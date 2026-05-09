ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା: ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, 12 ଘଣ୍ଟା ହେଲା ନାକେଦମ ପ୍ରଶାସନ
ଢେଙ୍କାନାଳ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଥିବା ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଭୋର ୫ଟାରୁ ଚଢ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ- ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର
Published : May 9, 2026 at 5:05 PM IST
ଢେଙ୍କାନାଳ: ଯୁବକଙ୍କ ହାଇଡ୍ରାମା । ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଦିଆସିଲ । ମୋବାଇଲ ଟାୱାରରେ ଚଢି ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ । ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ତଳେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ନାକେଦମ୍ । ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ଟାଉନ ଥାନା ନିକଟସ୍ଥ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ।
ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛରେ ଥିବା ଏକ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ଉପରେ ଆଜି ଭୋର ୫ଟାରୁ ଚଢ଼ି ଜଣେ ଯୁବକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି । ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନ ଥାନା ସମ୍ମୁଖ ସୂଚନା କେନ୍ଦ୍ର ପଛ ଟାୱାରରେ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲ ଓ ଦିଆସିଲ ଧରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଖବରପାଇ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଁଚି ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ମାତ୍ର ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଥିବାରୁ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଯାଇଛି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ । ତଳେ ଶତାଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମକଲେ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲରୁ ଦେହରେ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ । ବାପା-ମା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଠାଯାଉ ଓ ତାଙ୍କୁ ପୁନଶ୍ଚ ଚାକିରୀ ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଉପରୁ ପାଟି କରି ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ । ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଯୁବକ ଟାୱାରରେ ଚଢ଼ି ଥିବାବେଳେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ବୋତଲରୁ ନିକେ ପିଇବା ସହ ଦେହରେ ଢାଳି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବାରୁ ଅଡୁଆରେ ପଡିଯାଇଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ।
ଅନୁଗୁଳ, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । କୌଣସି ଅଘଟଣକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଓଡ୍ରାଫ ବାହିନୀ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି । ଯୁବକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ।
ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ତୁମୁସିଂହା ଥାନା ସୋଗର ଗ୍ରାମର ରୁଦ୍ର ନାରାୟଣ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସେ ଓଏସଏପି ଫାଷ୍ଟ ବାଟାଲିୟନରେ କନେଷ୍ଟବଳ ଭାବେ ୨୦୧୮ରେ ଚାକିରୀ ପାଇଥିଲେ । ଟ୍ରେନିଂ ସମଯରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ଡାକ୍ତର । ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ "ଫିଜିକାଲ ଅନଫିଟ୍" କାରଣ ଦର୍ଶାଇ, ସେ ଫେରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିସ୍କୃତ କରି ଦିଆଯାଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ଘରେ ମା' କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଓ ବାପା ମଧୁମେହ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ସାଙ୍ଗକୁ ପରିବାର ଆର୍ଥିକ ଅନାଟନରେ ରହିଛନ୍ତି । ପରିବାରର ଏହି ଯୁବକ ଏକ ମାତ୍ର ପୁଅ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି । ନିଜ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଡିଜି, ଏସପି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ୟା କେହି ଶୁଣି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ