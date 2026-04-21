ନାଳନ୍ଦାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ମୃତ୍ୟୁ; ବନ୍ଦ କାର ମଧ୍ୟରୁ ଜବତ ହେଲା ମୃତଦେହ
ମୃତ ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାତିଟୋଲା ନିବାସୀ କୃଷ୍ଣ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଅଭୟ କୁମାର ଗୁପ୍ତା । ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ ।
Published : April 21, 2026 at 4:47 PM IST
ନାଳନ୍ଦା: ବିହାରର ନାଳନ୍ଦାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ଏକ ବନ୍ଦ କାରରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି । ଯୁବକ ଜଣକ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍ ଉପରେ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଏହି ଘଟଣା ଦେଖି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି କାରକୁ ଘେରାବନ୍ଦୀ କରି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ।
ମୃତକ ଜଣକ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ:
କାର୍ ର କାଚ ଭାଙ୍ଗି ପୋଲିସ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଢାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲା । ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ପୋଲିସ ମୃତ ଯୁବକଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ସେ ହେଲେ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଦାତିଟୋଲା ନିବାସୀ କୃଷ୍ଣ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ପୁଅ, ଅଭୟ କୁମାର ଗୁପ୍ତା । ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେ କାହା ସହିତ ଥିଲେ ତାହା ତଦନ୍ତ କରୁଛି ।
ଏକ ଧଳା କାରରେ ମୃତଦେହ ମିଳିଛି:
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ନୁରସରାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଚୌହାନ ମୋରେ ନିକଟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ ସମୟରେ ଏକ ଧଳା ଡିଜାୟାର କାର (ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର: BR01PR2970) ଭିତରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଥିବା ନେଇ ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ, ଏକ ପୋଲିସ ଦଳ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।
FSL ଦଳ ଡାକିଥିଲେ:
ନୁରସରାଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ । ସଦର ଡିଏସ୍ପି-2 ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ FSL ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଛି । ପୋଲିସ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବିହାର ସରିଫକୁ ପଠାଇଛି ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।
"କାରରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ଯୁବକଙ୍କ ଶରୀରରେ କୌଣସି ଆଘାତ ଚିହ୍ନ ମିଳିନାହିଁ । ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ । ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୋଲିସ ମାମଲାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି" ବୋଲି ବିହାର ସରିଫ୍ ସଦର ଡିଏସ୍ପି-2, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଜୟସୱାଲ କହିଛନ୍ତି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ