ପ୍ରେସର ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ
- 3-ପଏଣ୍ଟ ସିଟବେଲ୍ଟ
- ରୋଲଓଭର୍ ସେନ୍ସର
2025 Hyundai Venue: ପାୱାର ଓ ଇଞ୍ଜିନ
ନୂଆ ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ ଅପସନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ- 1.2-ଲିଟର Kappa MPi ପେଟ୍ରୋଲ (83PS/113.8Nm), 1.0-ଲିଟର Kappa Turbo GDi ପେଟ୍ରୋଲ (120PS/172Nm) ଏବଂ 1.5-ଲିଟର U2 CRDi ଡିଜେଲ (116PS/250Nm) । ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ବିକଳ୍ପରେ ମାନୁଆଲ୍, ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏବଂ ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ (DCT) ଗିଅରବକ୍ସ ସାମିଲ । ଏହି କାରଟି ମୋଟ 8ଟି ଭାରିଏଣ୍ଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି HX 2, HX 4, HX 5, HX 6, HX 6T, HX 7, HX 8 ଏବଂ HX 10 ।
ସେହିପରି କଲର ଅପସନ କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ ମୋଟ 8ଟି ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ । ଯେଉଁଥିରେ 6 ମୋନୋଟୋନ୍ (ସିଙ୍ଗଲ କଲର) ଏବଂ ଦୁଇଟି ଡୁଆଲ ଟୋନ୍ (ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ) ଅପସନ ହେବ । ନୂଆ ସେଡ୍ସ କଲର ପ୍ୟାଲେଟ୍ରେ ଦୁଇଟି ନୂଆ କଲର ଅପସନକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ହେଜେଲ୍ ବ୍ଲୁ (Hazel Blue) ଏବଂ ମିଷ୍ଟିକ୍ ସେଫାୟର (Mystic Sapphire) ଅପସନ ସାମିଲ ।
2025 Hyundai Venue: ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ
ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁ ଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ ସବ୍-କମ୍ପାକ୍ଟ ଏସୟୁଭି ସେଗମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ନୂଆ ଲୁକ୍ ଓ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଟାଟା ନେକ୍ସନ, ମହିନ୍ଦ୍ରା XUV 3XO, କିଆ ସୋନେଟ୍ ଏବଂ ମାରୁତି ବ୍ରେଜା ଭଳି କାର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବ । ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ କି, 2019ରେ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା Hyundai Venue, ଯାହାର ଏଯାବତ 7,00,000ରୁ ଅଧିକ ୟୁନିଟ୍ ବିକ୍ରି ହୋଇସାରିଛି । ଆଶା କରାଯାଉଛି 2025 ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁର ଦାମ ପାଖାପାଖି 8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସଶୋରୁମ)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ହୁଣ୍ଡାଇ ଭେନ୍ୟୁର ଦାମ 7.26 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।