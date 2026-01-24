ବାଘ-ମଣିଷ ଭୟଙ୍କର ଲଢେଇ; ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ବାଘକୁ ମାରି ଦେଲେ, ଯୁବକ ଗୁରୁତର
ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବାଘ । ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ବାଘ ସହ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇରେ ବାଘ ମୃତ । ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ଯୁବକ ।
Published : January 24, 2026 at 4:52 PM IST
କଟକ: ବାଘ ଓ ମଣିଷ ମୁହାଁମୁହିଁ । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଏକ କଲରାପତରିଆ ବାଘ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ଯୁବକ ଜଣକ ବାଘ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ପରିଶେଷରେ ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ନରସିଂହପୁର ପଶ୍ଚିମ ବନାଞ୍ଚଳ ଅନନ୍ତପ୍ରସାଦ ଗାଁରେ । ଆହତଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
ଆହତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଭୋଳ । ବାଘ ଆକ୍ରମଣରେ ସେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ମୃତ କଲରାପତରିଆ ବାଘକୁ ବନ ବିଭାଗ ଜବତ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ସାଢେ 12ଟା ସମୟରେ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିଲା । ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ତାଙ୍କ ଫାର୍ମହାଉସ ନିକଟରେ କୁକୁର ଭୁକି ଥିଲେ । ହାତୀ ଆସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରି ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ବାଘ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା । ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଖଟାଇ ରୋଷେଇ ଘରେ ଥିବା ପରିବା କଟା ଛୁରୀରେ ବାଘ ସହ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ନିଜ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ମାତ୍ର କ୍ଷତାକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହୋଇଥିଲା । ବାଘ କବଳରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଖବର ଦେଇ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲେ । ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ ରେଫର କରିଥିଲେ ।
ତଦନ୍ତ କରିବ ବନ ବିଭାଗ:
ଆଠଗଡ଼ ଏସିଏଫ ମନୋଜ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି,"ଖବର ପାଇ ଆଠଗଡ଼ ବନ ବିଭାଗ, ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ପହଞ୍ଚି ଥିଲା । ବାଘର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି । ଶୁଭ୍ରାଂଶୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହନ କରିବେ । କେମିତି ଏବଂ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଘଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ତାହାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ।" ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜଣା ପଡିବ ବୋଲି ଏସିଏଫ କହିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ