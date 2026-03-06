ଯୁବପିଢିଙ୍କ ରିଲ୍ସ ନିଶା: ବିନା ସୁରକ୍ଷା ଜ୍ୟାକେଟରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ରରେ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍
ହୋଲି ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ଯୁବକ ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟରେ ମୋଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି ।
Published : March 6, 2026 at 9:32 AM IST|
Updated : March 6, 2026 at 10:14 AM IST
YOUTHS DANGEROUS STUNT OCEAN PURI, ପୁରୀ: ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଯୁବପିଢିଙ୍କ ରିଲ୍ସ ନିଶା । ସାମାନ୍ୟ ଲାଇକ୍ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲଗାଇବାକୁ ପଛାଉନାହାନ୍ତି । ହୋଲି ଅବସରରେ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଯୁବକ ବିନା ଲାଇଫ ଜାକେଟରେ ମୋଟରଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାରେ ବସି ବିଭିନ୍ନ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ । ଏହାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରିବୁଲୁଛି । ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜାକେଟରେ ଯୁବକମାନେ ସମୁଦ୍ରକୁ କିପରି ପ୍ରବେଶ କଲେ, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି । ଏନେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ।
ହୋଲିରେ ଯୁବକଙ୍କ ଷ୍ଟଣ୍ଟ୍:
ହୋଲି ଅବସରରେ କିଛି ଯୁବକ ପୁରୀ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏକ ମୋଟର ଚାଳିତ ଡଙ୍ଗାରେ ବିପଦଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି । ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ କିଛି ଯୁବକ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଡଙ୍ଗାକୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଚକ୍ରି ଭଳି ଘୁରାଉଛନ୍ତି । ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଜନସାଧାରଣରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ଏହା ପଛରେ ଦାୟୀ କିଏ?
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ ମୁତୟନ ରହିଥାନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି କିଛି ଯୁବକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷା ବିନା ପ୍ରବେଶ କରିଲେ ଏନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ବଡ ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲେ କିଏ ଦାୟୀ ରହିଥାଆନ୍ତେ ବୋଲି ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି । ଉକ୍ତ ଭିଡିଓରେ ଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି । ଉକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ମତ୍ସଜୀବୀ ପରିବାରଙ୍କ ଯୁବକ ହୋଇଥିବା କିଛି ସରକାରୀ ଲାଇଫ ଗାର୍ଡ କହିଛନ୍ତି ।
କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି:
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଜଳକ୍ରୀଡା ଓ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି । ଜଳକ୍ରୀଡ଼ା ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ନିଶାରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଡଙ୍ଗାରେ ବିନା ଲାଇଫ୍ ଜ୍ୟାକେଟରେ ଯୁବକଙ୍କ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦଜ୍ଜନକ ବୋଲି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି । ରାଜେଶ କୁମାର ପଣ୍ଡା ନାମକ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ କହିଛନ୍ତି,"ଘଟଣା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଉଚିତ । ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଅଧିକ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବା ଉଚିତ । ପୁରୀକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସବୁଠୁ ବଡ ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ।"
ଏପରି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଚିନ୍ତାଜନକ:
ଛତିଶଗଡରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପିଙ୍କଲ ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜଳକ୍ରୀଡା ଓ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି । ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ମୁଁ ଓ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳକ୍ରୀଡ଼ାର ମଜା ନେଲୁ । ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ । ତେବେ କିଛି ଯୁବକ ଯେଭଳି ଅମାନିଆ ହୋଇ ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବିପଦଜ୍ଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କଲେ ତାହା ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବହୁତ୍ ଚିନ୍ତାଜନକ । ପୁରୀ ବେଳାଭୂମିରେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଶାସନ କଡା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁ । ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉ ।"
ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡାକଡ଼ି ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ:
ପୁରୀ ସମୁଦ୍ରରେ ଜଳକ୍ରୀଡା ସଞ୍ଚାଳନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ପରିଚାଳକ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ହୋଲି ଦିନ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ । ଏହାଦ୍ଵାରା ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି । ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଏହି ଯୁବକମାନେ ପେଣ୍ଠକଟା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏଭଳି ବିପଦଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ । କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲେ ପ୍ରଶାସନ ବଦନାମ ହେବ । ଏଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡାକଡି ପାଳନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।"
ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିବୃତ ରୁହନ୍ତୁ:
ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଫାୟାର ଆଉଟପୋଷ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି, "ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀର ପାଣିରେ ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ଯୁବକ ବିପଦଜ୍ଜନକ ଷ୍ଟଣ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ଆମକୁ ମିଳିଛି । ଅନୁସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି । ୩ଟି ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ଯୁବକ ଓ କିଛି ମହିଳା ବିନା ଲାଇଫ ଜ୍ୟାକେଟରେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ସେହି ଉକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ କରାଯିବା ଉଚିତ । ଏଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଭଳି ବିପଦ ଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁନାହିଁ ।
