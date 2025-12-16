ETV Bharat / state

ଜାପାନର ଓଡିଶୀ ତାରକା.. ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦ, ତାଳ କରିଛି ବିମୋହିତ

ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦ, ତାଳ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା ବିମୋହିତ । ପାଗଳ କରିଥିଲା ଘୁଙ୍ଗୁରର ସ୍ୱର । ସେଥିପାଇଁ  ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଜାପାନରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭାରତ ।

ଜାପାନର ଓଡିଶୀ ତାରକା ୟୁକିଓ ସାଟୋ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 16, 2025 at 8:58 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟର ଛନ୍ଦ, ତାଳ ତାଙ୍କୁ କରିଥିଲା ବିମୋହିତ । ପାଗଳ କରିଥିଲା ଘୁଙ୍ଗୁରର ସ୍ୱର । ସେଥିପାଇଁ ସାତ ସମୁଦ୍ର ତେର ନଦୀ ପାର ହୋଇ ଜାପାନରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭାରତ । ଦେଖିଲେ ଆମ ଓଡିଆଙ୍କ ବଢିଆପଣ । ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଆମର ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତି, ଐତିହ୍ୟକୁ । ଆମର ପରମ୍ପରା, ବେଶପୋଷାକ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କଲା, ପ୍ରେମରେ ପକାଇ ଦେଲା।

ଏହି ବିଦେଶିନୀ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ହେଉଛନ୍ୟୁତି ୟୁକିଓ ସାଟୋ । ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ଓଡ଼ିଶୀର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟର ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ସମର୍ପିତା ପ୍ରେମିକା । ଓଡିଶୀର କଠିନ ଛନ୍ଦକୁ ଅଙ୍ଗେ ଅଙ୍ଗେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ । ଏବେ ସେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀରୁ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି । ନିଜ ଦେଶର ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ୟୁକିଓ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଫୁୟୁମି ନାରିତା ଏବଂ ୟୁକାକୋ ମାସେଙ୍କ ସହିତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ । ଏହି ଅବସରରେ ଇନାଡୁ-ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ।

ଜାପାନର ଓଡିଶୀ ତାରକା ୟୁକିଓ ସାଟୋ (Etv Bharat)

ୟୁକିଓ କହିଥିଲେ, ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ହାତଠାରି ଡାକୁଥିଲା । ସେ ଜାପାନୀ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ, ହିପ୍-ହପ୍ ଏବଂ ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସ ଶିଖିଥିଲେ । ତଥାପି କିଛି ଅଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଗଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା । ଏମିତି ଏକ ଅସ୍ଥିର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ । ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରି ନ ଥିଲେ । ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭାରତ । ତିନି ବର୍ଷ ଏଠାରେ ରହିଲେ । ଗୁରୁ ରତିକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଓ ସୁଜାତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।

ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଜଡିତ

ଜାପାନକୁ ଫେରିବା ପରେ ଏକ ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ରଖିଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏକାଡେମୀ । ସେ ଏଠାରେ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି । 6 ମାସ ତଳେ ସେ ଏକ କୁଚିପୁଡି ଏବଂ ଭାରତନାଟ୍ୟମ ସୋର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ୟୁକିଓ କହନ୍ତି, ‘ଜାପାନୀ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଆନେକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି । ତେବେ ଆମ ନୃତ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା । କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ନୃତ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସହ ଜଡିତ ।’

ଜାପାନର ଓଡିଶୀ ତାରକା ୟୁକିଓ ସାଟୋ (Etv Bharat)

ନିଜ ଜୀବନ କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ୟୁକିଓ କହନ୍ତି, ‘ପେଶାରେ ମୁଁ ଜଣେ ଡିଜାଇନର। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ସିଙ୍ଗଲ ମଦର ଭାବେ ପରିବାର ଏବଂ ପେଶା ସମ୍ଭାଳିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇ ନ ଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଚାକିରି ଛାଡି ଦେଲି। ନୃତ୍ୟରେ କ୍ୟାରିୟର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି । କାରଣ ଏଥିପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା । ତେଣୁ ମୁଁ ଜାପାନର ଯୁବକ ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶୀ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି । ମୁଁ ଯାହା ଶିଖିଥିଲି, ତାହାକୁ ଶିଖାଇଥିଲି ।’

ହେଲେ ସେ ଏହାକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପରେ ଜାପାନର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇଥିଲେ । ୟୁକିଓ କହନ୍ତି, ‘ଯଦି ମୁଁ ଏହାକୁ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ପରି ଶିକ୍ଷାଇବି ତେବେ ଏଠିକା ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଝିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଜାତୀୟ ସ୍ୱାଦ ଯୋଡି ଏହାକୁ ସରଳ ଏବଂ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥିଲି । ପିଲାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଦେଖିବା ପରେ ଯଦି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରେଡ୍ ଉନ୍ନତ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶିଖାଏ ।’

ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି ଓଡିଶୀ ଶିଖାନ୍ତି ୟୁକିଓ

ଖାଲି ଓଡିଶୀ ନୃତ୍ୟ ନୁହେଁ, ଓଡିଶୀ ବେଶଭୂଷାକୁ ବି ବେଶ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ୟୁକିଓ । ସେ ଜାପାନରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧନ୍ତି । ସେ ନୃତ୍ୟଗୁରୁଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ଜାରି ରଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି । ସେ କହନ୍ତି, ‘ଆମ ଦେଶରେ ଯୁବକ-ଯୁବତୀମାନେ ବିବାହ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଅବିବାହିତ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏଠାରେ ବୟସ୍କ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି । ଯୁବ ପିଢ଼ି ହ୍ରାସ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାହ କରିବାର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହାବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ପିଢ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ କଳାର ମହାନତା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମଶାଳା ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରୁଛି ।’

ନୃତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମୋହିତ କରିଛି-ଫୁୟୁମି ନାରିତା

ୟୁକିଓଙ୍କ ସହ ଆସିଥିବା ଫୁୟୁମି ନାରିତା କହନ୍ତି, "ମୁଁ ଜଣେ ଲେଖିକା । ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମୟରେ, ମୋତେ ଭାରତର ଅନନ୍ୟତା ଏବଂ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଜାପାନର ପାରମ୍ପରିକ ନୃତ୍ୟ ଏବଂ ବଲିଉଡ୍ ନୃତ୍ୟ ଶିଖିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ନଥିଲି। ଏମିତି ଏକ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମୋତେ ମୋହିତ କରିଥିଲା। ଯଦିଓ ଜାପାନୀମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ କୌତୁହଳର ସହିତ ଦେଖୁଥିଲେ ଏହି ନୃତ୍ୟର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ସେମାନେ ମୋହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି।

ପୋଷାକ, ଅଳଙ୍କାର ଅନନ୍ୟ- ୟୁକାକୋ ମାସେ

ୟୁକିଓଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଶିଷ୍ୟା ୟୁକାକୋ ମାସେ କହନ୍ତି, "ମୁଁ ପହଁରା ଶିଖିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଭେଇକ୍ଲି କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଦେଶର ପୋଷାକ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଅଧିକାଂଶ କଳା ଏବଂ ଧଳା ହିଁ ଦେଖିବେ। ଭାରତର ପାରମ୍ପରିକ ରଙ୍ଗୀନ ପୋଷାକ ଏବଂ ଅଳଙ୍କାର ଅନନ୍ୟ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇଥିଲି।"

