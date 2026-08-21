ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ; ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଖବର, ଦୁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ
ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା? ଜିଆରପି, ଆରପିଏଫ୍ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କିପରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ ? ରିପୋର୍ଟ-ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
Published : August 21, 2026 at 3:06 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର : ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଷ୍ଟେସନର ଏକ ନମ୍ବର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ କିଛି ଲୋକ ମିଳିମିଶି ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି।
ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓକୁ ଆଧାର କରି ଜିଆରପି ପକ୍ଷରୁ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଘଟଣାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିବା ଜିଆରପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡିଓ ସହ ଷ୍ଟେସନର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି।
ତେବେ ଘଟଣା ପଛରେ ଥିବା କାରଣକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ୍ ଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେସନ ଭିତରେ ଦୋକାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁବକ ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୋକାନ ନିକଟରେ ଉତ୍ପାତ କରିବା ସହ ଦୋକାନର ଜିନିଷପତ୍ର ଫିଙ୍ଗାଫୋପଡ଼ା ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୋକାନୀ ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଜିଆରପି ପକ୍ଷରୁ ତନାଘନା ଜାରି ରହିଛି।
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି-ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏଭଳି ଘଟଣା କିପରି ଘଟିଲା? ଜିଆରପି ଓ ଆରପିଏଫ୍ ଉପସ୍ଥିତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ କିପରି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଲେ? ସିସିଟିଭି ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଘଟଣା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ନଜର କାହିଁକି ପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ?
ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନିଆଯାଇଛି । ଏହି ଘଟଣା 10 ଦିନ ତଳର । ଅର ବକ ଜଣକ ନିଶାସକ୍ତ ଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଘଟଣାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ବୋଲି ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ।
ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏ ନେଇ ଆଜି ଏକ ପ୍ରେସ ରିିଲିଜ ଜାରି କରି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି, ଘଟଣାଟି ଅଗଷ୍ଟ 11 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା । ଏହି ଭି଼ଡିଓଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଠିକାଦାର ପରିଚାଳିତ କ୍ୟାଣ୍ଟିନର ଘଟଣା । ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମରରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ପୋଲିସ (GRP) କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାମଲା ଏବେ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ଏହି ମାମଲାରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
ଏବେ ଜିଆରପିର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ନଜର। ଭିଡିଓ ଓ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଜୋନ୍ ଭାବେ ପରିଚିତ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ଏହି ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରାଇଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ କଲେଜ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ପିଡିତଙ୍କ ମିଳୁନି ପତ୍ତା
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା: 5 ଜଣଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କଲା ପୋଲିସ