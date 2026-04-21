ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ଘେରିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ, ଓକାକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁହ ଖୋଲିଲେ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ

ଓକାକ୍ ଯେଭଳି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କହିଲେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ । ରିପୋର୍ଟ- ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ

YOUTH CONGRESS WORKERS PROTEST
ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : April 21, 2026 at 10:27 PM IST

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓ ଆଇଟି ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଦେଶ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ବିକ୍ଷୋଭ । IT କ୍ଷେତ୍ରରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗରେ ଆଜି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘର ଘେରାଓ କରିଥିଲା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ । ଆଇଟି ବିଭାଗରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ତେବେ ବିକ୍ଷୋଭ ସମୟରେ ପୋଲିସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା । ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବିକ୍ଷୋଭ ସ୍ଥଳରୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା ।

ଦୁର୍ନୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା କମ୍ପାନୀ ସାଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଛି, ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ । ରାଜ୍ୟରେ AI ଭର୍ଚ୍ଚୁଆଲ କ୍ଲାସ ରୁମ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କରୁଛି ଓକାକ୍ । ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଲକୋନ ଇନଟେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ଼ କମ୍ପାନୀକୁ ଟେଣ୍ଡର ଦେବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏହି ସେଲକୋନ ଇନଟେକ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ ଲିମିଟେଡ କମ୍ପାନୀ ନାମରେ କେଶ ସହ ଏହି କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲକ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି । ତେବେ ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀକୁ ସରକାର କାହିଁକି ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ । ଏପଟେ ଓକାକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁହ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।

ଗରିବଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ଥକୁ ସରକାର ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି-

ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପାଖାପାଖି 20 ହାଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲରେ ତଳେ ବସିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, ୮୦ଟି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କମ୍ପୁଟର ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି । ଏଭଳି ସ୍ଥଳରେ AI କ୍ଲାସ ରୁମ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦିଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ । ସରକାର ଏହି ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ୧ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଟେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି । ଗରିବଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ଥକୁ ସରକାର ଏଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଏହା କେତେ ଦୂର ଉଚିତ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ ।

"କଳା ତାଲିକା ଭୁକ୍ତ ଠକ ଓ ଅସାଧୁ କମ୍ପାନୀକୁ କାମ ଦିଆଯାଇ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କୋଟି କୋଟି ଲାଞ୍ଚ ନେବାପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗ ଓ ଆଇଟି ପ୍ରିନ୍ସପାଲ ସଚିବ ବିଶାଳ ଦେବ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରିଛନ୍ତି । ଯେତେ ସବୁ ଠକ କମ୍ପାନୀ ସେହିମାନେ ବିଶାଳ ଦେବ ଓ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସହତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ବେଆଇନ ଭାବେ ଓକାକ ଟେଣ୍ଡର ଜିତି ଲାଭବାନ ହେଉଛନ୍ତି । ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା, ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପୌରାଞ୍ଚଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଭୃତିରେ ଯଥାକ୍ରମେ ଏଆଇ କ୍ଲାସରୁମ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ ଓ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରଚର କାମ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି । ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଆଇଟି ସଚିବ ହରିଲୁଟ କରିବାପାଇଁ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣଭାବେ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ପସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି," ବୋଲି କହିଛି ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ରଞ୍ଜିତ ପାତ୍ର ।

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଦେଶ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତଥା ଭୁବନେଶ୍ୱରର କଂଗ୍ରେସ ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥୀ ୟାସିର ନୱାଜ ଏହି ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ, ଉକ୍ତ ପ୍ରାଇଭେଟ କମ୍ପାନୀ ଓଡ଼ିଶାର ୫୩୭୦ ସରକାରୀ ଓ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ସ୍କୁଲରେ ଏଆଇ କ୍ଲାସ ରୁମ ପାଇଁ ଓକାକ ମାଧ୍ୟମରେ ୧୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର କରାଯାଇଛି । ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱୟନ ଓ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ୫ ବର୍ଷ ଅବଧି ରହିବ । ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀକୁ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏକ ଦୁର୍ନୀତିଗସ୍ତ କମ୍ପାନୀ ଓ ତା ନାମରେ ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବଢ଼ାଚଡ଼ା କରି ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।

ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା-

ପୂର୍ବ ସରକାର ଉପରେ ଦୋଷ ଲଦିଲେ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ । ଓକାକ ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କ ଫାର୍ମାଟରେ ଚାଲିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଓକାକକୁ ପୁନର୍ଗଠନ ଏବଂ ନବୀକରଣ କରିବାର । "ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓକାକର ସ୍ଵଛତାକୁ ନେଇ ଯୋଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସରକାର ତାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇଛନ୍ତି । ମୁଁ ନିଜେ ଓକାକକୁ ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ ଟେକେଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛି । ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ୭ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ । ଓକାକ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରସନ ଆକ୍ଟ 1960 ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ଏକ ଅଟୋନୋମସ ବଡ଼ି । ଏହାର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହେଉଛନ୍ତି IT ବିଭାଗ ସଚିବ । ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ କୌଣସି ଫାଇଲ ଆସେନି । ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଟେଣ୍ଡେର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ତାହା ସିଧାସଳଖ ଚେୟାରମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥାଏ । ସରକାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିନଥାଏ । ଓକାକକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ଯୋଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଆସୁଛି ତାକୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ସହ କିଭଳି ଅଣାଯିବ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିବୁ । ଓକାକ ଯେଭଳି ଦୁର୍ନୀତିମୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ହୋଇପାରିବ ସନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ," କହିଛନ୍ତି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

