ଦେବରାୟ କଲେଜ ନିକଟରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗ; ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଚର୍ଚ୍ଚା, ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କହିଲା ପୋଲିସ
କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦେବରାୟ କଲେଜନିକଟରେ ଥିବା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଷ୍ଟଲ ନିକଟରେ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : October 9, 2026 at 7:02 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦେବରାୟ କଲେଜରେ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଜଣେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଗତକାଲି (ଗୁରୁବାର) ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଲେଜ ନିକଟରେ ଥିବା ଓମ୍ଫେଡ୍ ଷ୍ଟଲ ନିକଟରେ ଏକ ମାରଣାସ୍ତ୍ରରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି । ଫଳରେ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ଶରୀରରେ କ୍ଷତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ୨ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ । ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ବିରୋଧି ଗୋଷ୍ଠୀ, ଭୟଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଭାବେ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କୁ ନିଶା ଖୁଆଇ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ।
ଯୁବକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ:
ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କଲେଜ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଆହତ ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ନିକଟରେ କଥା ହେଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ୨ ଜଣ ନାବାଳକ ଆସି ସେଠାରେ ଚା’ ପିଇବା ସହ ସିଗାରେଟ୍ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବାହାର କରି କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥିତ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ସେଠାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ନେଇଥିଲେ । ତେବେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଛାତ୍ର ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ହୋଇନଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି କୌଣସି ମାରଣାସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ଦୁଇ ନାବାଳକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାରୁ ଏହେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଇଛି ।
ଏନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନାଧିକାରୀ ମାନସ କୁମାର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି, "ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସହ ପରସ୍ପର ହତାହାତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଉଭୟ ନାବାଳକ ଥିବା ବେଳେ ଜଣକର ବୟସ ୧୫ ବର୍ଷ ଓ ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ୧୬ ବର୍ଷ । ଗଣେଶ ପୂଜା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଟ ମରାମରିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା । ଏହାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା । କଲେଜ ନିକଟରେ ଉଭୟ ଦେଖା ହୋଇଥିଲେ । ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା । ପରସ୍ପରକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଜଣେ ମୁଦି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ଜଣକର ହାତ କଟିଯାଇଛି । ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗକ୍ରମେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି ।"
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ...
8 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍କୁ ଫେରୁଛି ନିର୍ବାଚନ, ବଢୁଛି ଉଷ୍ମତା, ତେଜୁଛି ରାଜନୀତି
ବ୍ୟାସନଗର ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାକ୍ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା: ଫୁଟିଲା ବୋମା, କଳାହାଣ୍ଡିରେ ଚିରିଲେ ବ୍ୟାନର୍
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ବର