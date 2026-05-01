ଦୋକାନକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଯିବାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ; ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଟିଲା ପାପୁଲି, ବାପ-ପୁଅ ଗିରଫ
ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାନ ଦୋକାନକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଶି ଆସିବାରୁ ଦୋକାନୀ ବାପା ଓ ପୁଅଙ୍କ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : May 1, 2026 at 2:48 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଦୋକାନ ଭିତରେ ଜୋତା ପିନ୍ଧିବାକୁ ନେଇ ତୁମୁଳକାଣ୍ଡ । ପାନ ଦୋକାନକୁ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ପଶି ଆସିବାରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ବାପା ଓ ପୁଅ (ଦୋକାନୀ) ଭୀଷଣ ବଚସା କରିଥିଲେ । ବାପା-ପୁଅ ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଡାହାଣ ହାତ ପାପୁଲି କଟିଯାଇଛି । ଏନେଇ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା (ନଂ.୧୨୮/୨୦୨୬) ପଞ୍ଜିକୃତ କରାଯାଇଛି । ଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ।ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଶିକାର ଯୁବକ ହେଲେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତଦ୍ୱୟ ହେଲେ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କପିଳେଶ୍ୱର ତଳସାହିର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ମଲିଆ (୫୮) ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରକେଶ କୁମାର ମଲିଆ ଓରଫ କାହ୍ନା (୩୧) । ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଓ ବାଉଁଶ ବାଡି ଜବତ ହୋଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ କଟା ପାପୁଲିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬.୪୫ ସମୟରେ ରାଜେଶ ସାହୁ, ସୁରେଶ ସାହୁ ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କପିଳେଶ୍ବର ଗଙ୍ଗୁଆ କେନାଲ ବନ୍ଧ ନିକଟରେ ଥିବା ବାପା-ପୁଅଙ୍କ ପାନ ଦୋକାନକୁ ଆସିଥିଲେ । ଉକ୍ତ ପାନ ଦୋକାନରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ମଦ ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା । ସେମାନେ ସେଠାରୁ ମଦ କିଣିବାକୁ ଯାଇଥିବାବେଳେ ସୁରେଶ ଜୋତା ପିନ୍ଧି ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇଥିଲେ । ଦୋକାନରେ ଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଏହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ ମଦ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ । ଟ
ଏନେଇ ସୁରେଶ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଫୋନ କରି ଡକାଇଥିଲେ । କିଛି ସମୟ ପରେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ଏବଂ ଦୀପକ ସାହୁ ନାମକ 2 ବ୍ୟକ୍ତି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସନ୍ତୋଷଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା ସହ ଦୋକାନ ଭିତରେ ପଶିଯାଇଥିଲେ । ଏହା ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରାକେଶଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ।
ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ:
ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ପରସ୍ପରକୁ ଗାଳିଗୁଲଜ ଦେଇ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ରାକେଶ ଦୋକାନରୁ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଆଣି ବାପା ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହ ମିଶି ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଚୋଟରେ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦର ଡାହାଣ ହାତର ପାପୁଲି କଟିଯାଇଥିଲା । ସେହିପରି ସୁରେଶ ଓ ଦୀପକ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ । ଘଟଣା ପରେ ଆହତମାନେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ରାକେଶ ଭୟରେ କଟା ପାପୁଲିକୁ ଦୋକାନ ପଛ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଥିବା କେନାଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଥିଲେ ।
ଏନେଇ ଶ୍ରୀଲିଙ୍ଗରାଜ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା-ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ।
