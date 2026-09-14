ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ; CCTV ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ, ଫେରାର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ
ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଖାଉର ଗାଁରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ଫଳରେ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : September 14, 2026 at 1:16 PM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ଧଉଳି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ନଖାଉର ଗାଁରେ ଗତକାଲି (ରବିବାର) ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ରଜନୀକାନ୍ତ ନାୟକ । ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛି । ଆଜି (ସୋମବାର) ଏହି ଘଟଣାର CCTV ଫୁଟେଜ ଭିଡିଓ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି । ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଏକ CCTV ଭିଜୁଆଲ ଆଧାରରେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ଛାନ୍ଭିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏନେଇ ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ।
ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ:
୨୦ରୁ ଅଧିକ ଯୁବକ ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ୬ଟି ସ୍କୁଟିରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଆସି ଧଉଳି ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏପରିକି ମଦ ବୋତଲରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୪ଟା ୪୮ ସମୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ରଜନୀକାନ୍ତ ବାଇକରେ ଆସି ରାସ୍ତା କଡରେ ଅଟକିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
ଏନେଇ ଧଉଳି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ସ୍ମୃତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି, "ଆହତ ରଜନୀକାନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଜାରି ରହିଛି । ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ଏବଂ ଘଟଣା ପଛରେ ରହିଥିବା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି ।"
ତେବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଏଭଳି ମିଳିତ ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରେ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ....
ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ; 6 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଚଲେଇ ଚଲେଇ ନେଲା ପୋଲିସ
ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲା ବହି ବସ୍ତାନି! ବାପା ଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ପୁଅକୁ ବାଜିଲା ତୀର
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର