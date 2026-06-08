OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଥିଲା
ଘଟଣା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ
Published : June 8, 2026 at 10:30 PM IST
BHUBANESWAR RAPE IN 0YO HOTEL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି ତଥା ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ, ଜଣେ ଯୁବକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି । ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ OYO ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ସାମଲ ଓରଫ ଜିତୁ ।
ଘଟଣା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠକେଇରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ମା’ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜିତୁ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା । ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା’ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଜୁନ ୫ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । କୌଣସି ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ସେ ଜିତୁକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜିତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଫସାଇଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଚାରିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଧଉଳି ଥାନାରୁ ଆସିଥିବା ଜିତୁ କହିଥିଲା । ଜିତୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଜୟଦେବ ବିହାରସ୍ଥିତ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଧଉଳି ଥାନା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜିତୁ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।
OYO ହୋଟେଲରେ ଏମିତି ଘଟାଇଥିଲା କାଣ୍ଡ
ଏହାପରେ ଶନିବାର ଜିତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିପିଲି ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଛାଡି ଜିତୁ ଧଉଳି ଥାନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ କହି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଥଲା । ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିବାକୁ କହିବା ପରେ, ରବିବାର ସକାଳେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଧଉଳି ଥାନାର ଜଣେ ଏଏସଆଇ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିତୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ସେ ହତ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।
ରବିବାର ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଏନେଇ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ. ୧୫୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଧଉଳି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ; 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ, ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ
ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର