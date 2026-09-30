ETV Bharat / state

ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ଯୁବପିଢି; ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଟଳ ରହିଲେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମା'ଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କଲେ

କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଖାଲି ସ୍ୱର ଉଠାଇବାରୁ ମାଆଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇ ନ ପାରି ଦୁଇଦିନ କାଳ ପଡି ରହିଲା । ତଥାପି ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅଟଳ ।

Youth stand against tradition performed mothers last rites in the presence of the police in rairangpur
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବିରୋଧରେ ଯୁବପିଢି; ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଅଟଳ ରହିଲେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମା'ଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କଲେ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 30, 2026 at 7:28 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ରାଇରଙ୍ଗପୁର(ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ସାମାଜିକ କୁପ୍ରଥା ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଳା ଛାଇ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏ ସମାଜକୁ ମାଡି ବସିଥିବାବେଳେ ଆଜିର ଯୁବପୀଢି ଏହା ବିରୋଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିବା ନିଶ୍ଟୟ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା । ପୂର୍ବପୀଢିଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବଦଳାଇବା ହୁଏତ ସହଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଯେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପୂର୍ବାଭାସ ଏକଥା ନିଶ୍ଚୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା । ଆଜି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାର୍ତ୍ତାବହ ସାଜିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲୁହାମାଳିଆ ଗ୍ରାମର ନୀର ମାର୍ଣ୍ଡି ।

କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଖାଲି ସ୍ୱର ଉଠାଇ ନଥିଲେ, ଏହାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଡି ବସିଥିଲେ ନୀର । ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇ ନ ପାରି ଦୁଇଦିନ କାଳ ପଡି ରହିଲା । ତଥାପି ସେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲେ ଅଟଳ । ଶେଷରେ ଚାନ୍ଦୁଆ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମାଆ ରିଣ୍ଟି ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସଂପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ।

ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ପୁଅ

ପୂରା ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏହିପରି । ଲୁହାମାଳିଆ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ରିଣ୍ଟି ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କର 28 ତାରିଖ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ମାଝୀ ପାର୍ଗାନ (ସାନ୍ତାଳ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ସାମାଜିକ ସ୍ୱଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା) ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ଶୁଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ହାଣ୍ଡିଆ ଓ ୩ଟି କୁକୁଡ଼ା ଦେବାର ନିୟମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ ରିଣ୍ଟି ମାର୍ଣ୍ଡିଙ୍କ 47 ବର୍ଷର ପୁଅ ନୀର ଏହି ପ୍ରଥାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ସେ କୁକୁଡ଼ା ଓ ଦାବି ମୁତାବକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଦେବାକୁ ମନା କରି ଦେଇଥିଲେ।

ସଙ୍ଗଠନ ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ସମାଧାନ ଚେଷ୍ଟା କରିବାରୁ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା

ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଶବ ନ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ କାହାରି ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ ନାହିଁ। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର କୁକୁଡ଼ା ନ ଦେବାରୁ ଶବ ଉଠାଇବାକୁ ଦେଇ ନ ଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ । ସେପଟେ ପରିବାର ଲୋକେ ଗ୍ରାମ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବଦଳରେ ସଙ୍ଗଠନ ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ । ଏହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା । ଏପରି ଅସନ୍ତୋଷ ଓ ଉତ୍ତେଜନା ଭିତରେ ଗାଁ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ମୃତଦେହ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନ 29 ତାରିଖ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଜ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହିବାରୁ ଶେଷରେ ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୮ଟା ବେଳେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୃତଦେହ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶବ ସଂସ୍କାର ପରେ ବି ବିବାଦ ଥମିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା । ଗାଁର ପାରମ୍ପରିକ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ଏବଂ ପୋଲିସ ଡକାଇଥିବାରୁ ନୀରଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ବୈଠକ ଡାକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ସହ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ- ଗାଁ ମୁଖିଆ

ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଗାଁ ମୁଖିଆ ଧ୍ୟାନଚନ୍ଦ୍ର ହାଁସଦା କହିଛନ୍ତି, "ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ ଗ୍ରାମୀଣ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଶବ ନ ବାହାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗାଁରେ କାହାରି ଘରେ ଚୁଲି ଜଳିବା ଓ ରୋଷେଇ ହେବା ନିଷେଧ ଥାଏ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ନିୟମ ନ ମାନିବାରୁ ଏହି ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ଗ୍ରାମସଭା ବସି ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ନିୟମାନୁସାରେ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା । ମାତ୍ର ସେମାନେ ସଂଗଠନର ମୁଖିଆ ଆସିଲେ କଥା ହେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ । ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ନିଷ୍କର୍ଷ ନ ବାହାରିବାରୁ ପୋଲିସ-ପ୍ରଶାସନ ଆସି ବୁଝାସୁଝା କରିିଥିଲେ । ତଥାପି ସମାଧାନର ସୂତ୍ର ନ ବାହାରିବାରୁ ଗାଁ ଲୋକେ ନିଜର ରୂଢ଼ିବାଦୀ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଉକ୍ତ ପରିବାରକୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ସମ୍ପୃକ୍ତ ପରିବାର ସହ ଗାଁର ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗା ବ୍ୟତୀତ ଗାଁର ନିଜସ୍ୱ/ରୟତୀ ଜମି ଓ ରାସ୍ତା ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଅବଗତ କରା ଯାଇଛି " ବୋଲି ଗାଁ ମୁଖିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ନିର

ନିର ମାରାଣ୍ଡି କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, "ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ହାଣ୍ଡିଆ ଓ କୁକୁଡ଼ା ଦାବି କରି ଶବସତ୍କାରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶବ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ।​ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଖବର ପାଇ ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ଶବସତ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି।" କୁସଂସ୍କାର ଓ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରୁ ଦୂରେଇ ରହି ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ନୀର ମାର୍ଣ୍ଡି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା ସହ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ।

ଏ ନେଇ ଚାନ୍ଦୁଆ ଓଆଇସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି, "ସୋମବାର ଲୁହାମାଳିଆ ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ହେଲେ ଆଦିବାସୀ ପ୍ରଥା ଅନୁଯାୟୀ କୁକୁଡା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ନ ଦେବାରୁ ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇ ପାରି ନ ଥିଲା । ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା । କାଳେ ସଂପୃକ୍ତ ପରିବାର କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଗାଁରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯିବା ନେଇ କୌଣସି ଖବର ନାହିଁ" ବୋଲି ଓଆଇସି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ।

ମିଳିଥିବା ଶେଷ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଶବ ପ୍ରତି ଅସମ୍ମାନ, ଅନ୍ୟାୟ, ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇନାନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନାରେ ନିର ମାର୍ଣ୍ଡି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି ।

ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏକ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବାରୁ ନୂତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଏବେ ବି ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଇନ ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଯେତେ ବଳବାନ ହେଲେ ବି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଗମ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହିସବୁ ପ୍ରଥା ଆଗରେ ପ୍ରଶାସନ ଅସହାୟ। ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ଶବ ସତ୍କାର ତ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦର କଳଙ୍କିତ ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଠେଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି, ତାହା ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ACF ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା: ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଛାତ୍ରୀ ! କଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ କଳା କାରନାମା, ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ

TAGGED:

ପରମ୍ପରା ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବକ
ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୁବପିଢିର ବିରୋଧ
RAIRANGPUR YOUTH AGAINST TRADITION
SOCIAL OSTRACISM RAIRANGPUR
YOUTH STAND AGAINST TRADITION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.