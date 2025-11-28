ଲଞ୍ଚ ହେଲା 2025 Ducati Streetfighter V2, ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ
ଡୁକାଟି ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କଲା 2025 Ducati Streetfighter V2 ବାଇକ୍ । ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : November 28, 2025 at 11:22 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସୁପରବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା Ducati India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 2025 Ducati Streetfighter V2 ଲଞ୍ଚ କରିଛି । Ducati Streetfighter V2 ହେଉଛି Ducati Panigale V2 ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ମଧ୍ୟମ ଓଜନର ସ୍ପୋର୍ଟ ନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ । ଏହି ବାଇକ୍ Ducati ଦ୍ବାରା ଉତ୍ପାଦିତ ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର୍ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି, ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ V2 S ଭାରିଏଣ୍ଟର ଓଜନ 175 କିଲୋଗ୍ରାମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି ।
2025 ଡୁକାଟି ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଫାଇଟର V2ରେ Ducati Streetfighter ପରିବାରର ସାଧାରଣ ଡିଜାଇନ ଭାଷା ରହିଛି, ଯାହାର ଏକ ମାସ୍-ଫର୍ୱାର୍ଡ ଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ-LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ DRL ଦ୍ବାରା ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇଥିବା ଏକ ସାର୍ପ ଫେସ୍ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ Streetfighter V2 ହାଲୁକା, ସହଜ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲିଂ ଏବଂ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁକୂଳିତ ସ୍ପୋର୍ଟି ଏରଗୋନୋମିକ୍ସ ସହିତ ମିଶ୍ରିତ ।
Ducati Streetfighter V2: ଦାମ କେତେ ?
ମୋଟରସାଇକେଲର ମାନକ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ₹17,50,200 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର୍ V2 Sର ମୂଲ୍ୟ ₹19,48,900 (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ) ।
Ducati Streetfighter V2: ଇଞ୍ଜିନ
2025 ଷ୍ଟ୍ରିଟଫାଇଟର୍ V2ରେ ଏକ ନୂତନ 890cc, 90-ଡିଗ୍ରୀ V2 ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି, ଯାହାକୁ Euro5+ ହୋମୋଲୋଗେଟେଡ୍ କରାଯାଇଛି । ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନର ଓଜନ ମାତ୍ର 54.4 କିଲୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଏବଂ ଏହା Ducatiର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ହାଲୁକା ଟ୍ବିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ । ଏହି 890cc, V-ଟ୍ବିନ୍ ଇଞ୍ଜିନ 10,750 rpmରେ 119 bhp ପାୱାର ଏବଂ 8250 rpmରେ 93.3 Nm ପିକ୍ ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।
ଏହି ଇଞ୍ଜିନର 70 ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ଟର୍କ ମାତ୍ର 3000 rpmରେ ଜେନେରେଟ୍ ହୁଏ, ଯାହା ରେଭ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ । ବାଇକ୍ଟି ଏକ ଆସେସୋରିଜ୍ ଭାବରେ ଏକ ରେସିଂ ଏକଜଷ୍ଟ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା 125 bhp ପାୱାର ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ଓଜନ ଆହୁରି 4.5 କିଲୋଗ୍ରାମ ହ୍ରାସ କରେ ।
Ducati Streetfighter V2: ଚେସିସ୍ ଓ ସସପେନ୍ସନ
ବାଇକ୍ଟି ଏକ ମନୋକୋକ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଚାରିପାଖରେ ନିର୍ମିତ ଯାହା ଏହାର V2 ଇଞ୍ଜିନକୁ ଏକ ଚାପଯୁକ୍ତ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରେ । ନୂତନ Panigale V4 ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ, Streetfighter V2 ଏକ ଡବଲ-ସାଇଡେଡ୍ ସ୍ବିଙ୍ଗଆର୍ମ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ, ଯାହା ସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗ୍ରୀପ୍ ଉନ୍ନତ କରେ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ କହିଛି । ସସପେନସନ୍ ସେଟଅପ୍ V2 ଏବଂ V2 S ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ।
Streetfighter V2ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ Marzocchi ଫର୍କ ଏବଂ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ Kayaba ପଛ ମନୋଶକ୍ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି V2 Sରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ Ohlins NIX-30 ଆଗ ଫର୍କ ଏବଂ Ohlins ପଛ ସସପେନସନ୍, ଏକ ହାଲୁକା ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଡୁକାଟି ପାୱାର ଲଞ୍ଚ (DPL), ଏକ ପିଟ୍ ଲିମିଟର ରହିଛି ।
Ducati Streetfighter V2: ଫିଚର୍ସ
ଷ୍ଟ୍ରିଟଫାଇଟ୍ର V2ରେ ଏକ 6-ଅକ୍ଷ ଇନର୍ସିଆଲ ମାପ ୟୁନିଟ୍ (IMU) ରହିଛି ଯାହା କର୍ଣ୍ଣରିଂ ABSକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ । ବାଇକ୍ରେ 4ଟି ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ (ରେସ୍, ସ୍ପୋର୍ଟ, ରୋଡ୍, ୱେଟ୍) ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରତ୍ୟେକଟିରେ ସମସ୍ତ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପାଇଁ ପୂର୍ବ-ସେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସ୍ତର ରହିଛି । ନୂତନ 5-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସହଜ ରାଇଡର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ, ବିଭିନ୍ନ ରାଇଡିଂ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ 3ଟି ଡିସପ୍ଲେ ମୋଡ୍ (ରୋଡ୍, ରୋଡ୍ ପ୍ରୋ ଏବଂ ଟ୍ରାକ୍) ରହିଛି ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, Ducati ନୂତନ Streetfighter V2 ପାଇଁ ଅନେକ ଆସେସୋରିଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଟ୍ରାକ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏକ ରେସିଂ ଏକଜଷ୍ଟ, ଏକ ଲାପ୍ ଟାଇମର୍ ପ୍ରୋ ସେଲ୍ଫ-ଟାଇମିଂ ସିଷ୍ଟମ୍, କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଇ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ୍, ଏକ USB ପାୱାର ସକେଟ୍ ଏବଂ ଏକ TPMS ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ସେନ୍ସର ସାମିଲ । Streetfighter V2 ଭାରତରେ Ducati ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।