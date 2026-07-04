ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ନାଳରେ ଭାସିଯାଇ ଯୁବକ ନିଖୋଜ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି
ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ପଥରବନ୍ଧ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଅନିଲ ସିଂହ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 4, 2026 at 7:10 PM IST
Youth missing in a drain, ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି (ଶନିବାର) ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ବାଣୀବିହାର ନିକଟ ଡ୍ରେନରେ ଭାସିଯାଇ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଖୋଜ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି । ନିଖୋଜ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଥାନୀୟ ପଥରବନ୍ଧ ବସ୍ତିର ବାସିନ୍ଦା ୩୫ ବର୍ଷୀୟ ଅନିଲ ସିଂହ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଅନିଲଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଜାରି ରହିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବିଏମସି ମେୟର, କମିଶନର
ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସତ୍ୱେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେଶନ ଜାରି ରହିଛି । ରାଜ୍ୟ ଫାୟାର ଆଣ୍ଡ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ସର୍ଭିସେସ କମାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ଅନିଲ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ଡ୍ରେନରେ ଭାସିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ କହିଛନ୍ତି । ଏନେଇ ଖବର ପାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ (BMC) କମିଶନର ଚଞ୍ଚଲ ରାଣା ଓ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଏମସି ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ।
ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବ
ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଡ୍ରେନରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଡ୍ରେନରେ ଥିବା ଅଳିଆରେ ଯୁବକ ଜଣକ ପୋତି ହୋଇଯାଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନିଖୋଜ ଅନିଲ କୌଣସି କାମରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଡ୍ରେନ କଡ଼ରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ ସେ ଡ୍ରେନର ଗଭୀର ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ।
"ବୋତଲ ଗୋଟାଇବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ"
ଏନେଇ ମେୟର ସୁଲୋଚନା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଖବର ପାଇ କର୍ପୋରେଟର, ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମେତ ଆମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ଡ୍ରେନ୍ ନଂ- ୪ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲୁ ରହିଛି । ଏହି ଡ୍ରେନ୍ ସଫା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା । ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ଡ୍ରେନ୍-୪ର ସବୁ ଅଳିଆ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ଜମିଯାଇଛି । ନିଖୋଜ ଯୁବକଙ୍କ ଚପଲ ଓ ଜରି ମଧ୍ୟ ଥୁଆ ହୋଇଛି । ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଗୋଟାଉଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା ତା ନିକଟରେ ଗାଧୋଉଥିଲା । ଉକ୍ତ ପିଲାଟି ଫୋନ୍ କରିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଛୁ । ହେଲେ ନିଖୋଜ ପିଲାର କୌଣସି ପତ୍ତା ମିଳୁନାହିଁ । ଅଳିଆ ଭିତରେ ବୋଧ ହୁଏ ଯୁବକଟି ପଶିଯାଇଛି । ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଓ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ପାଣିରେ ଥିବା ଅଳିଆ ଭିତରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ପରିଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ଏହା ବୋତଲ ଗୋଟାଇବା ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ । ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଏମାନେ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି," ବୋଲି ମେୟର ଦୁଃଖ ଓ କ୍ଷୋଭର ସହ କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; ୩ ସପ୍ତାହ ପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ମୋଟ୍ ଗିରଫଦାରୀ ୧୯ରେ ପହଞ୍ଚିଲା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ରହସ୍ୟରେ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ, ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଦେଲେ କି କ୍ଲିନଚିଟ୍ ?
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ଘଟଣା; ADG ଦୟାଲ ଗଙ୍ଗୱାରଙ୍କୁ ଜେରା, ୫ ଦିନିଆ ତଦନ୍ତ ସାରି ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା NHRC ଟିମ୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର