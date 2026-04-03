ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଓ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମୃତଦେହକୁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରଖି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ୪୯ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୟ ପରିଡ଼ା
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST
ରାଇରଙ୍ଗପୁର (ମୟୂରଭଞ୍ଜ): ସାମାନ୍ୟ ବଚସାରୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ହାଣି ହତ୍ୟା ଘଟଣା । ଗୋହୋଳାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରହିଛି । ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ବାରିପଦା କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବା ନେଇ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ।
ଜଙ୍ଗଲରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ:
ଆଜି (ଶୁକ୍ରବାର) ଗୋହୋଳାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ନିକଟସ୍ଥ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ଲୁଚିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ମିଳିଥିଲା । ଏହା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅତର୍କିତ ଚଢାଉ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ପୋଲିସ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗୋହୋଳାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗତ ବୁଧବାର ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲା । ଏନେଇ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତେଜନା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ସହିତ ଗ୍ରାମବାସୀ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ବହୁ ସମୟ ଧରି ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପଡିଥିଲା ।
ଘଟଣାକ୍ରମ:
ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖ, ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋହୋଳାମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସାକୁ ନେଇ ମୃତକ ଅମୃତ ମହାନ୍ତ ଓ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବା ସହିତ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଅମୃତଙ୍କୁ ମୂର୍ମୂଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପ୍ରଥମେ ଶୀର୍ଷା ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଏବଂ ପରେ ବାରିପଦା ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା । ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ରାଜପଥ ଅବରୋଧ:
ବାରିପଦା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ମୃତଦେହ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗତ 2 ତାରିଖରେ ଝାରପୋଖରିଆ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କେସ୍ ନଂ 111/26ରେ ମାମଲା ରୁଜୁୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ । ପରିବାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଗିରଫ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବିରେ ଗୁରୁବାର ୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ବାଲିଆସାହି ଛକରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ଅବରୋଧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଥିଲେ । ରେଡକ୍ରସ ତରଫରୁ ୨୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ସହ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬.୩୦ ସମୟରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ ହଟିଥିଲା ଓ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସ୍ବାଭାବିକ ହୋଇଥିଲା ।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଡ଼ା ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି:
ମୃତକଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପଲତା ମହାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ବୁଧବାର ମୋ ସ୍ବାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରି କଠୋର ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସହିତ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଓ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ।" ମୃତକଙ୍କ ମାଆ ପ୍ରମିଳା ମହାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ କଡ଼ା ଶାସ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ମୟୂରଭଞ୍ଜ