ETV Bharat / state

ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଫେରାର ଥିଲେ ଯୁବକ; ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ, ରାତିରେ ଝୁଲି ପଡିଲେ

ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ଆଜି ସକାଳେ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ-ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର

author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 24, 2026 at 3:28 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ଢେଙ୍କାନାଳ: ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମୋଟଙ୍ଗା ଥାନା ନିମିଧା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି । ଗ୍ରାମର ୨୦ବର୍ଷର ଯୁବକ ବେଣୁପାଣି ସାହୁ ଗତ ରାତିରେ ରସି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ସେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା । ଆଜି ସକାଳେ ବେଣୁପାଣି ଘର କବାଟ ଖୋଲି ନ ଥିଲେ । ପରିବାର ଲୋକେ କବାଟ ଖୋଲି ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ।

ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବେଣୁପାଣିଙ୍କର ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁଗୁଳ ଥାନା ଅଂଚଳର ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା । ସେ ଏପ୍ରିଲ 1 ତାରିଖରୁ ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ । ସେଠାରେ ସେମାନେ କୁଆଡେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ।

ଏପଟେ ନାବାଳିକାର ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଗୁଳ ସଦର ଥାନାରେ ଝିଅକୁ ଅପହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା । ଅନୁଗୁଳ ସଦର ପୋଲିସ ଝିଅକୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଛାନ ଭିନ କରିଥିଲା । ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ନ ପାଇବାରୁ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେଣୁପାଣିଙ୍କ ବପା-ମା'ଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା । ସେମାନଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖିଛି ।

ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ବେଣୁପାଣି ଉକ୍ତ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ । ସେମାନେ ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ନିମିଧା ଗ୍ରାମସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ନାବାଳିକାକୁ ତାଙ୍କ ଖୁଡି ପାଖରେ ଶୋଇବାକୁ ଛାଡି ନିଜ ରୁମରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଶୋଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଆଜି ସକାଳେ କବାଟ ଖୋଲିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ସେ କବାଟ ଖୋଲିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଝୁଲନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା । ବାପାମା' ଙ୍କୁ ପୋଲିସର ନିର୍ଯାତନା ଓ ଗିରଫ ଭୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଲୋକ ଲଜ୍ଜା ସହି ନ ପାରି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ନିମିଧା ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପଡିଛନ୍ତି।


ଇଟିଭି ଭାରତ, ଢେଙ୍କାନାଳ

TAGGED:

ODISHA
DHENKANAL NEWS
MINOR KIDNAP
ଢେଙ୍କାନାଳ ଖବର
DHENKANAL NIMIDHA VILLAGE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.