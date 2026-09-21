ପୁଣି ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଅଘଟଣ, ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୁଡି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗି ଗଲା ସାର୍ଟ୍ । କଟକ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ବୁଡି ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ନାଟିଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ । ରିପୋର୍ଟ- ନାରାୟଣ ସାହୁ
Published : September 21, 2026 at 10:10 AM IST
କଟକ: ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ସମୟରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଚାଲିଗଲା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଜୀବନ । ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତିନିଘରିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଗଣେଶ ଭସାଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ସାରି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଅଘଟଣ । ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ସାର୍ଟ ଲାଗି କେନାଲ ଭିତରେ ନିଖୋଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ଜଣେ ଯୁବକ ଜଣକ । ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ।
କେନାଲରେ ବୁଡି ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ:
ମୃତ ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ତିନିଘରିଆ ଅଞ୍ଚଳର ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ନାଟିଆ । ବୟସ 23 ବର୍ଷ । ଗତକାଲି କଟକରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ ଥିବା ବେଳେ ସହରର ଅନେକ ମେଢ଼ ଏହି କ୍ରମରେ ବିସର୍ଜନ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ତିନିଘରିଆ ଯୁବକ ସଂଘର ସଦସ୍ୟମାନେ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କେନାଲ ନିକଟରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଥିଲେ ସମସ୍ତେ । ମାତ୍ର କିଏ ଜାଣି ଥିଲା ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟିବ ? ଗାଡ଼ିରୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ନେଇ କେନାଲରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ବେଳେ ରଞ୍ଜିତଙ୍କ ସାର୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲା । ଏବଂ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇ ନିଖୋଜ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଭସାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା କି ?
ଖବର ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବା ପରେ ମୃତଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛଦ ପାଇଁ କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲକୁ ପଠାଯାଇଛି । ତେବେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିବା କଟକ ସହରରେ ବେଶ ଆଲୋଡନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । କୃତ୍ରିମ ନଦୀରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଥିବା ବେଳେ କାହିଁକି କେନାଲରେ ମୂର୍ତ୍ତି ବିସର୍ଜନ କରାଗଲା ସେନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ।