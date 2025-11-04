ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ଅନ୍ଧଗଳି: ଅକାଳରେ ଝଡ଼ି ପଡୁଛି ଜୀବନ ! ଭୟରେ ଲୋକେ, 8 ଦିନ ଗାଁକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା
ଗ୍ରାମରେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଭୟ । ଗୁଣିଆଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ 8 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଗ୍ରାମକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ।
Published : November 4, 2025 at 5:05 PM IST
କୋରାପୁଟ: ଆଜି ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ ଘେରରେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ । ଗ୍ରାମରେ ଜଣଙ୍କ ପରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗାଦାବାଗୁଡା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଅଘଟଣ ଘଟୁଥିବା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏନେଇ ତାନ୍ତ୍ରିକର ସହାୟତା ନେଇଛନ୍ତି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ନାରାୟଣପାଟଣା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏହି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦାମାନେ । ମା'ଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମର ପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଗାଦାବାଗୁଡା ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏହି 8 ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟରେ ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହିତ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଓ ବାହାରୁ ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେବ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି:
ଗାଁରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଗାଦାବାଗୁଡା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା । ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଗାଁର ବହୁ ଯୁବକମାନେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡିଛନ୍ତି । କିଏ ବାଇକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତ ଆଉ କିଏ ଅଟୋ ଦୁର୍ଘଟଣା ତ ଆଉକିଏ ଗଛରୁ ପଡି ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରିଛନ୍ତି । ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଆକସ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଘଟିଚାଲିଛି । ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ବାସ ଗ୍ରାମ ଉପରେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହଚଳଣ ହୋଇଛି । ଗ୍ରାମଦେବୀଙ୍କ କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗାଁରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ । ଏପରି ଆଠ ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ । ଏହି ପୂଜା ସମାପନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା କରିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି ।
ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥ ବନ୍ଦ:
ଗ୍ରାମ ଦେବୀଙ୍କ କୋପ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଁର ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ସୂଚନା ଫଳକରେ ବାହାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗାଁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ମନା ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି । ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ନଈରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଆମ୍ବ ପତର ତୋରଣ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆଦିବାସୀ ପୂଜକ ଗୁରୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି । ମହିଳାମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ନାଚି ନାଚି ଦେବୀଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ଭକ୍ତିରେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଗ୍ରାମ ଛାଡ଼ି ନ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ:
ଗତ ରବିବାର ଏକ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସୋମବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ । ପୂଜା ଉଦଯାପିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ପାୟ ଶହେଟି ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଛାଡି ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମର ଏପରି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଯୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନାହିଁ ।
ଗୁଣିଆ ଡ଼ାକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା:
ଏନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରହଲାଦ ଶିରିକା କହିଛନ୍ତି,"ଗତ ବର୍ଷେ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ କରାଣରୁ ଯୁବକମାନେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ଚାଷ ସଠିକ ଭାବେ ଅମଳ ହେଉନଥିଲା । ଫସଲ ପାଚୁନଥିଲା । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣିଆଙ୍କୁ ଡ଼ାକି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଛୁ । ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତା 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରକୁ ବାହାରିବୁ ନାହିଁ । କିମ୍ବା ବାହାର ଲୋକ ଗ୍ରାମକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ । ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିକି ରହିବୁ ।"
ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଯୁବକ:
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଗ୍ରାମବାସୀ କହିଛନ୍ତି,"ଏଠାରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଥିବାରୁ ବାହାରୁ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାମରେ ଅକାଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାରୁ ଆମେ ଏପରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:
ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସ; ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ଶାଶୁ-ବୋହୂଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ବାସନ୍ଦ
ଏପରି କରିଲେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ: ଗ୍ରାମବାସୀ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଛନ୍ତି,"ଗ୍ରାମର 6 -7 ଜଣଯୁବକଙ୍କ ଅକସ୍ମାତ୍ ମୃତ୍ୟୁରେ ବିଚଳିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ । ନିରୁପାୟ ହୋଇ ଶେଷରେ ଆମେ ମାଙ୍କ ପୂଜା କରିଛୁ । ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାମରୁ ବାହାରକୁ ଓ ବାହାରରୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାତାୟାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏପରି କରିବା ଦ୍ବାରା ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରୁଛୁ ।"
ଇଟିଭି ଭାରତ, କୋରାପୁଟ