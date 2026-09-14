ETV Bharat / state

ଧନୀଠୁ ଗରିବ...ଖୁସିରେ ଜମିବ ସଭିଙ୍କ ନୂଆଖାଇ, 118 ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି

ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିସଭ୍ୟ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : September 14, 2026 at 8:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ସମ୍ବଲପୁର: "ନୂଆଖାଇ ଆସିଲେ କ'ଣ ହେବ ? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ..ନୂଆଖାଇରେ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ, କିଛି କିଣାକିଣି କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଭାରି କଷ୍ଟ.. ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ, ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚିନି 250 ଗ୍ରାମ ଆଉ ଅଟା ଅଧ କେଜି ଆଣି ଚଳେଉ ଦେଉ । ହେଲେ ଏଥର ଆମେ ଭଲରେ ନୂଆଖାଇ ପାଳିବୁ..ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମକୁ ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ହସହସ ମୁହଁ ଆଉ ଭାରି ମନ ଖୁସିରେ ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକର ଡ଼ଙ୍ଗାପାଳ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିର୍ଦ୍ଧା

ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି (ETV Bharat)

ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଧନୀରୁ ଗରିବ.. ସଭିଏଁ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ୍ତି । ଘରେ ଘରେ ପିଠାପଣାର ଆସର ଜମେ । ହେଲେ ଗରିବଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ପର୍ବ ଟିକେ ଭାରି ପଡ଼ିଯାଏ । ହେଲେ ଚଳିତବର୍ଷ ନୂଆଖାଇରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ପିଠାପଣାର କୌଣସି ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ । କାରଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସମିତି ସଭ୍ୟ ତଥା ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ଭଳି 118 ଗରିବ ପରିବାରର ନୂଆଖାଇ ପର୍ବର ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ନିଜ ପକେଟରୁ ।

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି (ETV Bharat)

ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ:

ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ସହଜ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବାକୁ ଏକ ନୂଆ ଓ ଅଭିନଵ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ । ସେ ଜଣେ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ପରିବାରକୁ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ପାଇଁ ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ଯେମିତି କି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଶାଢ଼ୀ, ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗାମୁଛା, ପିଠା ପଣା ପାଇଁ ଅଟା, ସୁଜି, ଗୁଡ଼, ଚିନି, ତେଲ, ଡାଲି, ଘିଅ, ଚାଉଳ ଓ ପନିପରିବା ସବୁ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତ । ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଭାବରେ ପାଉଥିବା ବର୍ଷ ତମାମର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ସେ ନିଜେ ମାସିକ 9,500 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷ ଯାକର 1 ଲକ୍ଷ 14 ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ଏହି ଗରିବଙ୍କ ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ କରିଛନ୍ତି ।

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି (ETV Bharat)
'ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ପରିବାର ମୋ ପରିବାର':

ଏନେଇ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି, "ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ସବୁ ପରିବାର ମୋର ଅଟନ୍ତି ଓ ସବୁ ପରିବାରର ମୁଁ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ବୋଲି ଭାବେ । ତେଣୁ ମୁଁ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ କରିଛି । ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ନୂଆଖାଇ । ଏହି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାଁନ୍ତି ଭଲ ଖାଇବୁ, ଭଲ ପିନ୍ଧିବୁ ଆଉ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ । ସବୁ ପରିବାର ପାଖରେ ସେତେଟା କ୍ଷମତା ନଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛୁ । ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସବୁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଏଭଳି କାମ କରନ୍ତୁ ।"

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଗରିବ ପରିବାର ପାଇଁ ବର୍ଷକର ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲେ ଯୁବ ଜନପ୍ରତିନିଧି (ETV Bharat)

ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ସାମଗ୍ରୀ:

ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜୁଜୁମୁରା ଆରଏମସି ଠାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଜୟନ୍ତ, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂଆଖାଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଏହାକୁ ଦାନ ନକହି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭାବି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ନେଇ ଜୁଯୁମୁରା ଡ଼ଙ୍ଗାପାଳ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବେସ ଖୁସି । ନୂଆଖାଇ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଥିବା ଡ଼ଙ୍ଗାପାଳ ଗାଁର ମୁନି ବେହେରା ଜଣେ ଦିନ ମଜୁରିଆ । ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ବାରି ହୋଇଯାଉଥାଏ । କାରଣ ସେ ଆଜି ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଶାଢ଼ୀ ଓ ପିଠା ପଣାର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ମାଗଣାରେ ପାଇଛନ୍ତି ।

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣାଯାଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀ (ETV Bharat)

ଏହାକୁ ପାଇବା ପରେ ମୁନି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, "ଆଜି ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମକୁ ଶାଢ଼ୀ, ସୁଜି, ଚିନି,ତେଲ, ଡାଲି, ଗୁଡ଼ ଆଦି ନୂଆଖାଇର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି । ସେ ଆମକୁ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ନିଜ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଭାବି ଏସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ।"

ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଶ୍ରୀମତୀ ମୁଣ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, "ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଜୟନ୍ତ ଭାଇ ଆମକୁ ନୂଆଖାଇର ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଆଗୁଆ ଯୋଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି । ନୂଆଖାଇ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ, ତେଣୁ ସେ ଖୁସିରେ ଏସବୁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି । ଆମ ପାଖକୁ ଗାଡି ପଠାଇ ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ । ଆଜି ତାଙ୍କଠୁ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ।"

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ (ETV Bharat)
ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ:

ଆସନ୍ତାକାଲି (15 ସେପ୍ଟାମ୍ବର) ନୂଆଖାଇ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାବାସୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ । ଏହାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଗଣପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଏହି ପର୍ବର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଥିରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ, ସାମାଜିକ ଓ ପାରିବାରିକ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ । ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବାକୁ ହେଲେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଘରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବାକୁ ପଡେ ନଚେତ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ ହୋଇନଥାଏ । ତେଣୁ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନୂଆଖାଇରେ ଘରକୁ ଆସିବା ଥୟ । ଏହି ପର୍ବରେ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ସହ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇ ପ୍ରକୃତି ଦତ୍ତ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଆକାରରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ । ନୂଆଖାଇରେ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଥାଆନ୍ତି ।

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଥା ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଏହାସହ ଘରେ ପିଠାପଣା ଆଦି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ । ତେବେ ଏହି ପର୍ବକୁ ଗରିବ ଠାରୁ ଧନୀ, ସମସ୍ତେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସାମାଜିକ ଚଳଣି ଅନୁସାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏତେ ସହଜ ହୋଇନଥାଏ । କାରଣ ନୂଆଖାଇରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର, ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଓ ପିଠାପଣାର ସାମଗ୍ରୀ କିଣିବା ଅତି ବ୍ୟୟ ବହୁଳ ହୋଇଥାଏ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆଖାଇ ପାଳନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ।

youth representative jayanta pradhan helps 118 poor families celebrate nuakhai sambalpur
ଜୟନ୍ତ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି (ETV Bharat)

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....

ଆରମ୍ଭ ହେଲା କଳାହାଣ୍ଡିରେ ନୂଆଖାଇ; ସର୍ବାଗ୍ରେ ନୂଆଖାଇଲେ ୩ଟି ଗାଁର ଲୋକେ, ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ?

ନୂଆଖାଇ: ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ନୂଆ ଷାଠିଆ ଧାନ

ପ୍ରଥମ ଫସଲକୁ ଇଷ୍ଟଦେବୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିବ ଚାଷୀ, ନୂଆଖାଇ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କଳାହାଣ୍ଡିର ଚଷାପୁଅ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

TAGGED:

SAMBALPUR NUAKHAI
WESTERN ODISHA FESTIVAL
JAYANTA KUMAR PRADHAN
ନୂଆଖାଇ
NUAKHAI FESTIVAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.