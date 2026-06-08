ETV Bharat / state

OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଥିଲା

ଘଟଣା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଥିଲା । ରିପୋର୍ଟ: ସତ୍ୟଜିତ ରାଉତ

YOUNG WOMAN RAPED IN OYO HOTEL, ACCUSED ARRESTED, TRAPPED BY POSING AS POLICE OFFICER
OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଥିଲା (ETV BHARAT ODISHA)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 8, 2026 at 10:30 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

BHUBANESWAR RAPE IN 0YO HOTEL, ଭୁବନେଶ୍ବର: ଏକ ଠକେଇ ମାମଲାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କହି ତଥା ନିଜକୁ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ, ଜଣେ ଯୁବକ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଛି । ଜଣେ ୨୩ ବର୍ଷୀୟା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଏକ OYO ହୋଟେଲକୁ ନେଇ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି । ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଆଜି (ସୋମବାର) ଧଉଳି ଥାନା ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ହେଲା ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ଚଣା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁଳ ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ହିମାଂଶୁ ସାମଲ ଓରଫ ଜିତୁ ।

OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ, ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଫସାଇଥିଲା (ETV BHARAT ODISHA)

ଘଟଣା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଧଉଳି ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି । ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ବର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜିତୁକୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହେବା ପରେ ତାକୁ ଜେଲକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠକେଇରେ ଆଉ କେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ସେନେଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟ ଦେଇ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଫସାଇଥିଲା
ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀଙ୍କ ମା’ ଭରତପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ରୋଷେୟା ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି । ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଭାବେ କାମ କରୁଥିବା ଜିତୁ ସହ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା । ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲା । ଚାକିରି କରାଇଦେବା ପାଇଁ ଯୁବତୀଙ୍କ ମା’ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇ ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ । ଜୁନ ୫ରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା । ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ । କୌଣସି ଆପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ ସେ ଜିତୁକୁ ଜଣାଇଥିଲେ । ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜିତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ପରିଚୟରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରି ଫସାଇଥିଲା । ଏହି ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ପଚାରିବା ପରେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଥିଲେ । ଏହି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଧଉଳି ଥାନାରୁ ଆସିଥିବା ଜିତୁ କହିଥିଲା । ଜିତୁଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତା ଯୁବତୀ ଜୟଦେବ ବିହାରସ୍ଥିତ ହଷ୍ଟେଲରୁ ଧଉଳି ଥାନା ପାଖକୁ ଯାଇ ଜିତୁ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ ।


OYO ହୋଟେଲରେ ଏମିତି ଘଟାଇଥିଲା କାଣ୍ଡ
ଏହାପରେ ଶନିବାର ଜିତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପିପିଲି ଥାନା ଅଧୀନ ଏକ ଓୟୋ ହୋଟେଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା । ଯୁବତୀଙ୍କୁ ହୋଟେଲରେ ଛାଡି ଜିତୁ ଧଉଳି ଥାନାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ କହି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଥଲା । ଏହାପରେ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଫେରିବାକୁ କହିବା ପରେ, ରବିବାର ସକାଳେ ଉକ୍ତ ହୋଟେଲରେ ଧଉଳି ଥାନାର ଜଣେ ଏଏସଆଇ ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି ସେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କହିଥିଲା । ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଜିତୁ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳପୂର୍ବକ ଲୁଗା ପିନ୍ଧାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ପରି ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ସୁଟ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା । ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଲେ ସେ ହତ୍ୟା ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ।

ରବିବାର ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କ ମା’ଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ ଏନେଇ ଧଉଳି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା (ନଂ. ୧୫୪/୨୦୨୬) ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଘଟଣା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଧଉଳି ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୨ କୋଟି, ଅଧିକ ଖୋଲତାଡ଼ କରୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ITDA ସହକାରୀ ନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ; 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 9ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ, ପୁଳାପୁଳା ସମ୍ପତ୍ତି ଠାବ

ଇଟିଭି ଭାରତ, ଭୁବନେଶ୍ୱର

TAGGED:

RAPE CASE
RAPE IN 0YO HOTEL
BHUBANESWAR CRIME NEWS
OYO ହୋଟେଲରେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ
BHUBANESWAR RAPE IN 0YO HOTEL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.