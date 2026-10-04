ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ
ଗୁରୁତର ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ତାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । କଥା କଟାକଟିକୁ ନେଇ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା । ରିପୋର୍ଟ: ଶକ୍ତିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର
Published : October 4, 2026 at 3:33 PM IST
ପୁରୀ: ବ୍ରହ୍ମଗିରିରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ ହୋଇଛି । ଯୁବକଙ୍କ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଥିବା ବେଳେ ସେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଆହତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆହତ ଯୁବକ ହେଲେ ତୋଫାନ କୁମାର ପାହାଳ ।
ଯୁବକଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼:
ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଳିକାବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ସଭା କରୁଥିଲେ । କିଛି ଲୋକ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବା ନେଇ ଆଲୋଚୋନା ହେଉଥିଲା । ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତୋଫାନ କୁମାର ପାହାଳ, ବୁଲୁ ପାହାଳ ଓ ହରିଆ ପାହାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା । ବୁଲୁ ପାହାଳ ଉତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ ପାଖରେ ରଖିଥିବା ବନ୍ଧୁକରେ ତୋଫାନ ଉପରକୁ ଗୁଳିମାଡ କରି ସେଠାରୁ ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ ।
ଗୁଳିମାଡରେ ପ୍ରବଳ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେବା ସହ ତୋଫାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା । ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପୁରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ । ତେବେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତର ଆହତ ତୋଫାନଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ଖବର ପାଇଁ ପୋଲିସ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖାଯାଇ ଗାଁରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଇଛି । ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ।
ଆହତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଗଦାଧର ପାହାଳ କହିଛନ୍ତି, "ତୋଫାନ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ପୁଅ । ତାକୁ ବୁଲୁ ପାହାଳ ଗୁଳି ମାରିଛି । ତାଙ୍କ ସହ ଆମର କୌଣସି ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା ।"
ତେବେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଘଟଣା ପଛର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ । ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସମେତ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ବେଳେ ଅପରାଧୀମାନେ ଖୁଲମଖୁଲା ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅପରାଧ ଘଟାଉଛନ୍ତି । ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଏହା ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନକରି ପାରିବାକୁ ନେଇ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକୟତି ଯୋଜନା କରୁଥିଲେ; ଦୁଇ ଝାରଖଣ୍ଡ ଡକାୟତଙ୍କୁ ଧରିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପୋଲିସ, ସୌଖିନ କାର,ଗୁଳି ଓ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ
ରାଜଧାନୀରେ ଫୁଟିଲା ଗୁଳି; ଗଣେଶ ବିସର୍ଜନ ବେଳେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଦୁଇ ପକ୍ଷର ୫ ଆହତ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ପୁରୀ