ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ

ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ
ରାସ୍ତା ଦୂରବସ୍ଥା ନେଇ ଅଶ୍ଳିଳ ଭାଷାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଲୁପାଲି ଗାଁର ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ।
Published : October 17, 2025 at 7:38 PM IST
ସମ୍ବଲପୁର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଵା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା l ରାସ୍ତା ଦୂରବସ୍ଥା ନେଇ ରିଲ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଲୁପାଲି ଗାଁର ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ।
ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକର ରାସ୍ତା ଦୁରାବସ୍ଥା ନେଇ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ରିଲ ତିଆରି କରି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ l ଯେଉଁ ଥିରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ l ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସାଇଵର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଟିମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ଗୃପ, ଫେସବୁକ, X , ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ , ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭଳି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖୁଛି । ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ସର୍ତକତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି l ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସମ୍ଵଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି l
ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହି ମାମଲା ନେଇ କହିଛନ୍ତି," ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି l ଏହି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଥିବା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାଫ ଲାଗିପାରେ l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର- 21/2025 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା l ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ଫେକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଏହି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଏକ କାର ଓ 2 ଟି ଫୋନ ଜବତ କରିଛି l
