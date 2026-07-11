ଜଟଣୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା; ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ସନ୍ଦେହ, କାରଣ ଖୋଜୁଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ
ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଦୁପୁର ଛକରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଛୁରି ଭୁସି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : July 11, 2026 at 11:16 AM IST
Jatani Youth Stabbed To Death ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠରେ ପୁଣି ଏକ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିଛି । ଜଟଣୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖୁଦୁପୁର ଗାଁ ଛକ ନିକଟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି । ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଏହି କାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ମୃତକ ଜଣକ ହେଲେ ଖୁଦୁପୁର ଗାଁର ମାର୍କଣ୍ଡ ବଲିଆରସିଂ ଓରଫ ଜଗା । ମାର୍କଣ୍ଡ ଡେଲାଙ୍ଗ ହରିରାଜପୁରରେ ଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସବ୍ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ।
ଆଜି (ଶନିବାର) ସକାଳୁ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛି । ତେବେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପୋଲିସ ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳିଯାଇଛି । ଘଟଣାରେ ୩ ସନ୍ଦିଗ୍ଧଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି । ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରମାଣ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ।
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ମାର୍କଣ୍ଡ ରକ୍ତ ଜୁଡୁବୁଡୁ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଜଟଣୀ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା । ପରେ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଭୀର କ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଜଟଣୀ ଥାନାଧିକାରୀ ଷ୍ଟାଲିନ୍ କୁମାର ବିଶ୍ବାଳ କହିଛନ୍ତି, "ଏନେଇ ମାର୍କଣ୍ଡଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ସାହୁ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ଏକ ହତ୍ୟା ମାମଲା (ନଂ.୩୮୭/୨୦୨୬) ରୁଜୁ ଜରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ହତ୍ୟା ପଛରେ ଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଘଟଣାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯିବ ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...
ଶାବଳ ମାଡ଼ରେ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୃତ; ପୋଲିସ ନିଷ୍କ୍ରିୟତାକୁ ବିରୋଧ କରି ତାତିଲେ ଲୋକେ, ୭ ଘଣ୍ଟା କଟକ-ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତା ବନ୍ଦ
ନୟାଗଡ଼ରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; ଯୁବକଙ୍କୁ ଅପହରଣ ପରେ ହତ୍ୟା, ନଦୀରୁ ମିଳିଲା ମୃତଦେହ !
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର