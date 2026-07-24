ETV Bharat / state

ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ

ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

Youth shot dead in Redhakhol police station area, accused absconding, reason for killing unclear
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : July 24, 2026 at 10:42 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Youth shot dead in Redhakhol, ସମ୍ବଲପୁର: ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା l ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଖବର ପାଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ (ETV Bharat Odisha)

ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନୟ ନାଏକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ହିନ୍ତେରେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ l ତେବେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଜମିରେ ବସି 3 ଜଣ ଯୁବକ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ କରୁଣାକର ମାଝି ନାମକ ଜଣେ 60 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ l ତେବେ ସେଠାରେ ଭରତ ଓ କରୁଣାକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା l ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରୁ କରୁଣାକର ହଠାତ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଭରତ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଭରତ ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ l ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ l ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଭରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି l

ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ସେପଟେ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କରୁଣାକର ଫେରାର ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l ଗୁଳି କାଣ୍ଡ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଘଟିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ l ପୋଲିସ ହିନ୍ତେରେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି କରୁଣାକରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନୟ ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l

ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । (ETV Bharat Odisha)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିସୁଟ୍ ରେ "ଜୋହୋ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍"ର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି


ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR RAIRAKHOL FIRING
ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
YOUTH SHOT DEAD IN REDHAKHOL
SAMBALPUR CRIME NEWS
YOUTH SHOT DEAD IN REDHAKHOL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.