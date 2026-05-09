ETV Bharat / state

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା: ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନାକେଦମ ପ୍ରଶାସନ

ଢେଙ୍କାନାଳ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଭୋର ୫ଟାରୁ ଚଢ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

Youths high drama in Dhenkanal: suicide attempt by climbing mobile tower trouble for administration
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା: ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନାକେଦମ ପ୍ରଶାସନ (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 9, 2026 at 5:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା । ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଦିଆସିଲ । ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ । ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାକେଦମ୍ । ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଟାଉନ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ।

ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା: ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନାକେଦମ ପ୍ରଶାସନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଆଜି ଭୋର ୫ଟାରୁ ଚଢ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛ ଟାୱାରରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲ ଓ ଦିଆସିଲ ଧରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ।

ଖବରପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଁଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିବାରୁ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ । ତଳେ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ।

ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନାକେଦମ ପ୍ରଶାସନ
ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ନାକେଦମ ପ୍ରଶାସନ (ETV BHARAT ODISHA)

ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମକଲେ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲରୁ ଦେହରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ । ବାପା-ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଉ ଓ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଚାକିରୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଉପରୁ ପାଟି କରି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ । ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଯୁବକ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ି ଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲରୁ ନିକେ ପିଇବା ସହ ଦେହରେ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ଅଡୁଆରେ ପଡିଯାଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।

ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ବାହିନୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।

ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଦିଆସିଲ । ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ ।
ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଦିଆସିଲ । ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ । (ETV BHARAT ODISHA)

ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ସୋଗର ଗ୍ରାମର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ଓଏସଏପି ଫାଷ୍ଟ ବାଟାଲିୟନରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ୨୦୧୮ରେ ଚାକିରୀ ପାଇଥିଲେ । ଟ୍ରେନିଂ ସମଯରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ "ଫିଜିକାଲ ଅନଫିଟ୍" କାରଣ ଦର୍ଶାଇ, ସେ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିସ୍କୃତ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଘରେ ମା' କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଓ ବାପା ମଧୁମେହ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାରର ଏହି ଯୁବକ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଏସପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରାଜରାସ୍ତାରେ ନିଶାସକ୍ତ ଅଟୋ ଚାଳକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା, ଟେକିନେଲା ପୋଲିସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ହତାସ ପ୍ରେମିକର ଅଜବ ପାଗଳାମୀ; ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

YOUTHS HIGH DRAMA IN DHENKANAL
YOUTH SUICIDE ATTEMPT
YOUTH CLIMBING MOBILE TOWER
ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା
YOUTHS HIGH DRAMA IN DHENKANAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.