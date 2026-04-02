ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ: SCB ଘଟଣାରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି
ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ଯୁବ କ୍ରାନ୍ତି ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ । ଶତାଧିକ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ରିପୋର୍ଟ: ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରାୟ
Published : April 2, 2026 at 6:30 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ଆଜି (ଗୁରୁବାର )ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ‘ଯୁବ କ୍ରାନ୍ତି ସମାବେଶ’ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଏକାଠି ହୋଇ ବିଧାନସଭା ଘେରାଉ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ । ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଜାତୀୟ ସଭାପତି ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ତୀବ୍ର ଆକ୍ରୋଶ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ।
5 ଦାବି ନେଇ ଗର୍ଜିଲା କଂଗ୍ରେସ:
ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ୫ଟି ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ଉଠାଯାଇଥିଲା । କଟକର ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରେ 13 ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି, ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ବେକାରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ, ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଅଭାବ ସହ କଳାବଜାରୀ ବନ୍ଦ କରିବା, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଇନ-ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିର ସୁଧାର ଓ ଧାନ ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା ।
ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ୍ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟର ‘ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର’କୁ କଡା ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ ସରକାର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ମୂଳ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ । ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ବିଶେଷକରି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନା କରି, ଏହା ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ।
ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିକୁ ବିରୋଧ:
ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଆମେରିକା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଦେଶର କୃଷକ ସ୍ବାର୍ଥ ବିରୋଧରେ ଅଟେ । ଏହି ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିରୋଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ କଂଗ୍ରେସ ବିକ୍ଷୋଭ କରିବ । ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଏହି ଚୁକ୍ତିରୁ ଓହରି ନାହାନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିବ ।’
SCB ଘଟଣରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି:
ସେହିପରି କଟକ ଏସସିବି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉଦୟ ଭାନୁ ଚିବ୍ । ସେ କହିଛନ୍ତି, ‘ଏସସିବିରେ ଆଇସିୟୁରେ 13ରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହାର ଦାୟିତ୍ବ ନେଉନାହାନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ନଦେଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ ।’
ବିକ୍ଷୋଭ ବେଳେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ପରିସ୍ଥିତି:
ତେବେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଳେ କର୍ମୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଅଟକାଇ ଥିଲା । ବ୍ୟାରିକେଟ ଭାଙ୍ଗି ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ଓ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ହୋଇଥିଲା । କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର