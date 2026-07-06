ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ AI ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ୍, ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଲା ସାଇବର ପୋଲିସ
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି AI ଦ୍ୱାରା ମର୍ଫଡ୍ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 6, 2026 at 7:30 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଜରିଆରେ ଭିଡଓ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେବା ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଅଡୁଆରେ ପଡିଛନ୍ତି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ AI ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଗାଳିଗୁଲଜ ସହ ଭ୍ରମାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଯୁବକ ଜଣକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ।
ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଇବର କ୍ରାଇମ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଥାନା ପୋଲିସ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୂଆସାହିର ବିଶ୍ୱଜିତ ସାହୁ (୨୨) । ଯୁବକଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଆଇଫୋନ୍, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ରବିବାର) ତାକୁ କୋର୍ଟଚାଲାଣ ପରେ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ସାଇବର ଥାନା ଏସିପି ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ସାଇବର ଥାନା ଏସିପି ସୁଚିସ୍ମିତା ଦାସ କହିଛନ୍ତି, "ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି AI-ଜେନେରେଟେଡ୍/ମର୍ଫଡ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ରିଲ୍ ଅପଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା, ଅସଭ୍ୟ ଇଙ୍ଗିତ ଏବଂ ମାନହାନିମୂଳକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଥିଲା । ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ।"
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଜୁନ ୪ ତାରିଖରେ ସାଇବର ଥାନା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ (Mr Biswa) ନାମକ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି AI ଦ୍ୱାରା ଫଟୋକୁ ମର୍ଫ କରାଯାଇଥିଲା । ଫଟୋ ଏବଂ ରିଲ୍ସ ଅପଲୋଡ୍ ଏବଂ ପ୍ରସାର କରାଯାଇଥିଲା । ସେଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା, ଅଶ୍ଳୀଳ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ଏବଂ ମାନହାନିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଏକ ମାମଲା (ନଂ.୧୦୧/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା ।
ତଦନ୍ତ ବେଳେ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଉଥିବା ଯୁବକ ବିଶ୍ୱଜିତର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ଅନେକ ଭିଡିଓ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲା । ସେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ଡିଜିଟାଲ ଉପାୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଫଟୋ ସହ ଆପତ୍ତିଜନକ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଏଡିଟ କରିବା ସହ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଥମ୍ୱନେଲ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା । ଏହା ଡିଜିଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ଯୁବପୀଢ଼ିଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏଭଳି AI ଭିଡିଓ କରି କାହାକୁ ଅସମ୍ମାନ ନ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ବୁଦ୍ଧ ବିହାରରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ 10 ଗିରଫ; ରାଜଧାନୀରେ କଥା କଥାକେ ବୁଲୁଛି ଭୁଜାଲି, ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଏକାଧିକ ଘଟଣା
ସୌମ୍ୟ ହତ୍ୟା ମାମଲା; କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଡିଜି କହିଲେ, ଓମ୍ ଙ୍କର କାହିଁକି କରାଗଲା ମିଛ ଧରା ପରୀକ୍ଷା
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର