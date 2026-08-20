ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଲୁଟି ନେଲେ ୪.୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ଯୁବକ ଗିରଫ
୩୧ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ-ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ
Published : August 20, 2026 at 1:36 PM IST
ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟିନେଲେ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା । ଏ ନେଇ ମହିଳା ଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହର ବଡବଜାର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଣ୍ଡରାବାଲି ଗ୍ରାମର ଡି. ସୁନୀଲ କୁମାର ପାତ୍ର ।
୩୩ ବର୍ଷୀୟ ସୁନୀଲ ବଡବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମିଶି ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇ ଥିଲେ । ପରେ ବିବାହ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଥିଲେ ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାଜଣକ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ବଡ଼ବଜାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି । ୩୧ ବର୍ଷୀୟା ମହିଳାଙ୍କର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବା ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ ମଧ୍ୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଉକ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା । ସୁନୀଲ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ମିଶିବା ସହ ସଂପର୍କ ବଢାଇଥିଲେ । ବିବାହ କରିବାର ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଭୀର କରିଥିଲେ । ମହିଳାଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ପାସୱାର୍ଡ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଅଜାଣତରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଥିବା ୪ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରି ନେଇଥିଲେ ।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ସୁନୀଲଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧମକ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ । ଶେଷରେ ମହିଳାଜଣକ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ । ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡବଜାର ଥାନା ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଠକେଇର ପ୍ରମାଣ ପାଇଥିଲା । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁନୀଲ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଥାନାରେ ମାମଲା ନମ୍ୱର ୬୨୩/ ତା ୧୮-୦୮-୨୦୨୬ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ଧାରା ୬୯/୩୧୮(୩)/୩୫୧(୨) ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଇଟିଭି ଭାରତ ବ୍ରହ୍ମପୁର
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଦାଦାବଟି ନ ଦେବାରୁ ଦିନ ଦ୍ବିପ୍ରହରରେ ଇଟାଭାଟି ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ ଯୁବକଙ୍କ ଉନ୍ମତ୍ତ କାଣ୍ଡ: ପୁଅର ଛୁରା ମାଡରେ ବାପା ଓ 3 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଆହତ