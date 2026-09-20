ଧାର ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ଯୁବକଙ୍କ ଆତ୍ମାହୁତି ! ଜଣେ ଗିରଫ, ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଧାର ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ପାଇବାରୁ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିଲେ ମୃତକ । ରିପୋର୍ଟ- ସତ୍ୟଜିତ୍ ରାଉତ
Published : September 20, 2026 at 10:31 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଜଣେ ଯୁବକ ଧାର ଦେଇଥିବା ପ୍ରାୟ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ଶେଷରେ ଆତ୍ମାହୁତି ଭଳି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ମୃତ ଯୁବକ ହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାବୀର ବସ୍ତିର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ତାଣ୍ଡିଆ । ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଶ୍ୱିନୀ ଆଖି ବୁଜିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଶଳାକୁ ଆଜି (ରବିବାର) ଗିରଫ କରିଛି । ସେ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସ ପଣ୍ଡା ଓରଫ ଯୁବଲି (୪୧) । ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ପରେ ତାକୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ମୃତକ ଅଶ୍ୱିନୀ ଗତକାଲି (ଶନିବାର) ଅପରାହ୍ନରେ କମଳା ପ୍ଲାଜା ନିକଟରେ ନିଜ ଶରୀରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ପରେ ଏମ୍ସ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନେଇଥିଲେ । ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧.୩୦ରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ।
ଏହି ଘଟଣାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ କୁମାର ଦାସ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ପୋଲିସ ଧରିବାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି ଚଳାଇଛି । ଏନେଇ ପୋଲିସ ପଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
ଅଶ୍ୱିନୀଙ୍କ ଭାଇ ମନୋଜ କୁମାର ତାଣ୍ଡିଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲା (ନଂ.୯୪୨/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରିଛି ।
ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କାଳରେ ଜଣା ପଡ଼ିଥିଲା ଯେ, ମୃତକ ଅଶ୍ୱିନୀ ପ୍ରାୟ ଦୁଇବର୍ଷ ପୂର୍ବେ କମଳା ପ୍ଲାଜାରେ କେୟାରଟେକର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ । ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଶିଷ ସହ ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ କହି ମୃତକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଅଶ୍ୱିନୀ ଘର ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ । ପରେ କେୟାରଟେକର କାମ ଛାଡ଼ି ଟଙ୍କା ଓ ଘର ସମ୍ପର୍କରେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନକରି ବିଭିନ୍ନ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ । ଏହା ଫଳରେ ମୃତକ ମାନସିକ ଚାପରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ପୋଲିସ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କାଳରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାସକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ।
ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ- ପତ୍ନୀକୁ ପିଟି ପଟି ହତ୍ୟା ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ! ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରି ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର