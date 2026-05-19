ଗୁଣିଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା: ମୃତଦେହ ଜାଳିଦେଲେ, 26 ଗିରଫ

ଗତ ମେ’ 10ରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମେ’ 18ରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା । ତଦନ୍ତ କରି 26 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମାଣିଆବନ୍ଧ ପୋଲିସ । ରିପୋର୍ଟ: ନାରାୟଣ ସାହୁ

Published : May 19, 2026 at 6:35 PM IST

କଟକ: ପୁଣି ବର୍ବରତା...ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ବି ଅନ୍ଧବିଶ୍ବାସର ଅନ୍ଧଗଳିରୁ ମୁକୁଳିପାରୁନି ମଣିଷ । ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟିପିଟି ହତ୍ୟା କଲେ ଆଉ ଜାଳି ଦେଲେ । ଏଭଳି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତାଳମୁଣ୍ଡଳି ଶବରସାହି ଗାଁରେ । ଏହି ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) 26 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ପୋଲିସ । ମୃତକ ହେଲେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟ ଟିକନ ବେହେରା ।

10ରେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଗତକାଲି ଏତଲା ଦେଲେ ବାପା:

ତେବେ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ତାଳମୁଣ୍ଡଳି ଶବର ସାହି ଗ୍ରାମର ସେତ ବେହେରାଙ୍କ ପୁଅ ଟିକନ ବେହେରାଙ୍କୁ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ଗୁଣି ଗାରେଡି ସନ୍ଦେହରେ ଘରୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ । ମାତ୍ର ଟିକନଙ୍କ ବାପା ଗତକାଲି (ମେ’ 18) ଏନେଇ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।

ହତ୍ୟା ପରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଜାଳି ଦେଲେ ମୃତଦେହ:

ଆଠଗଡ଼ SDPO ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଟିକନ ବେହରାଙ୍କୁ ଗୁଣି ଗାରେଡି କରୁଥିବା ନେଇ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କର ପାଟି ତୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲା । ଏମିତିକି ଟିକନର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ । ଗୁଣି ଗାରେଡି କରୁଥିବାରୁ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଚସା ବି ହୋଇଥିଲା । ମାତ୍ର ଟିକନ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ମାନିବାରୁ ଗ୍ରାମର ଯୁବକ ମାନେ ଟିକନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ । ଏହି କ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଟିକନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ପ୍ରବଳ ମାଡ ମାରିବାରୁ ଟିକନଙ୍କ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ତେଵେ ଟିକନର ମୃତୁ ପରେ ତାର ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ପୋଡି ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ।’

କାହିଁକି ବିଳମ୍ବରେ ଏତଲା ଦେଲେ ବାପା ?

ମୃତ ଟିକନର ବାପା ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ । ମାତ୍ର ପୁଅକୁ ଘରେ ନ ପାଇ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିଲେ । ମାଣିଆବନ୍ଧ ଥାନା ଏନେଇ କେସ ନମ୍ବର 93 /2026ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲା । ତଦନ୍ତ ପରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲା କି ଟିକନକୁ ସେହି ଗ୍ରାମର ଲୋକ ମାନେ ହତ୍ୟା କରି ପୋଡି ଦେଇଛନ୍ତି ।

ହାଡ-ପାଉଁଶ ଜବତ:

ପୋଡାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପୋଲିସ ଟିକନର ଡରପୋଡା ହାଡ଼, ପାଉଁଶ ଜବତ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାରେ 26 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ନେଇ SDPO ବିଶ୍ୱଜିତ ମହାନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଇଟିଭି ଭାରତ, କଟକ

