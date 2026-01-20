ଆସୁଛି Realme P4 Power 5G ଫୋନ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଅଧାଦିନ

ETV Bharat / technology

କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜର୍ସ ଯଦି ଏହି ଫୋନକୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିବେ ତେବେ ଅଧାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଯାଟେରୀ ମିଳିଯିବ । 27Wର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ରହିଛି ।

10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସୁଛି Realme P4 Power 5G, 5 ମିନିଟ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଅଧାଦିନ (Image Credits: Realme)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme ନିଜର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶାଳ 10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି Realme P4 Power 5G । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 29 ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 12ଟାରେ ଏହି ଫୋନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ Realme Indiaର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

5 ମିନିଟ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଅଧାଦିନ:

Realme P4 Power 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 10,001mAh ଟାଇଟନ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ମିଳିବ । ଏହି ବିଶାଳ ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି କାମ ଦେବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଫୋନରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜର୍ସ ଯଦି ଏହି ଫୋନକୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିବେ ତେବେ ଅଧାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଯାଟେରୀ ମିଳିଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 27Wର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।

ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ଆନୋଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:

ଏହି ଫୋନରେ ଥିବା 10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ଆନୋଡ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଡବଲ ଲେୟାର କୋଟିଂ ଓ C-ପ୍ୟାକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଭଳି ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ TUV Rheinland ତରଫରୁ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ମିଲିଟାରୀ ଶକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ତେବେ ଏତେ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 219 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏହା iPhone 17 Pro Max(ଯାହାର ଓଜନ 233 ଗ୍ରାମ) ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଅଟେ ।

10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସୁଛି Realme P4 Power 5G, 5 ମିନିଟ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଅଧାଦିନ (Image Credits: Realme)

ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତାରେ କେଉଁ ଆପ୍ କେତେ ସମୟ ଚଲାଇବେ...

  • ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାୟ ଟାଇମ୍: 932.6 ଘଣ୍ଟା(ଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିଲେ ଏହା 39 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁରହିବ)
  • ଗୀତ ଶୁଣିବେ: 185.7 ଘଣ୍ଟା (ପାଖାପାଖି 7-8 ଦିନ ଲଗାତାର ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ)
  • କଲିଂ: 72.3 ଘଣ୍ଟା (ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇପାରିବେ)
  • ୟୁଟ୍ଯୁବ: 32.5 ଘଣ୍ଟା (ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିଲେ 32.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନଷ୍ଟପ ୟୁଟ୍ଯୁବ ଭିଡିଓ)
  • ନ୍ଯାଭିଗେସନ: 21.3 ଘଣ୍ଟା (ଲମ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ ଗଲେ 21.3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାଭିଗେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ)
  • ଗେମିଂ(BGMI ଭଳି ଗେମ): 11.67 ଘଣ୍ଟା

ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି:

ଏହି ଫୋନରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଖାସ୍ ଫିଚର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚରର ନାମ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି । Realmeର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ତଳକୁ ଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ କମ୍ପାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ ୟୁନିଟରୁ ଫୋନ କିଣିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ।

Realme P4 Power 5G: ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଓ ଦାମ୍:

ସଞ୍ଜୁ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଏକ ଟିପ୍‌ଷ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଫୋନଟିର ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଓ ବକ୍ସରେ ଥିବା MRP ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଗୁଡିକ ହେଲା...

ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ: 6.78-inch 4D Curve+ AMOLED ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ

ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ: 144Hz

ପ୍ରୋସେସର: MediaTek Dimensity 7400 Ultra ଚିପ୍‌ସେଟ୍+ HyperVision+ AI ଚିପ୍

ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା: 16MP

ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା: 50MP OIS କ୍ୟାମେରା

ଏହି ଫୋନର ଦାମ୍ 37,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

Realme P4 Power 5G 3ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

  • ଟ୍ରାନ୍ସସିଲଭର (TransSilver)
  • ଟ୍ରାନ୍ସଅରେଞ୍ଜ (TransOrange)
  • ଟ୍ରାନ୍ସବ୍ଲୁ (TransBlue)
ଏହି ଫୋନର ପଛ ପଟେ 3ଟି କ୍ୟାମେରାର ସେଟଅପ୍ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ Realme UI 7ର OS ରହିବ । ଯାହା Android 16 ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏଥିରେ 3ଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ OS Update ସହିତ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର ଅପ୍‌ଡେଟ ମିଳିବ ।

