ରାଜଧାନୀରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ; କାଫେ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ଜାଳିଦେଲେ ଯୁବତୀ, ପୁରୁଷବନ୍ଧୁ ଥାନାରେ ଅଟକ
ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ-ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : November 18, 2026 at 7:06 AM IST
ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜଧାନୀରେ ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା ଘଟିଛି। କାଫେ ସମ୍ମୁଖରେ ଜଣେ ଜଣେ ଯୁବତୀ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ନିଜକୁ ଜାଳିଯାଇଛନ୍ତି। ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଥରଗାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି। ତେବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ପୁରୁଷବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୋଲିସ କାବୁ କରି ଅଟକ ରଖିଛି। ଯୁବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରୁ ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ AIIMS ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଯୁବତୀଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ଏନେଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଡିସିପିଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରେସ ରିଲିଜରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି ପ୍ରାୟ ୧୦ଟା ୩୦ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ପଥରଗାଡ଼ିଆ ୨୦୦ ଫୁଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବତୀ ଜଣକ ନିଜ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ କରିଥିବା ନେଇ ଇନ୍ଫୋସିଟି ଥାନାକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଯୁବତୀ ଜଣକ ପୂର୍ବରୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ ନର୍ସିଂ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ଭାବେ କାମ କରୁଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ ଅନୁସାରେ, ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଏଭଳି ଚରମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୁବତୀଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା। ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରେମିକ ତଥା ଅନୁଗୁଳର ଯୁବକଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ କାବୁ କରି ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି । ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୁରୁଷବନ୍ଧୁଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ପୋଲିସ ଅଧିକ ଖୋଳତାଡ଼ ଚଲାଇଛି। ପୋଲିସ ଟିମ୍ କାଫେ ସମେତ ରାସ୍ତାର ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଥିବା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଯୁବତୀ ଜଣକ ଜଳିଯିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରିଥିଲେ। କିଛିସମୟ ପରେ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣାପଡିଛି।
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର