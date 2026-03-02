ETV Bharat / state

ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଥିବା ଯୁବକ, ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କଠାରେ ନିବେଦନ

ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ୫ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଜଣ ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଥିବା ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ, ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ (ETV BHARAT ODISHA)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : March 2, 2026 at 11:44 AM IST

3 Min Read
ରିପୋର୍ଟ- ରାଧାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି

କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା: "ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଛୁ । ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲା ପରେ ବି ଆମ ଅସୁବିଧା ଜଣାଇଥିଲୁ । ରିକୁଏଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆମ ପେମେଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଆମେ ତ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ । ଯଦି ଦୁଇ ମାସର ପେମେଣ୍ଟ ନ ମିଳିବ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବୁ ।" ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିବା ପରେ ଏପରି କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ ।

ଥାଇଲାଣ୍ଡରେ ଫସିଥିବା ଯୁବକ ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ, ପାରିଶ୍ରମିକ ଆଣିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ କଲେ ନିବେଦନ (ETV BHARAT ODISHA)

ତେବେ କେବଳ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଫେରିଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅବସ୍ଥା । "ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯୋ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ମାଲିକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଓ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଆମକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ସେଠି କମ କରିବା ପାଇଁ, ଆମେ କାମ କଲୁ ସେଠି । ଆମକୁ 2-3 ମାସ ଠିକସେ ପଇସା ଦେଲେ । ତା ପରେ ପଇସା କ୍ଲିୟର କେଲେନାହିଁ । ଆମେ 4 ମାସର ପଇସା ପାଇବୁ । ତା ପରେ ଖାଇବାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ । କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବା କଥା କର" ବୋଲି କହି ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁ ।

ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇ ସେଠାରେ ଫସି ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ଅଞ୍ଚଳର ୫ଜଣ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଜଣ ଶନିବାର ଦିନ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ଘରେ ଆନନ୍ଦର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ଦୀର୍ଘ ୪ ମାସ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳି ନ ଥିଲା, ଏପରିକି ୫ ଦିନ ଧରି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳି ନଥିଲା । ଶେଷରେ ଅସହାୟ ହୋଇ ୬ ଜଣ ଯୁବକ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଓ ସେମାନଙ୍କ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେବାରେ ସହଯୋଗ କରିବା ନେଇ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଖବର ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ସେମାନେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ।

ପରିବାର ସହ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଫେରିଥିବା ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ
ପରିବାର ସହ ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଫେରିଥିବା ଯୁବକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ (ETV BHARAT ODISHA)

ସେଠାରେ କାମ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ୨ରୁ ୩ ମାସର ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଇନାହିଁ କମ୍ପାନୀ, ବିଦେଶରୁ କେବଳ ଜୀବନ ନେଇ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଛନ୍ତି ସେମାନେ । ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଟିଏ ଆଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ । ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବାଟକୁ ଚାହିଁ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି । ଆଉ ଏବେ ଭିଜା ବ୍ଲାକ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବାରୁ କୌଣସି ଦେଶକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ନାହିଁ । ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପାରିଶ୍ରମିକ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ପୁନର୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସମେତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ପରିବାର ବର୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ।

ମୂଳ ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଜୟନଗର ପଞ୍ଚାୟତ କୁଜିପୁର ଗାଁର ଉମାକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁ, ନୂଆଗାଁର ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଲିକଙ୍କ ପୁଅ ଜୟନ୍ତ ମଲିକ, ବରାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଉପୁଳାଇ ଗାଁର ଫକୀର ଚରଣ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, କାଟଣା ବଣିଆ ପଞ୍ଚାୟତ କାଟଣା ବଣିଆ ଗାଁର ହରିହର ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ହେମନ୍ତ ବେହେରା ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଳକ୍ କୌଡ଼ିଆପାଳ ଗାଁର ସନାତନ ସାହୁଙ୍କ ପୁଅ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବାକୁ ଗତବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲେ । ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଗୋରଖପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ମାଲିକ ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଓ ଜୟ ପ୍ରକାଶ ପ୍ଲାଏଉଡ୍ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ମାସିକ ୨୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଭିଜାରେ ଥାଇଲାଣ୍ଡର ଚୋନ୍‌ବୁରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇଥିବା ସେମାନେ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଗେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ । ତେବେ ସେଠାରେ ଏହି ୬ ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଓ ଅକ୍ଟୋବର ତିନି ମାସ ଠିକ ଠାକ୍ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦିଆ ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବିଗତ ୪ ମାସ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇ ନ ଥିଲା ।

ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଫେରିଥିବା ଯୁବକ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁ
ଥାଇଲାଣ୍ଡରୁ ଫେରିଥିବା ଯୁବକ ଯଶୋବନ୍ତ ସାହୁ (ETV BHARAT ODISHA)

ଏମିତିକି ଯୁବକମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ପାସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ । ୪ ମାସ ହେବ ମିଳିନଥିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ଓ ଖାଇବା ବିନା ଉପାସରେ କଟୁଥିଲା ଏହି ୬ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକଙ୍କ ଦିନ । ଏପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ । ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବାପରେ ଏହି ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ତଦନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୪ ଜଣ ଓ ଗତକାଲି ଦୁଇ ଜଣ ଯଶୋବନ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

