ଘରେ ପଶି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହାଣିଲେ, ହତ୍ୟା ପରେ ବସିରହିଲା ସମ୍ପର୍କୀୟ ପୁତୁରା
ମାମୁଁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭଣଜା ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ବୀରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ
Published : May 16, 2026 at 12:34 PM IST
ପୁରୀ: କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ତଥା ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ଘଟଣା। ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଲା ରକ୍ତର ଦାଗ। ମାମୁଁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ଭଣଜା ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଛି। ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି। ଛୁରୀରେ ତଣ୍ଟି କାଟିବା ସହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରି ଅତି ବିଭତ୍ସ ଭାବେ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇଛି ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁତୁରା। ଖବର ପାଇ ନିମାପଡ଼ା SDPO ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରିଛି।
ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀର ତଣ୍ଟି କାଟିଦେଲା
ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାଉସୀଙ୍କ ତଣ୍ଟି କାଟିବା ସହ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଆଘାତ କରି ରକ୍ତାକ୍ତ କରିଦେଇଥିଲା। ଅତ୍ୟଧିକ ରକ୍ତସ୍ରାବ ଯୋଗୁଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗଭୀର ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।
ମହିଳାଙ୍କ ଭଉଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘‘ଆମେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକ ଆସି କବାଟ ବାଡେଇଥିଲା । ମୋତେ ନିଦ ଲାଗି ଯାଇଥିବାରୁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି । ମୋ ସ୍ବାମୀ ଉପର ମହଲାରେ ଶୋଇଥିବାବେଳେ ମୁଁ ମୋ ପୁଅ ଓ ଉଭଣୀ ସହ ତଳ ମହଲାରେ ଶୋଇଥିଲି । ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଡାକିବାରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ନେଇ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି’’ ।
ହତ୍ୟା ପରେ 20 ମିଟର ଦୂରରେ ପଡି ରହିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ
ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏହି ରକ୍ତାକ୍ତ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଲା ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି । ଶୁକ୍ରବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପ୍ରାୟ ୧ଟା ୫୦ ମିନିଟ୍ ସମୟ। ହଠାତ ଘରେ ପଶି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନିର୍ମମ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଫେରାର୍ ହୋଇନଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ମାତ୍ର ୨୦ ମିଟର ଦୂରରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟ କେହି ଯୁବକ ସାମିଲ ଥିବା ମୃତକଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଅଲେଖ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାମୁଁଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ମାତ୍ର କୌଣସି କାରଣରୁ କାମ ଠିକ୍ ଭାବେ ନକରିବାରୁ ମାମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ରାଗ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ରାଗ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୁବକ ଜଣକ ଗତକାଲି ରାତିରେ ନିଜ ମାମୁଁଙ୍କ ଶାଳୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପର୍କୀୟ ମାଉସୀଙ୍କୁ ଏକ ଧାରୁଆ ଛୁରୀରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତର ଘର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବେଗୁନିଆବସ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
ନିମାପଡା ଏସଡିପିଓ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ପାଢ଼ୀ କହିଛନ୍ତି ‘‘ଗତ କାଲି ରାତିରେ ସନ୍ତରେଶ୍ୱର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଅଲେଖ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଘର କରି ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଶାଳୀ ମିଲିପ୍ରୀୟା ବେହେରାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ କେହି ଜଣେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ । କାକଟପୁର ପୋଲିସ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ’’।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ନିମାପଡା