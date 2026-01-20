ଆସୁଛି Realme P4 Power 5G ଫୋନ, ମାତ୍ର 5 ମିନିଟ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଅଧାଦିନ
କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜର୍ସ ଯଦି ଏହି ଫୋନକୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିବେ ତେବେ ଅଧାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଯାଟେରୀ ମିଳିଯିବ । 27Wର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ରହିଛି ।
Published : January 20, 2026 at 8:24 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Realme ନିଜର ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ବିଶାଳ 10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ସହିତ ବଜାରକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି Realme P4 Power 5G । ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 29 ମଧ୍ୟାହ୍ଣ 12ଟାରେ ଏହି ଫୋନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ Realme Indiaର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
Three colours. Three attitudes.— realme (@realmeIndia) January 19, 2026
From the commanding shine of TransSilver, to the bold energy of TransOrange, to the cool confidence of TransBlue. Each finish brings its own presence to the surface.
So which one matches your vibe?#realmeP4Power, coming soon.
Know More:… pic.twitter.com/qgdO2d69ZL
5 ମିନିଟ ଚାର୍ଜରେ ଚାଲିବ ଅଧାଦିନ:
Realme P4 Power 5G ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ 10,001mAh ଟାଇଟନ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ମିଳିବ । ଏହି ବିଶାଳ ପାୱାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ପାୱାରବ୍ୟାଙ୍କ ଭଳି କାମ ଦେବ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଫୋନରେ ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁଜର୍ସ ଯଦି ଏହି ଫୋନକୁ 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଚାର୍ଜ କରିବେ ତେବେ ଅଧାଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବ୍ଯାଟେରୀ ମିଳିଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ 27Wର ରିଭର୍ସ ଚାର୍ଜିଂର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ଆନୋଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ଏହି ଫୋନରେ ଥିବା 10,001mAh ବ୍ୟାଟେରୀରେ ସିଲିକନ-କାର୍ବନ ଆନୋଡ ଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହା ଡବଲ ଲେୟାର କୋଟିଂ ଓ C-ପ୍ୟାକ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ ଭଳି ଡିଜାଇନ ସହିତ ଆସିବ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରୀକୁ TUV Rheinland ତରଫରୁ 5 ଷ୍ଟାର ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ଏହା ସହିତ ମିଲିଟାରୀ ଶକ୍ ଟେଷ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିଛି । ତେବେ ଏତେ ପାୱାର ବିଶିଷ୍ଟ ଫୋନ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ଏହାର ଓଜନ ମାତ୍ର 219 ଗ୍ରାମ ରହିଛି । ଏହା iPhone 17 Pro Max(ଯାହାର ଓଜନ 233 ଗ୍ରାମ) ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ଅଟେ ।
ବିଶାଳ ବ୍ୟାଟେରୀର କ୍ଷମତାରେ କେଉଁ ଆପ୍ କେତେ ସମୟ ଚଲାଇବେ...
- ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାୟ ଟାଇମ୍: 932.6 ଘଣ୍ଟା(ଫୋନକୁ ବ୍ୟବହାର ନ କରିଲେ ଏହା 39 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁରହିବ)
- ଗୀତ ଶୁଣିବେ: 185.7 ଘଣ୍ଟା (ପାଖାପାଖି 7-8 ଦିନ ଲଗାତାର ଗୀତ ଶୁଣିପାରିବେ)
- କଲିଂ: 72.3 ଘଣ୍ଟା (ଲଗାତାର 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ହୋଇପାରିବେ)
- ୟୁଟ୍ଯୁବ: 32.5 ଘଣ୍ଟା (ଥରେ ଚାର୍ଜ କରିଲେ 32.5 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନଷ୍ଟପ ୟୁଟ୍ଯୁବ ଭିଡିଓ)
- ନ୍ଯାଭିଗେସନ: 21.3 ଘଣ୍ଟା (ଲମ୍ ଡ୍ରାଇଭରେ ଗଲେ 21.3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାଭିଗେସନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ)
- ଗେମିଂ(BGMI ଭଳି ଗେମ): 11.67 ଘଣ୍ଟା
ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି:
ଏହି ଫୋନରେ କମ୍ପାନୀ ଏକ ଖାସ୍ ଫିଚର ଦେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଫିଚରର ନାମ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି । Realmeର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ହେଲ୍ଥ 80 ପ୍ରତିଶତରୁ ତଳକୁ ଯାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ କମ୍ପାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ତେବେ ଏହି ସୁବିଧା କେବଳ ଫାଷ୍ଟ ସେଲ ୟୁନିଟରୁ ଫୋନ କିଣିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମିଳିବ ।
Realme P4 Power 5G: ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଓ ଦାମ୍:
ସଞ୍ଜୁ ଚୌଧୁରୀ ନାମକ ଏକ ଟିପ୍ଷ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ ଫୋନଟିର ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଓ ବକ୍ସରେ ଥିବା MRP ଲିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ପେସିଫିକେଶନ ଗୁଡିକ ହେଲା...
ଡିସ୍ପ୍ଲେ: 6.78-inch 4D Curve+ AMOLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ
ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ: 144Hz
ପ୍ରୋସେସର: MediaTek Dimensity 7400 Ultra ଚିପ୍ସେଟ୍+ HyperVision+ AI ଚିପ୍
ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା: 16MP
ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା: 50MP OIS କ୍ୟାମେରା
ଏହି ଫୋନର ଦାମ୍ 37,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
Realme P4 Power 5G 3ଟି ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
- ଟ୍ରାନ୍ସସିଲଭର (TransSilver)
- ଟ୍ରାନ୍ସଅରେଞ୍ଜ (TransOrange)
- ଟ୍ରାନ୍ସବ୍ଲୁ (TransBlue)
|ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଛି iPhone, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଓ କିପରି କିଣିବେ
ଏହି ଫୋନର ପଛ ପଟେ 3ଟି କ୍ୟାମେରାର ସେଟଅପ୍ ରହିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ Realme UI 7ର OS ରହିବ । ଯାହା Android 16 ଆଧାରିତ ଅଟେ । ଏଥିରେ 3ଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ଼ OS Update ସହିତ 4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଫ୍ଟୱେର ଅପ୍ଡେଟ ମିଳିବ ।