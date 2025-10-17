ETV Bharat / state

ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ

ରାସ୍ତା ଦୂରବସ୍ଥା ନେଇ ଅଶ୍ଳିଳ ଭାଷାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଲୁପାଲି ଗାଁର ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ।

Youth arrested for posting obscene video on social media in sambalpur
Youth arrested for posting obscene video on social media in sambalpur (Etv Bharat)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 17, 2025 at 7:38 PM IST

ସମ୍ବଲପୁର: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଵା ଯୁବକଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡିଲା l ରାସ୍ତା ଦୂରବସ୍ଥା ନେଇ ରିଲ କରି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ବନ୍ଧା ହେଲେ ସମ୍ବଲପୁର ଭାଲୁପାଲି ଗାଁର ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ।

ସମ୍ବଲପୁର ସହର ଚର୍ଚ୍ଚ ଛକର ରାସ୍ତା ଦୁରାବସ୍ଥା ନେଇ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ରିଲ ତିଆରି କରି ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ l ଯେଉଁ ଥିରେ ସେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ନେତାଙ୍କୁ ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଥିଲେ l ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦେଖିବା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ସମ୍ବଲପୁର ବରେଇପାଲି ସାଇବର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ l ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି l

Youth arrested for posting obscene video on social media in sambalpur (Etv Bharat)

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଭଳି ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ସାଇଵର ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି l ଏହି ଟିମ ହ୍ବାଟ୍ସଆପ ଗୃପ, ଫେସବୁକ, X , ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ , ୟୁଟ୍ୟୁବ ଭଳି ଅନେକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ନଜର ରଖୁଛି । ତେଣୁ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଯୁବକ ମାନେ ସର୍ତକତାର ସହ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଏସପି ମୁକେଶ କୁମାର ଭାମୁ କହିଛନ୍ତି l ସେହିପରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସମ୍ଵଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି l


ସମ୍ବଲପୁର ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ଅଜୟ କୁମାର ମିଶ୍ର ଏହି ମାମଲା ନେଇ କହିଛନ୍ତି," ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି l ଏହି ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ଥିବା ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଶୁଣିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାଫ ଲାଗିପାରେ l ଏନେଇ ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ ନମ୍ବର- 21/2025 ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା l ଏହାର ତଦନ୍ତ କରି ଜଣା ପଡିଥିଲା ଯେ ସଦାନନ୍ଦ ବର୍ଦ୍ଧନ ଏକ ଫେକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ କରି ଏହି ଭିଡିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିଲେ l ଏହି ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ଏକ କାର ଓ 2 ଟି ଫୋନ ଜବତ କରିଛି l

ଇଟିଭି ଭାରତ, ସମ୍ବଲପୁର

YOUTH ARRESTED FOR OBSCENE VIDEO
SAMBALPUR CYBER CRIME
POSTING OBSCENE VIDEO SOCIAL MEDIA
ଅଶ୍ଲିଳ ଭାଷାରେ ଭିଡିଓ କରି ଯୁବକ ଗିରଫ
SAMBALPUR CYBER CRIME

