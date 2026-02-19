ଦିନ ଦ୍ବିପହରେ ଗୁଳି କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା; 2 ଦିନରେ 4 ଅଟକ, ଜଣାପଡିନି କାରଣ
କଟକ ପ୍ରେସ କଲୋନୀରେ ଘଟିଥିଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଏକ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା । ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ।
କଟକ : ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଗୁଳି କରି ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଦିନକ ପରେ ବି ଅନ୍ଧାରରେ ବାଡି ବୁଲଉଛି ପୋଲିସ । ଗତାକାଲି ଅର୍ଥାତ ବୁଧବାର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିବାବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଜେରା କରା ୟାଉଛି । ହେଲେ ଏ ଯାଏ ହତ୍ୟାକାଣ଼୍ଡର କାରଣ ଜଣା ପଡିନାହିଁ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କଟକ ସହରବାସୀ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ।
ବୁଧବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କଟକ ପ୍ରେସ କଲୋନୀରେ ଘଟିଥିଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ନୂଆପଡା ଅଂଚଳର ସୌମ୍ୟ ରଂଜନ ଜେନା ଓରଫ ରିଙ୍କୁ।ପୋଲିସ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୨ଟାରେ ଏକ ଭୋଜି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା ।
କାହିଁକି ଘଟିଲା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ
ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ ଏସସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସୀନ୍ଦା ଓ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କରି ଗତକାଲି୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା କରୁଥିଲା । ଆଜି ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ।
ତେବେ ସୌମ୍ୟଙ୍କୁ କିଏ ଓ କାହିଁକି ମାରିଲା ତାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ । ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ସୌମ୍ୟଙ୍କର କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ସେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳାଳି। ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ। ଭୋଜି କଳହ ନା କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ନେଇ ବିବାଦରୁ ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟିଛି ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ବୋଲି ଏସିପି ଅଶୋକ ଗିରି କହିଛନ୍ତି ।
