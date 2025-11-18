ନାବାଳିକାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶାର ଆଲୋକ ସସ୍ମିତା, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ
ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା । ସମାଜରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ଅନ୍ୟକୁ କରୁଛନ୍ତି ସଚେତନ ।
ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ: ବିକାଶ କୁମାର ଦାସ
ଭୁବନେଶ୍ବର: ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ସସ୍ମିତା ସାହୁ... ଦିନେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶିକାର ହେଉ ହେଉ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ, ଏବେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସ୍ବର । ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ପରିବାର ବିବାହ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଝିଅଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଆଶାର କିରଣ । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ବିରୋଧରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା । କାନରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଖବର ପଡିଲେ ସିଧା ଯାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି । ଏବେ ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା । ୪-୫ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ସମୟରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି । ସସ୍ମିତା କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାହାଘର ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଜାଲରେ ପଡୁୁଥିବା ପିଲାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବନକୁ କରୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ।
କିଏ ସେ ସସ୍ମିତା ?
ସସ୍ମିତା ସାହୁଙ୍କ ଘର ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଭୁବନେଶ୍ବରର ଡ଼ୁମଡ଼ୁମା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି । ପରିବାର କହିଲେ ବାପା ମାଆ ସମେତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟିଏ ଭାଇ । ସସ୍ମିତା ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରର ବଡ ଝିଅ । ଏବେ ଯୁକ୍ତ ତିନି ଏଜୁକେସନ ଅନର୍ସ ନେଇ ନୟାପଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ଦେବରାୟ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି । ଛୋଟ ସମୟରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ସେନେଇ ନିଜକୁ ଦକ୍ଷ କରିବାରେ ଲାଗିପଡିଛନ୍ତି ।
୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ କରିଥାନ୍ତେ ବିବାହ:
ଆଜିକୁ ୬ ବର୍ଷ ତଳର କଥା । ସସ୍ମିତା ଦଶମ ପାସ୍ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଅଜଣାତରେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଏପରିକି ସବୁ କିଛି ସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଯେତବେଳେ ସସ୍ମିତା ତାଙ୍କ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ । ହେଲେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିବାକୁ ପଡିଥିଲା ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ। ସେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ । ଶେଷରେ ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପରିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବୁଝିଥିଲେ ଓ ସସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା।
୧୦ରୁ ଅଧିକ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଅଟକାଇଛନ୍ତି:
ସସ୍ମିତା ନିଜ ବିବାହକୁ ଅଟକାଇବା ସହିତ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କର ବିବାହକୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇଛନ୍ତି । ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କ ନାବାଳିକା ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରୁଥିବାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଖବର ପାଇ ସେଠାକୁ ଯାଇ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସେଡର ଅଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା। ପରିବାରଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ସହିତ ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନତା କରାଉଛନ୍ତି । ୪-୫ ବର୍ଷ କାମ କରିବା ସମୟରେ ୧୦ରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ହେବା:
ସସ୍ମିତା ସ୍କୁଲ ସମୟରୁ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖି ମଧ୍ୟ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି । ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା ଶିକ୍ଷକ ହୋଇ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢିବା ସହିତ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଗଢିବା । ଏହା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଆଶାବାଡି ପାଲଟିବାକୁ ସେ ଚାହାନ୍ତି ।
କିପରି ଥିଲା ସସ୍ମିତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥ ?
ଏନେଇ ସସ୍ମିତା କୁହନ୍ତି," ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ୧୫-୧୬ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ପରିବାର ଲୋକ ପଡୋଶୀ ଓ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ କଥାରେ ବାହାଘର ଠିକ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ବାରମ୍ବାର ବିବାହ ପାଇଁ ପୁଅ ଖୋଜା ଚାଲିଥିଲା । ତାହା ପୁଣି ମୋ ଅଜଣାତରେ । ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ଯେ ଏତେ କମ ବୟସରେ ମୋର ବିବାହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଡିପ୍ରେସନକୁ ପଳାଇଥିଲି । କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲା, ସବୁବେଳେ ଚୁପ ଚାପ, ମୁଁ ନିଜେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ବୁଝାଇଥିଲି । ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅବୁଝା ଥିଲେ । ଗୋଟିଏ କଥା ବଡ଼ ଝିଅ ପରିବାର ଉପରେ ବୋଝ ନରହୁ, ଝିଅ ଯଦି ଘରେ ରହିଛି, ତେବେ ଅନେକ ଡର ଭୟ ରହିଛି। ବଢ଼ିଲା ଝିଅ ଘରେ ରହିଲେ ଖରାପ ବୋଲି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ବିବାହ ଆଗକୁ ବଢାଇଥିଲେ । ହେଲେ ବିବାହକୁ ନେଇ ବାଳିକା ମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ଜଣାଇଥିଲି। ତେବେ ବହୁ ବୁଝାଇଲା ପରେ ପରିବାର ଲୋକ ବୁଝିଥିଲେ । ଏହାପରେ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଥିଲେ । ଏବେ ଯେତେ ପାଠ ପଢିବାକୁ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ରାଜି ହେଉଛନ୍ତି ।"
ବାଲ୍ୟ ବିବାହର ଶତ୍ରୁ ସସ୍ମିତା :
ଯେହେତୁ ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବା ସେହି ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଠାରୁ ଦୂରେଇବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାଳିକାମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିବାହ କରିବାକୁ, ଯେତେ ଡେରିରେ ବିବାହ କରିବେ ଝିଅମାନଙ୍କ ବହୁତ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ହେବ । ଶିକ୍ଷା ଆଜିକା ସମୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା । ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ପଥରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ।
ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରି ହାଣ୍ଡିଶାଳକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ଶିକ୍ଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ:
ଏନେଇ ସସ୍ମିତା କୁହନ୍ତି ଯେ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରି ଅନ୍ୟ ଘରର ହାଣ୍ଡିଶାଳାକୁ ଯିବା ଅପେକ୍ଷା ପାଠ ପଢିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଅବଶ୍ୟକ । ଯଦି ନିଜେ ନପଢ଼ି ପାରିବେ ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡିବ । ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତା ।
ଏପଟେ ସସ୍ମିତାଙ୍କ ସହକର୍ମୀ ପୂଜା ଜାନି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଛନ୍ତି । ଯେଉଁ ଠାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ଝିଅ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି । ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ରୋକିବାକୁ ସଚେତନ କରିବା ସହିତ କିଭଳି ଭାବେ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢିବେ, ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଯୋଜନା ପାଇବେ, ସେନେଇ ଅଧିକ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି ।
ଏପଟେ ରୁଚିକା ଚାଇଲ୍ଡ ଲାଇନ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଆଧିକାରୀ ବେଣୁଧର ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି, "୨୦୩୦ ମସିହା ସୁଧା ଭାରତକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଛି । ହେଲେ ଭାରତରେ ୨୩ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଯଦି ଓଡି଼ଶାର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ତେବେ ୨୦.୮ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଏଠାରେ ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି । ଯାହା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରତି ୫ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଛି । ଏନେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ । ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁଠି ଜନସଚେତନତା କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯେଉଁଠାରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ହେଉଛି ବା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଠାରେ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯିଏ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କରୁଛି, ଯିଏ କରାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି । ଏପଟେ ଦୃଢ ଭାବେ ନଜର ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି । ଅନେକ ଏନଜିଓ ଓ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ବହୁତ ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ।"
NHFS -5 ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ୩୯.୪, ନୟାଗଡରେ ୩୫.୭, ରାୟଗଡାରେ ୩୩.୨, ମାଲକାନଗିରିରେ ୩୨.୪, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ୩୧.୩, କେନ୍ଦୁଝରରେ ୨୯.୦ ପ୍ରତିଶତ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାମଲା ରହିଛି ।
