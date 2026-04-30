Google Translateକୁ ଛୁଇଁଲା 20 ବର୍ଷ: ଜାଣନ୍ତୁ Google Translateର ସେହି 20ଟି ରୋଚକ ତଥ୍ୟ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ !
2006ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ 'ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ' କୌଶଳରେ କାମ କରୁଥିଲା ଏହାର ଅର୍ଥ କୋଟି କୋଟି ଶବ୍ଦର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭାଷାର ଶୈଳୀ ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖୁଥିଲା ।
Published : April 30, 2026 at 3:29 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 500 ମିଲିୟନ ଲୋକଙ୍କର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭାଷା(Language)କୁ ନେଇ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ଆଜି ଦୂର ହୋଇପାରିଛି । ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ସାଜିଥିବା ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍(Google Translate) ଆଜି 20 ବର୍ଷରେ ପହଁଚିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଗୁଗୁଲର ଏହି ସେବା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଆସୁଛି । ବିଦେଶକୁ ଯାଇ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମେନ୍ୟୁ ପଢିବା, କୌଣସି ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିର ଭାଷାକୁ ଠିକ୍ ସେ ବୁଝିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଏକ ଭାଷା ଶିଖିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର ସେବା ଯୋଗାଇ ଆସୁଛି ଗୁଗୁଲର ଏହି ସେବା । ଯେବେ ଯେବେ ଭାଷାକୁ ନେଇ କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି ସେତେବେଳେ ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ହିଁ ସାଥ୍ ଦେଇଥାଏ ।
କମ୍ପାନୀର ଏହି ସେବା 20 ବର୍ଷ ଫୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗୁଗୁଲ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ 20ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଗୁୁଗୁଲ ବ୍ଲଗ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛି । ଆସନ୍ତି ସେହି କଥା ସବୁ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ।
1. Pronunciation Practice ଫିଚର ଲଞ୍ଚ:
ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ (Google Translate) ର ୨୦ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଗୁଗଲ୍ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଫିଚର୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି "Pronunciation Practice" । ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଲୋକମାନେ ଏଭଳି ଏକ ସୁବିଧାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ଏହି ଫିଚର୍ଟି ଏବେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି । ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏଥିରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ କହିବା ଶୈଳୀ ବା ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ଆପଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହାର ତୁରନ୍ତ ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ (Feedback) ଦେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ସ୍ପାନିସ୍ ଭାଷା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ଫିଚର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ କାହା ସହ କଥା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସୁଧାରି ପାରିବେ ।
2. ଏଆଇ ଏବଂ ମେଶିନ୍ ଲର୍ନିଙ୍ଗ୍ର ବ୍ୟବହାର ଆରମ୍ଭରୁ ହୋଇ ଆସୁଅଛି :
ଏହା ଜାଣିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇପାରେ ଯେ, ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ (Google Translate) କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ ଅନୁବାଦ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଗୁଗଲ୍ର 'ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ' (Machine Learning) ଗବେଷଣାର ମୂଳଦୁଆ ଥିଲା । 2006 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଏହା 'ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକାଲ୍ ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ' (Statistical Machine Learning) କୌଶଳରେ କାମ କରୁଥିଲା । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ଏହା କୋଟି କୋଟି ଶବ୍ଦର ତଥ୍ୟକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଭାଷାର ଶୈଳୀ ବା ପ୍ୟାଟର୍ନ ଶିଖୁଥିଲା । ପ୍ରକୃତରେ ଏହା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଭାଷା ବିଜ୍ଞାନର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସମନ୍ୱୟ ଥିଲା, ଯାହା ମେସିନ୍ ଲର୍ନିଂ ଜରିଆରେ ଭାଷାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଇଥିଲା ।
3. 2016ରେ ନ୍ୟୁରାଲ୍ ନେଟୱାର୍କକୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
2016 ମସିହା ଗୁଗଲ୍ ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ବର୍ଷ ଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍କୁ 'ସିକ୍ୱେନ୍ସ-ଟୁ-ସିକ୍ୱେନ୍ସ' (Sequence-to-Sequence) ମଡେଲ ଏବଂ 'ନ୍ୟୁରାଲ୍ ମେସିନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍'କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଗଲା । ଏହାଫଳରେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ ଅନୁବାଦ କରିବା ବଦଳରେ, ବାକ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବୁଝି ଅନୁବାଦ କରିବା ସହଜ ହେଲା । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରମାଣ କଲା ଯେ 'ଡିପ୍ ଲର୍ନିଂ' (Deep Learning) ବାସ୍ତବରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ କାମ କରିପାରିବ ।
4. Gemini ମଡେଲ୍ ଏବଂ TPU ହାର୍ଡୱେର୍ର ଶକ୍ତି:
ଆଜିକାଲିର ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କେବଳ ପୁରୁଣା ଆଲଗୋରିଦମ ଉପରେ କାମ କରେନାହିଁ । ଏଥିରେ ଗୁଗଲ୍ର ଶକ୍ତିଶାଳୀ 'Gemini AI' ମଡେଲ୍ ଏବଂ ନୂତନ ପିଢ଼ିର 'Tensor Processing Units' (TPU) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କରିଥାଏ।
5. ଏହି ଟୁଲ୍ ବିଶ୍ୱର 95% ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ:
ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 250ଟି ଭାଷା ଏବଂ 60,000ରୁ ଅଧିକ ଭାଷା ଯୋଡିକୁ ସମର୍ଥନ କରେ । ଏଥିରେ ଅନେକ ବିଲୁପ୍ତପ୍ରାୟ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱର 95% ଲୋକ ଏହି ଟୁଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜ ଭାଷାରେ ଯୋଡି ହୋଇପାରିବେ ।
6. ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି:
ଗୁଗୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ମାସରେ ଏକ ବିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ।
7. ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରାୟ 1 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଶବ୍ଦ ଅନୁବାଦ ହୁଏ:
ଏହି ତଥ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର ଅଟେ । ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍, ସର୍ଚ୍ଚ, ଲେନ୍ସ ଏବଂ ସର୍କଲ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ ମିଶି ପ୍ରତି ମାସରେ ଏତେ ଶବ୍ଦ ଅନୁବାଦ କରନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହାକୁ ପଢ଼ନ୍ତି, ତେବେ ତାହାକୁ 12,000 ବର୍ଷ ଲାଗିବ ।
8. ଆପଣଙ୍କ ହେଡଫୋନ୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁବାଦକ ହୋଇପାରିବ:
ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟର ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ଫିଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେକୌଣସି ହେଡଫୋନ ସହିତ କାମ କରିପାରିବ । ଏହା କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱର ଏବଂ ଢଙ୍ଗକୁ ବଜାୟ ରଖି ତୁରନ୍ତ ଅନୁବାଦ କରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୁଏନାହିଁ । ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗାଇଡକୁ ବୁଝିବା କିମ୍ବା ଅଜଣା ଦେଶରେ ରାସ୍ତା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଚର ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ।
9. ଜେମିନି ଦ୍ୱାରା ଏବେ ଲାଇଭ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ:
Gemini-ର ନୂତନ 'Audio-to-Audio' ମଡେଲ୍ ଯୋଗୁଁ Google Translate ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଶବ୍ଦରୁ ଶବ୍ଦ ଅନୁବାଦ କରିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ଭାଷାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରୁଛି । ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଉଛି ଯେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କଥା ହୋଇପାରିବେ, ଯେମିତି ସେ ନିଜ ମାତୃଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି । ଏହା ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ (Live) ବାର୍ତ୍ତାଳାପକୁ ଅଧିକ ସହଜ ଓ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କରିଦେଇଛି ।
10. ଲାଇଭ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ସେସନ୍ର ଏକ ତୃତୀୟାଂଶରୁ ଅଧିକ ଭାଗ 5 ମିନିଟରୁ ଅଧିକ ଲମ୍ବା ହେଉଛି
ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରିବା ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଲମ୍ବା ଏବଂ ଗଭୀର କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଏହି ଟୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଚାକିରି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଉ, ପରିବାର ସହିତ ଆଲୋଚନା ହେଉ କିମ୍ବା ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବ ବିନିମୟ - ଏହି ଟୁଲ୍ ସବୁଠି କାମରେ ଆସୁଛି। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ AI ଏବେ କେବଳ ଏକ ମେସିନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି ।
11. ବଡ଼ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ବହୁତ ସହାୟକ ହେଉଛି
ଭାଷାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଏବେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବାରେ ଆଉ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁନାହିଁ । ଲୋକମାନେ 'Live Translate' ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦେଶୀ ଗୀତର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା, ବିଶ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କର ଲାଇଭ୍ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ଏବଂ ଦୁନିଆର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣା ସହିତ ସହଜରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି ।
12. Gemini ଯୋଗୁଁ ଏବେ ରୂଢ଼ି ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷା (Slang) ବୁଝିବା ସହଜ ହୋଇଛି
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ କିଛି ଏଭଳି ରୂଢ଼ି କିମ୍ବା ଲୋକୋକ୍ତି ଥାଏ ଯାହାର ଶବ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଅନୁବାଦ କଲେ ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ବୁଝାପଡ଼େ ନାହିଁ । Gemini ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଜଟିଳ ରୂଢ଼ି, ସ୍ଥାନୀୟ ଶବ୍ଦ ଏବଂ କଥାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅର୍ଥକୁ ଚିହ୍ନିପାରୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଅନୁବାଦ ମିଳିପାରୁଛି ।
13. ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ Translate ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି
ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କେବଳ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଏକ ଟୁଲ୍ ନୁହେଁ । ଏହାର ଅନେକ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏହାକୁ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିବା ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ଏକ AI-ପାୱାର୍ଡ ଅଭ୍ୟାସ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ନିଜର ଶିଖିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ (Learning Goals) ସେଟ୍ କରିପାରିବେ ।
14. Practice ଫିଚର୍ରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ବ୍ୟବହାରକାରୀ କହିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି
ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ Practice ଫିଚର୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଲୋକ 'ସ୍ପିକିଙ୍ଗ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି' ବା କହିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି । ଏଥିରେ ବାସ୍ତବ ଦୁନିଆର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଆଧାରିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ଏହା ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଯେ AI ଏବେ ଭାଷା ଶିଖିବା ଶୈଳୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି ।
15. ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ଅଫଲାଇନ୍ ଅନୁବାଦ
ଯଦି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସିଗନାଲ୍ ନଥାଏ, ତେବେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। Android ଏବଂ iOS ଉଭୟରେ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ । ଅଫଲାଇନ୍ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ ହେଉଥିବା ଭାଷାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀ, ଆରବୀ, ସ୍ପାନିଶ୍, ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍, ଜାପାନୀ, ଜର୍ମାନ, ହିନ୍ଦୀ, ଚାଇନିଜ୍, ରୁଷିଆନ୍ ଏବଂ ଇଟାଲୀୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।
16. Lens ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ୟାମେରାରୁ ସିଧାସଳଖ ଅନୁବାଦ - ମେନ୍ୟୁ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଇନ୍ବୋର୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଗୁଗଲ୍ ଲେନ୍ସ (Google Lens) ଭିଜୁଆଲ୍ ଅନୁବାଦକୁ ଏକ ନୂଆ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛି । ବିଦେଶୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ମେନ୍ୟୁ ହେଉ, ରାସ୍ତା କଡ଼ର ବୋର୍ଡ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ସୂଚନା - କେବଳ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନୁବାଦ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଲଟିଛି ।
17. Circle to Search ରେ ଅନୁବାଦ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ କାମ
ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ରେ 'ସର୍କଲ୍ ଟୁ ସର୍ଚ୍ଚ' (Circle to Search) ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏକ ପ୍ରିୟ କାମ। କୌଣସି ବିଦେଶୀ ବିୟୁଟି ରୁଟିନ୍ ବୁଝିବା ହେଉ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ଗୀତର ଲିରିକ୍ସ ଜାଣିବା - କେବଳ ସେହି ଜାଗାକୁ ଗୋଲ୍ କରନ୍ତୁ (Circle) ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅନୁବାଦ ପାଆନ୍ତୁ ।
18. Gen Alpha-ର ଭାଷା ବୁଝିବାରେ ମଧ୍ୟ AI ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି
"Clock it", "maxxing", "mogging" – ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ କ’ଣ? ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ନୂଆ ପିଢ଼ିର (Gen Alpha) ସ୍ଲାଙ୍ଗ୍ (Slang) ବା ସାଙ୍କେତିକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ପାଇଁ Google AI ର ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି । Google Trends ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ସର୍ଚ୍ଚ ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଅନେକ ଗୁଣା ବଢ଼ିଯାଇଛି ।
19. ଆମେରିକୀୟ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ (ASL) ଅନୁବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଛି
Google Trends ର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ASL (ସାଙ୍କେତିକ ଭାଷା) ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ସର୍ଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଲୋକମାନେ AI ମଡେଲ୍ ଜରିଆରେ ସାଇନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ସାଂସ୍କୃତିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହା ସାମାଜିକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକରଣ (Social Inclusion) ଦିଗରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସଙ୍କେତ ।
20. ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁବାଦ ହେଉଥିବା ଶବ୍ଦ ହେଉଛି - କୃତଜ୍ଞତା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ଅଭିବାଦନ
ଗତ ୨୦ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଦଳିଛି ଏବଂ ଅନେକ ନୂଆ ଭାଷା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ଭାବନା ଆଜି ବି ସମାନ ଅଛି । ଏହି ମାସରେ ମଧ୍ୟ, ଗତ କିଛି ମାସ ପରି ଗୁଗଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଅନୁବାଦ ହୋଇଥିବା ବାକ୍ୟ ହେଉଛି "Thank You" (ଧନ୍ୟବାଦ)। ଏହା ବ୍ୟତୀତ "How are you?", "I love you", "Hello" ଏବଂ "Please" ଭଳି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଦୁନିଆ ବଦଳି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପରସ୍ପର ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ମଣିଷର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଜି ବି ସେଇଆ ଅଛି ।