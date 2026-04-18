ଓଡିଆ କନିଆଁ ଓ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବରଙ୍କ ନିଆରା ବିବାହ; ରକ୍ତଦାନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ବାର୍ତ୍ତା ସହ ପଡିଲା ହାତଗଣ୍ଠି
ରାଜଧାନୀରେ ଜିରୋ ବଜେଟ୍ ବିବାହ । ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନୁହେଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ବିବାହ । ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଲେ ନବ ଦମ୍ପତି । ରିପୋର୍ଟ- ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : April 18, 2026 at 10:32 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ବର: ବିବାହ ନାମ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ବାଜା, ରୋଷଣୀ, ନାଚ-ଗୀତର ଆସର ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଏକ ଉତ୍ସବର ଚିତ୍ର ମନକୁ ଆସେ । ଏଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲିର ଯୁବପୀଢି ଲକ୍ଷ-ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାନ୍ତି ନାହିଁ । ହେଲେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ତାଳ ମିଳାଇ ଚାଲିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିନଥିଲେ ଶୁଭଶ୍ରୀ । ଚାକଚକ୍ୟ ଓ ଆଡ଼ମ୍ବରପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାହ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ରକ୍ତଦାନ ଓ ପ୍ରଦୂଷଣ ରହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରି ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି । ଚାଲନ୍ତୁ 'ଇଟିଭି ଭାରତ'ର ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା...
ନିଆରା ବିବାହ ଉତ୍ସବ:
ଏମିତି ବି ବାହାଘର ହୋଇପାରେ ? ତାହା ପୁଣି ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ! ଶୁଣିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିବ । କିନ୍ତୁ ଏପରି ଏକ ନିଆରା ବିବାହ ରାଜଧାନୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହି ନିଆରା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ବରଯାତ୍ରୀ ଆସିବେ ହେଲେ ବାଜିବନି ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୂଷଣକାରୀ ଡିଜେ । ଏହା ସହିତ ବିବାହ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ନ ହେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
ଏପରି ନିଆରା ବିବାହ କରୁଥିବା କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ବେଣୁଧର ସେନାପତି ଓ ମିନତୀ ସେନାପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା (29) । ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମନିରତ୍ନ ମା ଓ ନର୍ସିମା ପାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ଏନ୍ଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଶୁଭଶ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ବର ସୋରରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସହକାରୀ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ । ଅନ୍ୟପଟେ ବର ପ୍ରଦୀପ ମଧ୍ୟ ଅରୁଣାଞ୍ଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ।
ଦିବ୍ୟ ବିବାହ:
୩ ଦିନ ଧରି ଚାଲୁରହିବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ଠାରୁ କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଯାଏଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏହି ନିଆରା ଦିବ୍ୟ ବାହାଘର । ପ୍ରଥମ ଦିନ ଅର୍ଥାତ ୧୭ ତାରିଖ ଦିନ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଛି । ରକ୍ତର ଅଭାବ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା । ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । 2ୟ ଦିନ ଅର୍ଥାତ (18 ଏପ୍ରିଲ) କୁନି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷଦିନ ଅର୍ଥାତ 19 ତାରିଖ ସବୁଜ ଶୈଶବ ଓ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏପରି ଏକ ନିଆରା ବାହାଘରକୁ କନ୍ୟା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ବର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ମିଳିଛି । ଏହାକୁ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ ରୂପେ ନାମ କରଣ କରାଯାଇଛି ।
ରକ୍ତଦାନ, ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ, ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଓ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା:
ଏହି 3 ଦିନିଆ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ, ପରିବାର ବର୍ଗ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫଳ ଏବଂ ପୋଷାକ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଅବସରରେ ନବଦମ୍ପତି ବିଭିନ୍ନ ଅନାଥାଶ୍ରମ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମକୁ ଯାଇଥିଲେ । ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ସହିତ ଧ୍ୟାନ ଅଧିବେଶନ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ବାଲ୍ୟବିବାହ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସାମୁହିକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି । ସେମାନେ ଏକ ସରଳ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକକ ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ନିରାମିଷ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ କୌଣସି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ରୀତିନୀତିର ପାଳନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କନ୍ୟାପିତା 'ଇଟିଭି ଭାରତ'କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ।
'ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିବାହ କରିବୁ'
କନ୍ୟା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି, "ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିବାହ ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ ସମାଜରେ ଚାଲିଥିବା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଠାରୁ କିଛି ଭିନ୍ନ କରିବୁ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିଥିଲୁ । ଯାହା ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲୁ । ଅନାଥ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା । 19 ତାରିଖ ଦିନ ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରିବୁ । ଏହାସହିତ ଗରିବ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କନ୍ୟା ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା କହିଛନ୍ତି ।
ନିଆରା ବିବାହ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ:
ଶୁଭଶ୍ରୀ ଶୁଭସ୍ମିତା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାବି ସ୍ବାମୀ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହିତ 2020 ମସିହାରେ ଦେଖାହୋଇଥିଲା । ଅନଲାଇନରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିବା ବେଳେ ଉଭୟ ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିଥିଲେ । ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଆମ ପରମ୍ପରା ମରାଠୀ ପରମ୍ପରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ତାଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି ତଥା ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛି । ଏଭଳି ଏକ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ ବିବାହ ପାଇଁ ବରପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ।"
ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ:
ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "ଦିବ୍ୟ ବିବାହର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦେବତା ମାନଙ୍କର ବିବାହ । ଯେଉଁ ବିବାହ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକରେ ତାହାକୁ ଦିବ୍ୟ ବିବାହ କୁହାଯାଏ । ସମାଜରେ ଅନେକ କୁସଂସ୍କାର ରହିଛି । ଅନେକ ସମୟରେ ଜାତି ଯୌତୁକ ଭଳି ପ୍ରଥା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଝିଅଙ୍କ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି । ଏହା ସହିତ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ହଜାର ହଜାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି । ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇପାରିବା । ଏଥିପାଇଁ ଏପରି ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଛୁ ।"
ବିନା ବାଜା ଓ ରୋଷଣୀରେ ନିଆରା ବିବାହ ଉତ୍ସବ:
ଏହା ସହିତ ସମାଜରେ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ । ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଛୁ । ରାଜ୍ୟରେ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଏ । ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ବିନା ବାଜା ବିନା ରୋଷଣୀରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ । ବିବାହରେ ତୋଳା ଫୁଲ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଆମିଷ ଆଦି ବସ୍ତୁର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ ନାହିଁ । ବିବାହ ଅବସରରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଝିଅ ଓ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମିଳିଥିବା ଉପହାରକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଚାଇଲ୍ଡ୍ କେୟାରକୁ ଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ବାପା କହିଛନ୍ତି ।
ଜିରୋ ବଜେଟ ବିବାହ:
ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ସ୍ନିଗ୍ଧା ହେମ୍ବ୍ରମ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖିନି । ଜିରୋ ବଜେଟରେ ଏହି ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଆଜିକାଲି ବିବାହ ପାଇଁ ଯୁବପୀଢି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏଠି ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା । ଏହି ବିବାହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ଏହା ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଟେ ।" ଏଭଳି ବିବାହ ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଆଗକୁ ଏହାକୁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ନିଗ୍ଧା ।
ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଏମ୍ ଧାତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସାଙ୍ଗର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଛି । ଏହି ବିବାହରେ କୌଣସି ଜାତିପ୍ରଥା ନେଇ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ । ଏହା ଏକ ଅଭିନବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ । ଯାହା ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ହେବ ।"
ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରୁ ଆସିଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଅଙ୍କିତା ବେଲୱାଲ କହିଛନ୍ତି, "ବିବାହକୁ ମୁଁ ନେଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି । ଲୋକମାନେ ବିବାହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାନ୍ତି । ହେଲେ ସାଙ୍ଗ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଏପରି ନକରି ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଗରିବ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ବଣ୍ଟନ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ କାମ କରିଛନ୍ତି । ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ଦାୟକ ଅଟେ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର