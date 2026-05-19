ବିଚ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକ ଓ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ

ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ରିପୋର୍ଟ ସମୀର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ

ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ଯୁବକଙ୍କ ମା (ETV Bharat Odisha)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : May 19, 2026 at 9:50 AM IST

ବ୍ରହ୍ମପୁର: ବିଚ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଠେଙ୍ଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବାର ଭିଡିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରର ଗିରିରୋଡରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରୁ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ସୋମବାର ରାତିରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ।

ବିଚ୍‌ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ

ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଯୁବକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ଉମେଶ ରଥ । ଉମେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀ ଗିରି ରୋଡ ଠାରେ ଜଳଖିଆ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ମାନେ କିଛି ସମୟ ଧରି ଉମେଶଙ୍କ ସହ କଥା କଟାକଟି ପରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ମରଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଯୁବକ ମାନେ ବାଡ଼ି, ଖଣ୍ଡା ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଉମେଶଙ୍କ ମା। ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଉମେଶ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ତାଙ୍କୁ ଅମାନୁଷିକ ଭାବେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏହି ସମୟରେ ଉମେଶଙ୍କୁ ଅପରାଧିଙ୍କ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ବାନ୍ଧବୀ ଜଣଙ୍କ। ତଥାପି ସେମାନେ ନ ଅଟକି ମାଡ ମାରି ଚାଲିଥିଲେ ।

ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉମେଶ ସହ ତାର ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୁବକ ମାନେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଥିଲେ । ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଉମେଶ ଓ ତାଙ୍କ ବାନ୍ଧବୀଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉମେଶଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମା । ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଉମେଶଙ୍କୁ ଧମକ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏନେଇ ସେ ପୋଲିସକୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଯୁବକ ଉମେଶଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ । ଗତ ୨୦୨୩-୨୪ ମସିହାରୁ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଶତ୍ରୁତା ଲାଗିରହିଥିବା କୁହାଯାଇଛି।

ଉମେଶଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି ‘‘ଏହି ଘଟଣାରେ ଦିନେଶ, ମୋଗଲି ଓ ଆଶିଷ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଆହୁରି ଏକାଧିକ ଲୋକ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ମୋ ପୁଅକୁ ମାଡ ମାରି ବୋହୂକୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ଆସିଥିଲେ । ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିବାଦ ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ଏସପି ଶ୍ରବଣା ବିବେକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସମାଧାନର ବାଟ ବାହାରି ନଥାଏ। ସେମାନେ କାଲି ମୋ ପୁଅ ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ’’।

ପୋଲିସ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର ପରେ ବି ବ୍ରହ୍ମପୁର ପୋଲିସକୁ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଭୟ ନାହିଁ । ନିକଟରେ ଗୋପାଳପୁର ଜମି ବ୍ୟବସାୟୀ ସୁଧୀର ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଓ ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ ହିଂସା ଘଟଣା ପରେ ଏବେ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ।

ଈଟିଭି ଭାରତ, ବ୍ରହ୍ମପୁର

