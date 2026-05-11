ବୁର୍ଲାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ: ପୋଲିସ କହିଲା, ଗୋଷ୍ଠୀ ବିବାଦ
ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବୁର୍ଲା ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତର ଆହତ ଯୁବକ l ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଏସପି ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା l ରିପୋର୍ଟ- ବାଦଶାହ ଜୁସ୍ମନ ରଣା
Published : May 11, 2026 at 10:40 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର : ଦିନକୁ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅପରାଧ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି l ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଶା ଓ ନିଶା କାରବାର ପାଇଁ ଏହିଭଳି ଅପରାଧ ହେଉଥିବା ନଜିର ରହୁଛି l ରବିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏମିତି ଏକ ଅପରାଧ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବୁର୍ଲା ସହରରେ l ବୁର୍ଲା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କ୍ଷେତିପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହି ଘଟଣାରେ ବିକି ରାୟ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁର୍ଲା ବଡ଼ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି ।
ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତ ହୋଇଥିବା ବିକି ରାୟ ନିଜେ ଜଣେ ପେସାଦାର ଅପରାଧୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମରେ ପୂର୍ବରୁ ହତ୍ୟା ଓ ଜମିବାଡ଼ି ବିବାଦ ସମ୍ୱନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାୟ ୯ଟି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଛି । ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତରୁ ଯାହା ଜଣା ପଡୁଛି, ଏଠାରେ 2ଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ରହିଛି l ଘଟଣା ଦିନ ମାନେ ଗତକାଲି ଉଭୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ବଚସା ହୋଇଥିଲା । ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ବିକିଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଏସପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି l
ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ରବିବାର ରାତି ସାଢେ 9 ଟାରେ ବିକି ନିଜ ଘରୁ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଛକ ନିକଟ ଏକ ନିଛାଟିଆ ଓ ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆଗରୁ ଖଣ୍ଡା ଓ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଛକି ବସିଥିଲେ l ବିକିକୁ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ତା ଉପରେ ଆତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ l ଯାହା ଫଳରେ ବିକି ସେଠାରୁ ପଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ ଯାଇ ପାରିନଥିଲା l ବିକିର ମୁଣ୍ଡରେ ଓ ଛାତିରେ ଗଭୀର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ସେ ବେହୋସ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି l ପରେ ପୋଲିସ ସହାୟତାରେ ବିକିକୁ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତି କରାଯାଇଥିଲା l
ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ବୁର୍ଲା ଥାନାରେ ଗତକାଲି କେସ୍ ନମ୍ବର- 216 ରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଓ ନିଶା କାରବାରକୁ ନେଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଅନୁମାନ କରୁଛି ବୋଲି ଏସପି କହିଛନ୍ତି l
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ରେଢ଼ାଖୋଲ ପୋଲିସ ହାତରେ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ ଠକ: ମାନବାଧିକାର ଫୋରମର ଜିଲ୍ଲା ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କହି ମାଗୁଥିଲା ବଟି
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଚୋରା ପଥର ଚାଲାଣ ଟ୍ରକକୁ ରୋକିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହାଣି ଦେଲେ ମାଫିଆ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର