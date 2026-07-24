ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର, ହତ୍ୟାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : July 24, 2026 at 10:42 PM IST
Youth shot dead in Redhakhol, ସମ୍ବଲପୁର: ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିକରି ହତ୍ୟା l ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ହିନ୍ତେରେଇ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁକରୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି l ହତ୍ୟା କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଖବର ପାଇ ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନୟ ନାଏକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ଯୁବକ ହିନ୍ତେରେଇ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଜମିରେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଉଥିଲେ l ତେବେ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗାଇ ସାରିବା ପରେ ଜମିରେ ବସି 3 ଜଣ ଯୁବକ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ କଥା ହେଉଥିଲେ l ଏହି ସମୟରେ କରୁଣାକର ମାଝି ନାମକ ଜଣେ 60 ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ l ତେବେ ସେଠାରେ ଭରତ ଓ କରୁଣାକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା l ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ିବାରୁ କରୁଣାକର ହଠାତ ଏକ ବନ୍ଧୁକ ଆଣି ଭରତ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି l ଭରତ ସେହିଠାରେ ଟଳି ପଡ଼ିଥିଲେ l ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲେ l ତେବେ ରେଢ଼ାଖୋଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ l ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଭରତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି l
ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଖବର ପାଇ ପ୍ରଥମେ ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି l ସେପଟେ ଗୁଳି ମାରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ କରୁଣାକର ଫେରାର ଥିବା ପୋଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି l ଗୁଳି କାଣ୍ଡ କେଉଁଥି ପାଇଁ ଘଟିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ l ପୋଲିସ ହିନ୍ତେରେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚି କରୁଣାକରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ଚଳାଇଛି ବୋଲି ରେଢ଼ାଖୋଲ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସନୟ ନାଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିସୁଟ୍ ରେ "ଜୋହୋ ସ୍କିଲ୍ ହବ୍"ର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ର ଅଶାନ୍ତି
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର