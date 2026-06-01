ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ଅପମାନ, ବାଲେଶ୍ବରରେ ଅଭିଳାଶଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲା ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ
ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ରିପୋର୍ଟ ଜୀବନଜ୍ୟୋତି ନାୟକ
Published : June 1, 2026 at 2:47 PM IST
ବାଲେଶ୍ବର: ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ବାବଦରେ ଅପମାନ ସୂଚକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ଯୁବମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ବରରେ ଯୁବ ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଳାଶଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିବା ସହ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଦାବି କରିଛି।
ଅଭିଳାଷଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲା କଂଗ୍ରେସ
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ବଙ୍ଗୀୟ ଷଡଯନ୍ତ୍ରକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିବା ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଓ ଭାଷା ଅସ୍ମିତାର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ମୂର୍ଖାମି ବୋଲି କହିଛି କଂଗ୍ରେସ। ସେହି ଦଳର ସାଂସଦ, ବିଧାୟକ ବାଲେଶ୍ୱରରେ କିଛି ପ୍ରତିବାଦ କାହିଁକି କରୁ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରତିବାଦକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଅଭିଳାଷଙ୍କ ଏପରି ବୟାନକୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଭାଷା ଆନ୍ଦୋଳନ ପାଇଁ ବହୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିବା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ଡ. ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଫକୀର ମୋହନ ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଅନେକ କିଛି କାଟୁ କଥା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଛ ମାଣ ଆଠଗୁଣ୍ଠ ଏବଂ ପୁଷ୍କରଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା ସମୟରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନ କେବେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ଦଲାଲି କରି ନାହାନ୍ତି ବରଂ ଇଂରେଜ ଶାସନ ତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି’’।
ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ମନ୍ତବ୍ୟ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ଆବେଗକୁ କୁଠାରଘାତ କରିଛି। ଏଣୁ ସେ ନିସର୍ତ୍ତ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଫକୀର ମୋହନ ସାହିତ୍ୟ ପରିଷଦ ଏହାକୁ ଦୃଢ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛି।
ଅଭିଳାଷଙ୍କ କ୍ଷମା ଦାବି
ସେହିପରି ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏମିତି ମନ୍ତବ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିର ଅପରିପକ୍ୱତା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ ବାଗ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ," ଏଭଳି ଭାଷା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିନ୍ଦନୀୟ । ଏହା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରାଜନୀତିରେ ଅପରିପକ୍ୱତାର ପରିଚୟ ଦେଇଛି । ସେ କଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣେନି କିନ୍ତୁ ଫକୀର ମୋହନଙ୍କୁ ସେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି । ଫକୀର ମୋହନ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ କାନ୍ତିଚରଣ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନୁହଁ, ଏହା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଉପଭାଷା।
ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାସ କବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏଭଳି ଅନେକ ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସେପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଲେଖା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଫକୀର ମୋହନ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ, କବିତା ଓ ଉପନ୍ୟାସ, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ବୋଲି ପରିଚୟ ମିଳିଲା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ହେଲା ଯାହାକି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା। ଫକୀର ମୋହନ ଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡା ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି’’।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦଳ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା କହି ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା ସେ ଆଜି କଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଦୁଃଖ ଦାୟକ ଘଟଣା, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ । ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ଅପମାନର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ବାଲେଶ୍ବର