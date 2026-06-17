ETV Bharat / state

ପାହାଳରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ହତ୍ୟା, କେନାଲ ବନ୍ଧରୁ ମୃତଦେହ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ

ହାଇୱା ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

Deceased Prabhat Behera
ମୃତ ପ୍ରଭାତ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 17, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପାହାଳ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଅନନ୍ତପୁର କେନାଲ ବନ୍ଧରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ଦେଇଛି । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ପାହାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅନନ୍ତପୁରର ପ୍ରଭାତ ବେହେରା (୩୪)। ପ୍ରଭାତଙ୍କ ମୃତଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ଷତଚିହ୍ନ ରହିଛି। ତାଙ୍କୁ କିଛିଜଣ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କରି ଫିଙ୍ଗିଦେଇଥିବା ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।

Road blocked by prabhat behera family
ମୃତ ପ୍ରଭାତ ବେହେରାଙ୍କ ପରିବାରର ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ (ETV Bharat Odisha)

ଗତକାଲି (ମଙ୍ଗଳବାର) ରାତିରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇଥିବା ଭାଇ ବିରଞ୍ଚି କହିଛନ୍ତି। ପାହାଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ହତ୍ୟା ପଛର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୂର୍ବ ବିବାଦ କିମ୍ବା ହଠାତ୍ ଝଗଡ଼ାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ଅନୁମାନ କରୁଛି। ପୋଲିସ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏନେଇ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସହ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରିଛି।

ମୃତଦେହ ନିକଟରେ ସ୍କୁଟି, ମଦ ବୋତଲ


ମୃତଦେହ ମିଳିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କ ଏକ ସ୍କୁଟି (DN09K6715) ପଡିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତାକୁ ଜବତ କରିଛି। ଏହାସହ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାଇପ, ଦଉଡ଼ି ଏବଂ ମଦ ବୋତଲ ପଡ଼ିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ମଦ୍ୟପାନ ପରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ, ମୃତ ପ୍ରଭାତ ହାଇୱା ଗାଡ଼ିର ମ୍ୟାନେଜର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ହାଇୱା ମାଲିକ ଓ ତାଙ୍କ ଭାଇକୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଘଟଣା ପଛର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ମୃତଦେହ ରଖି ନଖରା-ନିଆଳୀ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ ପରିବାର । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହଟିଛି ।



୪ ମାସ ପରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାନ୍ତା

Deceased Prabhat Behera
ମୃତ ପ୍ରଭାତ ବେହେରା (ETV Bharat Odisha)


ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସାନ ପୁଅ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ହରାଇ ମା' କାନ୍ଦୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମା' କହିଛନ୍ତି, ‘‘ମୋ ପୁଅର କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଥିଲା। ୪ ମାସ ପରେ ବାହାଘର ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ’’ ।


ବଡ଼ ଭାଇ ବିରଞ୍ଚି ବେହେରା କହିଛନ୍ତି, ‘‘ଆମ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ କାହା ସହ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। ଆମେ ଖଟୁଥିଲୁ ଓ ଖାଉଥିଲୁ। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ମୋ ଭାଇକୁ ଘରୁ ଡାକିନେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାତି ୧୨ଟାରେ ପ୍ରଭାତଙ୍କୁ ଟେନିସ ପାତ୍ର ଘରୁ ଡାକିଥିଲା। ହାଇୱା ମାଲିକଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଚେତେଇଥିଲୁ। ସେ ଲାଇନରେ ଯାଇ ମୋ ଭାଇ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବୋଲି କହିଥିଲୁ। କିଛିମାସ ପରେ ବି ଝଗଡ଼ା କରି ପ୍ରଭାତ ଚାକିରି ଛାଡିଦେଇଥିଲା। ପୁଣି ତାକୁ କାମକୁ ଡାକିନେଇଥିଲେ ’’।


ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଫଟୋ ଲଗାଇ ଠକୁଥିଲେ, ନକଲି ଏସ୍କର୍ଟ ସର୍ଭିସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର 4 ଜଣଙ୍କୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କାର୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୩ରେ ପହଞ୍ଚିଲା; ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରି ଡ୍ରାଇଭର କହିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣାର କାରଣ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର

TAGGED:

BHUBANESWAR YOUTH MURDERED
PAHALA YOUTH MURDER
BHUBANESWAR CRIME NEWS
ଭୁବନେଶ୍ବର ପାହାଳ ଯୁବକ ହତ୍ୟା
PAHAL YOUTH MURDERED

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.